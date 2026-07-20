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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलSpain vs Argentina Highlights: स्पेन 16 साल बाद बना वर्ल्ड चैंपियन, फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना को से हराया

Spain vs Argentina Highlights: स्पेन 16 साल बाद बना वर्ल्ड चैंपियन, फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना को से हराया

Spain vs Argentina Final Highlights: स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया है. मैच का एकमात्र गोल फेरान टोरेस ने किया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 20 Jul 2026 04:08 AM (IST)
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स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया है. पूरे मैच में स्पेन के खिलाड़ी एक चैंपियन टीम की तरह खेले और अंत तक मुकाबले को डोमिनेट किया. मुकाबले का एकमात्र गोल स्पेन की तरफ से हुआ, जब 106वें मिनट में फेरान टोरेस ने अर्जेंटीना के डिफेंस को भेदते हुए गोल किया.

अर्जेंटीना की टीम काफी देर तक 10 खिलाड़ियों के साथ खेलती रही, क्योंकि एंजो फर्नांडेज को रेफरी ने रेड कार्ड दिखा दिया था. स्पेन ने पूरे मुकाबले को डोमिनेट किया, क्योंकि उसकी ओर से कुल 20 बार गोलपोस्ट को भेदने के प्रयास हुए, जबकि अर्जेंटीना सिर्फ 2 बार ऐसा कर पाई.

पहले 90 मिनट के खेल में स्पेन खूब सारे गोल कर चुका होता, लेकिन अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज ने कई सारे गोल बचाए और अपनी टीम को जैसे-तैसे मैच में बनाए रखा. मैच में लियोनेल मेसी का जादू नहीं चल पाया, जो इस मुकाबले से पूर्व वर्ल्ड कप 2026 में कुल आठ गोल कर चुके थे. इसके साथ ही वो गोल्डन बूट जीतने से भी चूक गए. गोल्डन बूट फ्रांस के किलियन एम्बापे ने जीता, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में कुल 10 गोल किए.

अर्जेंटीना के पास मौका था कि वह इटली और ब्राजील के बाद ऐसी केवल तीसरी टीम बन जाए, जिसने लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीता हो. इटली ने 1934 और 1938 में ऐसा किया था, जबकि ब्राजील ने 1958 और 1962 का वर्ल्ड कप जीता था. 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से हराया था, लेकिन 2026 में वह स्पेन को चुनौती को पार नहीं कर सकी. 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 Jul 2026 03:57 AM (IST)
Tags :
Spain Argentina FIFA World Cup 2026 Fifa World Cup Final Argentina Vs Spain
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