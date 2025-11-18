KL Rahul Diet Plan: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल मैदान पर जितने अनुशासित नजर आते हैं, उतनी ही उनकी डाइट भी स्ट्रिक्ट और प्लान्ड है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में व्यस्त राहुल ने हाल ही में अपने पूरे दिन का डाइट प्लान साझा किया. उन्होंने बताया कि वो ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, लंच में क्या जरूरी है और रात के खाने में क्या-क्या शामिल होता है. इस डाइट को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि राहुल कितनी सटीक मात्रा और बैलेंस के साथ खाना खाते हैं.

क्या खाते है ब्रेकफास्ट में?

जतिन सप्रू के शो Like an Athlete में बातचीत के दौरान राहुल ने बताया कि उनकी सुबह लगभग रोज एक जैसी शुरुआत के साथ होती है, डोसा और अंडे की भुजी.

राहुल ने कहा कि अगर वह घर पर हैं तो हफ्ते में 6 दिन तक डोसा खा लेते हैं. उनके ब्रेकफास्ट में 4 अंडे नियमित रुप से होते हैं. इसके अलावा वह केला, अनार और कुछ और फल भी खाते हैं ताकि उन्हें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मिल सकें. मतलब साफ है, राहुल अपने शरीर को दिन की शुरुआत में ही भरपूर एनर्जी और पोषण दे देते हैं.

लंच- जहां भी हों, इंडियन खाना जरूरी

केएल राहुल की डाइट का सबसे दिलचस्प हिस्सा उनका लंच है. उन्होंने साफ बताया कि वो दुनिया में कहीं भी हों, दोपहर में इंडियन खाना जरूर खाते हैं. लंच में वह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बैलेंस बेहद ध्यान से रखते हैं.

नॉर्मल दिनों में: 150 ग्राम चावल

मैच डे / ट्रेनिंग डे में: 200 ग्राम चावल

इसके साथ वह 200–250 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, जिसमें ज्यादातर सी-फूड शामिल होता है. कभी-कभी मटन भी खा लेते हैं. राहुल लंच में 150–200 ग्राम हरी सब्जियां भी जरूर लेते हैं. चाहे वह बीन्स की भुजी हो, या कोई और सब्जी. ग्रीन्स उनके खाने का अनिवार्य हिस्सा हैं.

डिनर- लंच जैसा, लेकिन हल्का

रात का खाना राहुल लगभग लंच जैसा ही रखते हैं, बस मात्रा कम कर देते हैं. यानी प्रोटीन, थोड़े कार्ब्स और कुछ सब्जियां. वह रात में हल्का खाना पसंद करते हैं ताकि रिकवरी बेहतर हो सके और शरीर अगले दिन की ट्रेनिंग के लिए तैयार रहे.

क्यों है यह डाइट खास?

राहुल की डाइट प्लान से साफ है कि वह फिटनेस को लेकर बेहद गंभीर हैं. उनके खाने में बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, सटीक मात्रा और शरीर की जरूरत के हिसाब से बदलाव हर दिन शामिल रहता है.

गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले राहुल फुल फिट नजर आ रहे हैं और शायद यही स्ट्रिक्ट डाइट उनकी निरंतरता का बड़ा राज भी है.