Live: भारत की बल्लेबाजी शुरू, यशस्वी जायसवाल को मिला जीवनदान; केएल राहुल के साथ क्रीज पर मौजूद

भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट आज से शुरू हो गया है. शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमें टेस्ट में 8 साल बाद आमने-सामने हैं. मेहमान टीम ने अपना पहला टेस्ट 2018 में भारत के खिलाफ खेला था. मुल्लांपुर में आज पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें मानव सुथार डेब्यू कर रहे हैं.

केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल भारत के ओपनर्स होंगे, तीसरे नंबर पर साईं सुदर्शन और चौथे नंबर पर कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करेंगे. गेंदबाजी ऑलराउंडर मानव सुथार को डेब्यू कैप मिली है, वह भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 319वें खिलाड़ी हैं.

भारत की प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साईं सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान की प्लेइंग 11

सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर जजई (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुद्दीन अशरफ, नांगेयालिया खारोटे, जियाउर रहमान, मोहम्मद सलीम.

कैसा रहेगा पिच का मिजाज

भारत बनाम अफगानिस्तान मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़) में है. ये इस ग्राउंड पर पहला टेस्ट मैच है. पिच सपाट है, बल्लेबाजों को मदद कर सकती है. मौसम को भी देखते हुए गिल ने यहां पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. हालांकि यहां स्पिनर्स को मदद मिलने की संभावना है, ऐसे में अफगानिस्तान के स्पिनर्स कड़ा मुकाबला पेश करेंगे. पिछली 3 टेस्ट सीरीज की बात करें तो भारत के 73 विकेट स्पिनर्स के सामने गिरे हैं.

मुल्लांपुर में पहला टेस्ट

मुल्लांपुर में पहली बार कोई टेस्ट मैच होने जा रहा है, यहां IPL 2026 में प्लेऑफ के 2 मैच हुए थे. मौसम की बात करें तो ये मैच के अनुकूल है, बारिश की कोई संभावना नहीं है लेकिन गर्म मौसम खिलाड़ियों को परेशान कर सकता है. पहले सेशन के दौरान तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस और दूसरे सेशन के दौरान ये बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस तक होने की संभावना है. तीसरे सेशन में भी तापमान गर्म रहेगा.

भारतीय स्क्वॉड

शुभमन गिल, केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, साईं सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे.

अफगानिस्तान स्क्वॉड

हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), रहमानुल्लाह जादरान, अफसर जजई, अजमतुल्लाह उमरजई, इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), शराफुदीन अशरफ, नांग्याल खारोताई, जिया शरीफी, सलीम सफी, कैस अहमद, बिलाल सामी.