Ishan Kishan Viral Video: जीत के बाद ईशान ने उड़ाया CSK फैंस का मजाक? सोशल मीडिया पर मचा बवाल

आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली, लेकिन मैच खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा ईशान किशन के वायरल वीडियो की हो रही है. चेपॉक स्टेडियम में खेले गए इस अहम मुकाबले में ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को यादगार जीत दिलाई. हालांकि जीत के बाद उनका सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर बहस का कारण बन गया.

ईशान किशन ने खेली मैच जिताऊ पारी

चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए. टीम के बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन गेंदबाज इस स्कोर को बचाने में सफल नहीं हो सके. 181 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत शानदार रही. टीम के लिए ईशान किशन ने बेहद जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की. उन्होंने 47 गेंदों में 70 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. उनकी इस पारी की बदौलत एसआरएच (SRH) ने एक ओवर बाकी रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया. ईशान की इस पारी ने ना सिर्फ टीम को जीत दिलाई बल्कि सनराइजर्स को सीधे प्लेऑफ में भी पहुंचा दिया.

Watch Chef Ishan Kishan cooking CSK fans after 4 hours of straight Whistle terror😵‍💫🧡 pic.twitter.com/NX2kHUTVX7 — Neil🔪 (@PsychDominant) May 18, 2026

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वायरल वीडियो ने बढ़ाया विवाद

मैच खत्म होने के बाद ईशान किशन का एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा. वीडियो में वह दर्शकों की तरफ देखकर पहले सीटी बजाते नजर आए. चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस “विसिल पोडू” के नाम से मशहूर हैं, इसलिए कई लोगों ने इसे सिएसके समर्थकों पर तंज माना. इसके बाद ईशान ने हाथों से घर जैसा इशारा बनाया और हाथ हिलाकर कुछ ऐसा संकेत दिया, जिसे सोशल मीडिया यूजर्स ने 'घर जाओ' वाले इशारे से जोड़ दिया. बस फिर क्या था, वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई. कुछ फैंस का कहना है कि यह सिर्फ जीत का जश्न था, जबकि कई सिएसके समर्थकों ने इसे विरोधी टीम के फैंस का मजाक उड़ाना बताया. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

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सिएसके के लिए मुश्किल हुआ प्लेऑफ का रास्ता

इस हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. टीम के 13 मैचों में सिर्फ 12 अंक हैं और वह अंक तालिका में छठे स्थान पर मौजूद है. अब सिएसके अपना आखिरी लीग मैच जीत भी लेती है तो उसके अधिकतम 14 अंक ही हो पाएंगे. दूसरी ओर राजस्थान और पंजाब किंग्स की स्थिति चेन्नई से बेहतर नजर आ रही है. राजस्थान के पास अभी दो मुकाबले बाकी हैं, जबकि पंजाब भी अपने अंतिम मैच के जरिए प्लेऑफ की दौड़ में मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है.