भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह अक्सर किसी न किसी विवादित बयान के चलते सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में योगराज सिंह ने 1983 विश्वकप विजेता महान कप्तान कपिल देव को लेकर एक विवादित बयान दिया. योगराज ने उनपर आरोप लगाया कि उन्होंने नॉर्थ जोन, हरियाणा और भारत का कप्तान बनने के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया. साथ ही, उन्होंने कपिल देव पर इंटरनेशनल करियर खत्म करने जैसे बड़े आरोप भी लगाए हैं.

युवराज सिंह ने मांगी माफी

योगराज ने अपने बेटे युवराज की तारीफ करते हुए कहा कि युवराज के पास सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी हैं, जबकि कपिल ने एक वर्ल्ड कप ही जीता है. युवराज सिह ने खुद अपने पिता के बयानों को लेकर माफी मांगी थी, लेकिन अब कपिल देव का योगराज को लेकर बड़ा बयान सामने आया है.

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कटु स्वभाव लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करता

कपिल देव ने स्पोर्ट्स तक के पॉटडकास्ट पर बयान देते हुए कहा,'युवराज सिंह मुझसे माफी न मांगे. कुछ चीजें हैं जो हो जाती हैं. वह एक महान क्रिकेटर रहे हैं. उन्होंने काफी कमाल की पारियां खेली हैं. रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते हैं, लेकिन वे जिस अंदाज में खेले हैं लोगों ने उनपर खूब प्यार लुटाया है. मैं तो अब भी योगराज को अपना दोस्त मानता हूं. मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है,लेकिन मैं जिंदगी में कटु स्वभाव लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करता. बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन आपको जिंदगी में आगे बढ़ना ही होता है. अगर आप ऐसा स्वभाव रखेंगे तो कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा. उनके बेटे ने बहुत अच्छा किया. उन्हें इससे खुश होना चाहिए'.

पूर्व कप्तान ने आगे कहा कि कोई शख्स किस तरह का है यह बात उसके रिएक्शन से पता चल जाती है.

कपिल देव ने कहा,'आपको जिंदगी में सब चीजें मिलती हैं, लेकिन आपको खुद कटु स्वभाव का इंसान नहीं होना चाहिए. दुनिया में इस तरह के लोगों की कोई जगह नहीं होती है. आपका रिएक्शन ही बता देता है कि आप कौन हैं. अगर मैं उठकर गाली दूं या थप्पड़ मार दूं तो क्या होगा. आपको आगे बढ़ते रहना होता है. कितने लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट खेला और एक्टिंग भी की है. इस तरह से देखा जाए तो उन्होंने कई लोगो से ज्यादा हासिल किया है. अगर आप किसी बात से नाखुश हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता. वह मेरा बचपन का दोस्त है. हम दोनों अलग-अलग रास्तों पर चले गए तो क्या हुआ? हम दोनों ने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया. जिंदगी बदलती रहती है. हमने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया है. आपको बिताए हुए अच्छे दिनों को नहीं भूलना चाहिए. कभी-कभी आप कुछ छोटी बातों के चलते रिश्ते तल्ख हो जाते हैं और आप यह भूल जाते हैं.'

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