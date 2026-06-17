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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सJoe Root Record: बल्ले के साथ गेंद से भी कमाल, जो रूट के इस रिकॉर्ड के आगे विराट-गिल फीके

Joe Root Record: बल्ले के साथ गेंद से भी कमाल, जो रूट के इस रिकॉर्ड के आगे विराट-गिल फीके

Joe Root Record: जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में रन और विकेट दोनों के दम पर खास पहचान बनाई है. अब उनकी नजर सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक टेस्ट रन के विश्व रिकॉर्ड पर है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 17 Jun 2026 11:35 AM (IST)
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इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट टेस्ट क्रिकेट में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं. फैब-4 के सदस्य रहे रूट अब इस फॉर्मेट में अपने समकालीन खिलाड़ियों से काफी आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में उनके पास 14 हजार टेस्ट रन पूरे करने का सुनहरा मौका है. मौजूदा इंग्लिश टीम में ऐसा कोई बल्लेबाज नजर नहीं आता जो उनके स्तर की निरंतरता दिखा सके. खास बात यह है कि रूट सिर्फ बल्ले से ही नहीं, बल्कि गेंदबाजी में भी टीम के लिए योगदान देते रहे हैं. यही वजह है कि उनके कुछ आंकड़े विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों से भी काफी आगे दिखाई देते हैं.

बल्ले और गेंद दोनों से रचा अनोखा रिकॉर्ड

अपने 14 साल लंबे टेस्ट करियर में जो रूट ने शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 164 टेस्ट मैचों की 300 पारियों में 13,952 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 41 शतक और 66 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता को दर्शाते हैं. हालांकि रूट की खासियत सिर्फ बल्लेबाजी तक सीमित नहीं है. ऑफ स्पिन गेंदबाजी के जरिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 74 विकेट भी अपने नाम किए हैं. यही आंकड़ा उन्हें कई महान बल्लेबाजों से अलग बनाता है. बल्लेबाजी के साथ गेंद से भी प्रभाव छोड़ने वाले खिलाड़ियों की सूची में उनका नाम काफी ऊपर आता है.

विराट और गिल इस मामले में पीछे

जो रूट के इस रिकॉर्ड की तुलना अगर भारतीय बल्लेबाजों से की जाए तो अंतर साफ नजर आता है. महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपने टेस्ट करियर में 46 विकेट लिए थे, जबकि विराट कोहली और शुभमन गिल अब तक टेस्ट क्रिकेट में एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके हैं. ऐसे में रन बनाने के साथ-साथ विकेट लेने की क्षमता रूट को और भी खास खिलाड़ी बनाती है. यही वजह है कि वह आधुनिक दौर के सबसे प्रभावशाली टेस्ट क्रिकेटरों में गिने जाते हैं.

सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड रूट के निशाने पर

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड अब भी सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है. उन्होंने 200 टेस्ट मैचों में 15,921 रन बनाए थे और इस सूची में शीर्ष स्थान पर कायम हैं. जो रूट फिलहाल 13,952 रन तक पहुंच चुके हैं. ऐसे में उन्हें सचिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने के लिए अभी 1,969 रन और बनाने होंगे. 35 वर्षीय रूट की फिटनेस और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए माना जा रहा है कि उनके पास इस उपलब्धि तक पहुंचने का अच्छा मौका है. अगर वह आने वाले वर्षों में इसी तरह रन बनाते रहे तो टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाजी रिकॉर्ड पर भी उनका कब्जा हो सकता है. ऐसा होने पर उनका नाम खेल के सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में और मजबूती से दर्ज हो जाएगा.

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न्यूजीलैंड के खिलाफ संभालेंगे कप्तानी

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट 17 जून से खेला जाना है. इस मुकाबले में जो रूट टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे. नियमित कप्तान के रूप में वह पहले भी इंग्लैंड का नेतृत्व कर चुके हैं. रूट ने अपने करियर में 64 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की कप्तानी की है. इनमें टीम को 27 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 26 मैचों में हार का सामना करना पड़ा. अब एक बार फिर नेतृत्व की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी और सभी की नजरें उनके प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी.

यह भी पढ़ें- IND VS AFG ODI 2026: 'भारत से जीत पाना...', दूसरे ODI से पहले अफगानिस्तान के कप्तान का बयान वायरल

Published at : 17 Jun 2026 11:35 AM (IST)
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Sachin Tendulkar England Vs New Zealand SHUBMAN GILL
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