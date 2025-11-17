हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सWorld Test Championship प्वाइंट्स टेबल में भारत की हार से बड़ा उलटफेर, पाकिस्तान को भी लगा झटका, ईडन गार्डन टेस्ट ने बदल दिया समीकरण

World Test Championship प्वाइंट्स टेबल में भारत की हार से बड़ा उलटफेर, पाकिस्तान को भी लगा झटका, ईडन गार्डन टेस्ट ने बदल दिया समीकरण

ईडन गार्डन टेस्ट में साउथ अफ्रीका से 30 रनों की हार ने भारत के WTC अंक प्रतिशत को झटका दिया है. यह उलटफेर तालिका में बड़े फेरबदल का कारण बना है, जिसके चलते पाकिस्तान को भी बड़ा झटका लगा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 17 Nov 2025 08:36 AM (IST)
Preferred Sources

World Test Championship: कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन में खेले गए दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की पॉइंट्स टेबल में बड़ा भूचाल ला दिया है.  रोमांच से भरे इस मैच में भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा, और इस हार का सीधा असर टीम इंडिया की रैंकिंग पर पड़ा. जहां मैच गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के लिए याद किया जाएगा, वहीं भारत के लिए यह नतीजा WTC की रेस में एक बड़ा झटका साबित हुआ.

मैच रहा गेंदबाजों के नाम

पहले दिन से ही गेंदबाज मैच पर हावी रहे. भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए साउथ अफ्रीका को पहली पारी में सिर्फ 159 रनों पर रोक लिया. मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन लाइन-लेंथ से प्रोटियाज बल्लेबाजों को परेशान किया. भारत ने जवाब में 189 रन बनाकर 30 रनों की लीड ले ली थी. जिससे मैच का संतुलन पूरी तरह टीम इंडिया के पक्ष में झुक गया था.

लेकिन कहानी यहां से पलट गई. दूसरी पारी में साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने संयम दिखाया और 155 का लड़ने लायक स्कोर खड़ा कर दिया.  भारत को 124 रनों का आसान लक्ष्य मिला था, लेकिन साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की आग उगलती गेंदों के आगे भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. पूरी टीम मात्र 93 रन पर ऑलआउट हो गई और भारत 30 रनों से मैच हार गया. 

WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर

भारत की इस हार के बाद टेबल में भारी बदलाव हुए:

1- भारत का पॉइंट प्रतिशत घटकर 54.17 हो गया.

2- टीम तीसरे पायदान से फिसलकर चौथे पायदान पर पहुंच गई.

मजबूत स्थिति में रहते हुए मैच गंवाना टीम इंडिया को भारी नुकसान दे गया. दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका को इस जीत का बड़ा फायदा मिला है. 

1- उनका प्रतिशत बढ़कर 66.67 हो गया है. 

2- श्रीलंका के बराबर अंक होने के बावजूद ज्यादा जीत के आधार पर साउथ अफ्रीका पांचवें से दूसरे स्थान पर पहुंच गया.

पाकिस्तान को भी झटका

भारत की हार की आंच पाकिस्तान तक जा पहुंची. टेबल में उथल-पुथल के कारण पाकिस्तान की टीम चौथे से पांचवें स्थान पर खिसक गई. यानी तीन टीमों- भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान को एक-एक स्थान का नुकसान झेलना पड़ा है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों में 3 जीत के साथ पहले स्थान पर मजबूती से काबिज है. 

अब भारत पर बढ़ा दबाव

सीरीज में 0-1 से पीछे होने के बाद भारत पर दूसरे टेस्ट में जीत हासिल कर बराबरी करने का दबाव है. एक और हार टीम इंडिया की WTC रेस को गहरी चोट पहुंचा सकती है. 

Published at : 17 Nov 2025 08:36 AM (IST)
Tags :
Points Table World Test Championship PAKISTAN TEAM IND VS SA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Talha Anjum: भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Talha Anjum: भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
टेलीविजन
'सपने सुहाने लड़कपन के' फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने की सगाई, बॉयफ्रेंड ने घुटनों पर जाकर किया प्रपोज
'सपने सुहाने लड़कपन के' फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने की सगाई, बॉयफ्रेंड ने घुटनों पर जाकर किया प्रपोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
Viral Video: बहन को उकसाया ताे पाप लगेगा! दुल्हन ने दूल्हे के सामने किया ऐसा डांस, नहीं रुकी यूजर्स की हंसी- वीडियो वायरल
बहन को उकसाया ताे पाप लगेगा! दुल्हन ने दूल्हे के सामने किया ऐसा डांस, नहीं रुकी यूजर्स की हंसी
ट्रेंडिंग
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget