'मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो खेलें या नहीं...', एमएस धोनी को लेकर ये क्या बोल गए संजय मांजरेकर

एमएस धोनी सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं, ऐसी चर्चा हो रही थी क्योंकि ये चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स का इस सीजन का आखिरी मैच था. धोनी नहीं खेले. पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा कि अब उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई है कि धोनी खेले या नहीं. SRH से हारने के बाद चेन्नई का अब प्लेऑफ में जाना मुश्किल हो गया है.

पिछले 3-4 सीजन में हर बार यही सवाल उठा कि क्या एमएस धोनी अब IPL में नहीं खेलेंगे? धोनी ने वापसी की लेकिन आगामी सीजन में ऐसा मुश्किल लग रहा है क्योंकि IPL 2026 में वह एक भी मैच नहीं खेले. धोनी फिटनेस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं. माना जा रहा था कि चेपॉक में सोमवार को होने वाले मैच में धोनी अपना फेयरवेल मैच खेल सकते हैं. दरअसल कुछ साल पहले जब उनसे संन्यास को लेकर सवाल किया गया था तब उन्होंने कहा था कि वो CSK के होम ग्राउंड पर आखिरी मैच खेलना चाहेंगे.

धोनी को लेकर क्या बोले संजय मांजरेकर?

संजय मांजरेकर का मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स धोनी के नाम को सही तरह से नहीं बना पाई. उन्होंने कहा कि अब उनकी दिलचस्पी इस बात में खत्म भी हो गई कि धोनी को फेयरवेल मैच खेलने को मिलता है नहीं, उनकी विरासत को नुकसान हुआ है.

उन्होंने कहा, "अगर ईमानदारी से छोटा जवाब दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. वह खेलें या नहीं, इसकी कोई परवाह नहीं. चेन्नई सुपर किंग्स ने इस स्थिति को अलग ढंग से संभाला है. मेरी दिलचस्पी तो इसमें खत्म हो गई है."

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उन्होंने आगे कहा, "जो एमएस धोनी ने टीम इंडिया के लिए किया, वो मैं हर समय याद करता हूं. वह मेरे पसंदीदा कप्तान हैं. वह महान कप्तानों में से एक हैं. जो उन्होंने भारत के लिए किया उस वजह से वो मुझे पसंद हैं. धोनी अब पहले जैसे नहीं हैं. चेन्नई फ्रेंचाइजी ने धोनी के नाम को खराब ढंग से संभाला, इसका असर भी टीम पर पड़ा है. धोनी फेयरवेल मैच खेले या नहीं, ये उनके और फैंस के लिए है. मैं उसी धोनी को याद रखूंगा, जो मैंने उन्हें चेन्नई और टीम इंडिया के लिए देखा है. इसी टीम को धोनी अपने पीक में कप्तान के रूप में संभालते तो ये प्लेऑफ में होती."

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चेन्नई सुपर किंग्स अभी अंक तालिका में छठे नंबर पर है. बहुत कम लेकिन चेन्नई की प्लेऑफ में जाने की उम्मीदें अभी जिंदा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आधिकारिक रूप से IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंच गई है.