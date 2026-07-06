नेमार के बाद इस दिग्गज फुटबॉलर ने भी लिया संन्यास, विश्व कप में रोनाल्डो फैंस का भी टूटेगा दिल?

मैक्सिको के दिग्गज गोलकीपर ग्यूलर्मो ओकोआ ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल करियर को अलविदा कह दिया है, उन्होंने सोमवार को अपने देश के लिए आखिरी मैच खेला. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैक्सिको के सफर खत्म होने के साथ उन्होंने ये ऐलान किया. इससे पहले आज ही ब्राजील के बाहर होने के बाद नेमार ने भी रिटायरमेंट ले ली थी. क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस का भी दिल टूट सकता है, जिनको लेकर खबर है कि वो भी संन्यास ले सकते हैं.

फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में मैक्सिको को इंग्लैंड ने 3-2 से हराया. मुकाबले का पहला गोल इंग्लैंड के जूड बेलिंघम ने 36वें मिनट में दागा, 38वें ही मिनट में उन्होंने दूसरा गोल दाग दिया. पहला हाल्फ खत्म होने से कुछ देर पहले जूलियन क्वीनेस ने मैक्सिको के लिए पहला गोल मारा. हैरी केन ने 60वें मिनट में पेनल्टी पर इंग्लैंड के लिए तीसरा गोल मारा, इसके बाद कोई टीम गोल नहीं कर सकी और इंग्लैंड 3-2 से इस मुकाबले को जीत गई.

फीफा विश्व कप से बाहर होने के बाद मैक्सिको के सभी खिलाड़ी मायूस थे, उनकी आंखों में आंसू थे. आंसुओं के साथ ग्यूलर्मो ओकोआ ने अपने संन्यास का ऐलान किया, जिन्होंने करीब 2 दशक तक अपने देश के लिए इंटरनेशनल फुटबॉल खेला. उन्होंने 6 विश्व कप में मैक्सिको का प्रतिनिधत्व किया.

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इससे पहले आज नॉर्वे के खिलाफ ब्राजील की हार के बाद नेमार ने भी इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया था. उन्होंने कहा, "मैंने कोशिश की लेकिन हार गए, मैं थक गया हूं. मैंने इसी ग्राउंड से शुरुआत की और इसी ग्राउंड पर खत्म कर रहा हूं."

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क्या वर्ल्ड कप के बाद रोनाल्डो संन्यास लेंगे?

ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप है. राउंड और 16 में उनकी भिड़ंत स्पेन के साथ है, जिसे जीतना पुर्तगाल के लिए मुश्किल माना जा रहा है. रोनाल्डो की बहन ने ही ये कहा था कि सूत्रों के हवाले से उन्हें पता चला है कि रोनाल्डो वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेंगे. हालांकि रोनाल्डो ने इसके जवाब में कहा था कि वह अभी इस बार में नहीं सोच रहे, टूर्नामेंट के बाद वह इसके बारे में सोचेंगे.