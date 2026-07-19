FIFA World Cup 2026 Final Live: अर्जेंटीना या स्पेन, कौन बनेगा चैंपियन? भारत में इतने बजे शुरू होगा फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल
FIFA World Cup 2026 Final Live Score Updates: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा. लियोनेल मेसी और लामीन यमाल की भिड़ंत भी ऐतिहासिक होगी.
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5 सप्ताह और 103 मैचों के जबरदस्त एक्शन के बाद फाइनल का समय आ गया है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला आज देर रात 12 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा. न्यू जर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम इस ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले का गवाह बनेगा, जहां 82 हजार से भी ज्यादा लोग एकसाथ बैठकर मुकाबले को लाइव देख सकते हैं.
अर्जेंटीना और स्पेन, दोनों टीम अब तक टूर्नामेंट में अपराजित रही हैं. सबसे गजब की बात यह है कि स्पेन की टीम ने अब तक पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक गोल खाया है. जाहिर है डिफेंडरों ने अपना काम बखूबी किया है. दूसरी ओर अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी हैं, जो गोल्डन बूट जीतने से 3 गोल दूर हैं.
आज कौन चैंपियन बनेगा, किसके सिर ताज सजेगा, कौन ट्रॉफी घर ले जाएगा? अब से कुछ ही घंटों में इन सभी सवालों का जवाब दुनियाभर के फुटबॉल फैंस को मिल जाएगा. सेमीफाइनल में चैंपियन बनने की दावेदार फ्रांस को रौंदते हुए स्पेन ने फाइनल का सफर तय किया था. वहीं अर्जेंटीना ने आखिरी मिनटों में वापसी करते हुए इंग्लैंड को हराया था.
मेसी बनाम यमाल
यह फाइनल मुकाबला 2 अलग-अलग पीढ़ियों के स्टार फुटबॉलरों की टक्कर के लिए भी आकर्षण का केंद्र है. 39 साल के लियोनेसल मेसी की टक्कर 19 वर्षीय लामीन यमाल से होगी. ये वही लामीन यमाल हैं, जिन्हें साल 2007 में बार्सिलोना के लिए एक फोटोशूट में मेसी ने अपनी गोद में उठाया था.
हेड टू हेड रिकॉर्ड
स्पेन और अर्जेंटीना अब तक फुटबॉल इतिहास में 14 बार आमने-सामने आए हैं. दोनों टीमों ने 6-6 बार एक-दूसरे को शिकस्त दी है और उनके 2 मुकाबले ड्रॉ पर छूटे थे. वहीं वर्ल्ड कप के इतिहास में स्पेन और अर्जेंटीना केवल एक बार आमने-सामने आए हैं. उनकी एकमात्र वर्ल्ड कप की भिड़ंत 1966 में हुई, जब अर्जेंटीना ने 2-1 से मुकाबला जीता था.
अर्जेंटीना या स्पेन?
अर्जेंटीना ऐसी केवल तीसरी टीम बन सकती है, जिसने लगातार 2 बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता हो. उससे पहले इटली (1934 और 1938) और ब्राजील (1958 और 1962) ने ऐसा किया है. अर्जेंटीना 2022 की चैंपियन है और अब लगातार दूसरी बार चैंपियन बन सकती है. दूसरी ओर स्पेन ने 2010 में विश्व चैंपियन होने का तमगा हासिल किया था और वह 16 साल से चले आ रहे खिताबी सूखे का अंत करना चाहेगी.
FIFA World Cup 2026 Final Live: स्पेन रचेगा इतिहास
अर्जेंटीना अपना लगातार दूसरा खिताब जीतने की कगार पर है, लेकिन स्पेन की टीम फाइनल जीतकर एक ऐतिहासिक कारनामा कर सकती है. स्पेन अगर फाइनल जीता, तो यह ना केवल उसका दूसरा वर्ल्ड कप खिताब होगा, बल्कि वह ऐसा पहला देश भी होगा जिसके महिला और मेंस फीफा वर्ल्ड कप टाइटल स्पेन के पास होंगे.
FIFA World Cup 2026 Final Live: कितने बजे शुरू होगा फाइनल मैच?
अर्जेंटीना बनाम स्पेन फाइनल मैच भारतीय समयानुसार आज देर रात 12 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा. यह मुकाबला न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम से लाइव प्रसारित होगा.