वेल्डिंग वाले चश्मे! बाबर के बाद अब नोमान अली पर बरसे रमीज राजा, कमेंट्री का ऑडियो हुआ वायरल

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और कमेंटेटर रमीज राजा एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. रविवार को बाबर आजम को लेकर विवादित बयान देने के बाद, अब उन्होंने स्पिनर नोमान अली पर ऐसी टिप्पणी कर दी, जिससे फैंस भड़क गए हैं. लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जा रहे पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच के दौरान रमीज की एक और कमेंट्री क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें वह नोमान अली के पहनावे पर मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं.

रमीज का नोमान अली पर तंज

मैच के दूसरे दिन जब नोमान अली गेंदबाजी करने आए, तो रमीज राजा ने लाइव कमेंट्री के दौरान कहा, “नोमान अली ने जो फैंसी चश्मा पहना है, ये बिलकुल वेल्डिंग करने वाले चश्मे जैसे लग रहा है.”

यह बात सुनकर कॉमेंट्री बॉक्स में मौजूद साथी कमेंटेटर भी हंस पड़े, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर हंगामा मच गया. पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ने रमीज पर अपने ही खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया और उन्हें “गंभीरता से पेश आने” की नसीहत दी.

बाबर आजम पर भी कसा था तंज

यह लगातार दूसरा दिन था जब रमीज राजा की तंज भरी टिप्पणी वायरल हुई. इससे पहले, मैच के पहले दिन जब बाबर आजम एलबीडब्ल्यू आउट हुए और उन्होंने डीआरएस लेने का फैसला किया, तब रमीज राजा का माइक ऑन था और वह कहते सुने गए, “यह आउट है, ड्रामा करेगा.”

हालांकि यह बात अनजाने में प्रसारित हो गई, लेकिन क्लिप सोशल मीडिया पर फैल गई और फैंस ने इसे “असम्मानजनक” कहा. बाबर आजम पाकिस्तान टीम के स्टार खिलाड़ी हैं, और उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी को फैंस ने व्यक्तिगत हमला बताया.

नोमान अली का शानदार प्रदर्शन

विवादों के बावजूद नोमान अली ने मैदान पर अपना जवाब गेंद से दिया. लाहौर की पिच पर उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को झकझोर दिया और टीम को 216 रन पर रोकने में अहम भूमिका निभाई. दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज टोनी डी जोरजी ने 81 रनों की नाबाद पारी खेलकर अपनी टीम को संभाला.