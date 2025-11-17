World Test Championship प्वाइंट्स टेबल में भारत की हार से बड़ा उलटफेर, पाकिस्तान को भी लगा झटका, ईडन गार्डन टेस्ट ने बदल दिया समीकरण
ईडन गार्डन टेस्ट में साउथ अफ्रीका से 30 रनों की हार ने भारत के WTC अंक प्रतिशत को झटका दिया है. यह उलटफेर तालिका में बड़े फेरबदल का कारण बना है, जिसके चलते पाकिस्तान को भी बड़ा झटका लगा है.
World Test Championship: कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन में खेले गए दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की पॉइंट्स टेबल में बड़ा भूचाल ला दिया है. रोमांच से भरे इस मैच में भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा, और इस हार का सीधा असर टीम इंडिया की रैंकिंग पर पड़ा. जहां मैच गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के लिए याद किया जाएगा, वहीं भारत के लिए यह नतीजा WTC की रेस में एक बड़ा झटका साबित हुआ.
मैच रहा गेंदबाजों के नाम
पहले दिन से ही गेंदबाज मैच पर हावी रहे. भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए साउथ अफ्रीका को पहली पारी में सिर्फ 159 रनों पर रोक लिया. मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन लाइन-लेंथ से प्रोटियाज बल्लेबाजों को परेशान किया. भारत ने जवाब में 189 रन बनाकर 30 रनों की लीड ले ली थी. जिससे मैच का संतुलन पूरी तरह टीम इंडिया के पक्ष में झुक गया था.
लेकिन कहानी यहां से पलट गई. दूसरी पारी में साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने संयम दिखाया और 155 का लड़ने लायक स्कोर खड़ा कर दिया. भारत को 124 रनों का आसान लक्ष्य मिला था, लेकिन साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की आग उगलती गेंदों के आगे भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. पूरी टीम मात्र 93 रन पर ऑलआउट हो गई और भारत 30 रनों से मैच हार गया.
WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर
भारत की इस हार के बाद टेबल में भारी बदलाव हुए:
1- भारत का पॉइंट प्रतिशत घटकर 54.17 हो गया.
2- टीम तीसरे पायदान से फिसलकर चौथे पायदान पर पहुंच गई.
मजबूत स्थिति में रहते हुए मैच गंवाना टीम इंडिया को भारी नुकसान दे गया. दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका को इस जीत का बड़ा फायदा मिला है.
1- उनका प्रतिशत बढ़कर 66.67 हो गया है.
2- श्रीलंका के बराबर अंक होने के बावजूद ज्यादा जीत के आधार पर साउथ अफ्रीका पांचवें से दूसरे स्थान पर पहुंच गया.
पाकिस्तान को भी झटका
भारत की हार की आंच पाकिस्तान तक जा पहुंची. टेबल में उथल-पुथल के कारण पाकिस्तान की टीम चौथे से पांचवें स्थान पर खिसक गई. यानी तीन टीमों- भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान को एक-एक स्थान का नुकसान झेलना पड़ा है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों में 3 जीत के साथ पहले स्थान पर मजबूती से काबिज है.
अब भारत पर बढ़ा दबाव
सीरीज में 0-1 से पीछे होने के बाद भारत पर दूसरे टेस्ट में जीत हासिल कर बराबरी करने का दबाव है. एक और हार टीम इंडिया की WTC रेस को गहरी चोट पहुंचा सकती है.
