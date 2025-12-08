संगीतकार पालाश मुच्छल और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शादी 24 नवंबर 2025 को होने वाली थी. दोनों के परिवारों में पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन शादी से कुछ ही घंटे पहले अचानक शादी को रोकना पड़ा. इसकी वजह स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ना बताया गया.

इसके बाद अगले ही दिन खबर आई कि पालाश मुच्छल को भी सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. इस दौरान सोशल मीडिया पर दोनों की शादी को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं.

अब आखिरकार रविवार को दोनों ने अलग-अलग आधिकारिक बयान जारी कर पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि उनकी शादी रद्द कर दी गई है. यही नहीं दोनों ने सोशल मीडिया से शादी की फोटो और प्रपोजल का वीडियो भी हटा दिया.

सोशल मीडिया पर बड़ा कदम

शादी टूटने की घोषणा करने के तुरंत बाद स्मृति मंधाना ने अपने अकाउंट से सभी प्री-वेडिंग तस्वीरें, वीडियो, प्रपोजल क्लिप और अन्य पोस्ट डिलीट कर दिए थे. इसके कुछ समय बाद पालाश मुच्छल ने भी अपनी प्रोफाइल से स्मृति से जुड़े कई पोस्ट हटा दिए, जिनमें प्रपोजल वीडियो और वर्ल्डकप जीतने के बाद का सेलिब्रेशन क्लिप शामिल था. हालांकि पालाश के कुछ पुराने पोस्ट अभी भी मौजूद हैं, जिन पर यूजर्स लगातार कमेंट कर रहे हैं.

पालाश का बयान

इंस्टाग्राम स्टोरी में पालाश ने एक बयान जारी किया. जिसमें उन्होंने लिखा, “मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया है. लोग बिना सच्चाई जाने जिस तरह प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वह बहुत दुख देता है. यह मेरी जिंदगी का सबसे कठिन समय है, लेकिन मैं इसे गरिमा के साथ पार करूंगा. उम्मीद है की यह समाज बिना बात को जाने किसी पर भी निर्णय देने से पहले एक बार सोचेगा.”

स्मृति मंधाना ने भी जारी किया बयान

स्मृति मंधाना ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर स्पष्ट किया कि पिछले कुछ हफ्तों से चल रही चर्चाओं के बीच यह जरूरी है कि वे खुद सामने आकर बताएं, “शादी कैंसिल हो चुकी है.” उन्होंने दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की. स्मृति ने कहा कि उनका ध्यान हमेशा से देश के लिए क्रिकेट खेलने और ट्रॉफी जीतने पर रहा है, और आगे भी वहीं रहेगा.