हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज क्रिकेट का महाधमाका, भारत की 3 टीमें उतरेंगी मैदान पर, 7 मैच 16 घंटे के रोमांच के बारे में जानिए

आज क्रिकेट का महाधमाका, भारत की 3 टीमें उतरेंगी मैदान पर, 7 मैच 16 घंटे के रोमांच के बारे में जानिए

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच आज क्रिकेट का भी महाधमाका होगा. भारत की 3 टीमें मैदान पर उतरेंगी और कुल 7 मैच 16 घंटे तक रोमांच बनाए रखेंगे.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Anshu Kumar Singh |  Updated at : 17 Jun 2026 10:37 AM (IST)
Preferred Sources

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खुमार इस समय दुनिया भर के खेल प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है. हर तरफ फुटबॉल की चर्चा है, लेकिन 17 जून का दिन क्रिकेट फैंस के लिए भी किसी बड़े उत्सव से कम नहीं रहने वाला. आज दुनिया के अलग-अलग मैदानों पर एक या दो नहीं, बल्कि 7 बड़े मुकाबले खेले जाएंगे. सुबह से लेकर देर रात तक क्रिकेट का रोमांच जारी रहेगा और फैंस को लगातार एक्शन देखने को मिलेगा.

सबसे खास बात यह है कि भारत की तीन अलग-अलग टीमें तीन देशों में मैदान पर उतरेंगी. ऐसे में फीफा वर्ल्ड कप की गूंज के बीच क्रिकेट भी स्क्रीन पर बराबरी का रोमांच परोसने के लिए तैयार है. क्रिकेट प्रेमियों की नजरें पूरे दिन अलग-अलग मुकाबलों पर टिकी रहेंगी.

 ये भी पढ़े- IND A VS SRI A: वैभव सूर्यवंशी पर मैच रैफरी ने क्यों नहीं लिया कोई एक्शन, जानिए अबतक किन खिलाड़ियों को किया गया दंडित

अगर आप क्रिकेट देखने के शौकीन हैं तो 17 जून का दिन आपके लिए बेहद खास रहने वाला है. आज दुनिया के अलग-अलग मैदानों पर एक साथ कई बड़े मुकाबले खेले जाएंगे. सुबह से लेकर देर रात तक क्रिकेट का रोमांच लगातार जारी रहेगा और फैंस को एक्शन की भरपूर डोज मिलने वाली है.

सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत की तीन अलग-अलग टीमें आज तीन देशों में मैदान पर उतरेंगी. ऐसे में भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की नजरें पूरे दिन अलग-अलग मुकाबलों पर टिकी रहेंगी.

दिन की शुरुआत श्रीलंका में होने वाले ट्राई नेशन सीरीज मुकाबले से होगी, जहां इंडिया ए और अफगानिस्तान ए आमने-सामने होंगे. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा. फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है.

इसके बाद दोपहर में लखनऊ का मैदान तैयार होगा, जहां टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेलेगी. सीरीज में बढ़त बनाने के बाद भारतीय टीम की नजर एक और जीत पर होगी.

महिला क्रिकेट में भी भारतीय टीम आज चुनौती पेश करेगी. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम महिला टी20 विश्व कप में नीदरलैंड का सामना करेगी. यह मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाएगा और भारतीय फैंस की निगाहें इस मैच पर भी रहेंगी.

भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीमें भी दो-दो मुकाबलों में व्यस्त रहेंगी. दोनों देशों की पुरुष और महिला टीमें अलग-अलग टूर्नामेंट में मैदान पर उतरेंगी. वहीं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच भी शुरू होगा, जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए अतिरिक्त आकर्षण रहेगा.

देर रात महिला टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान की टीमें भी आमने-सामने होंगी. इस तरह क्रिकेट का सिलसिला रात तक चलता रहेगा.

सुबह 10 बजे शुरू होने वाला क्रिकेट का यह सफर अगले दिन तड़के तक जारी रह सकता है. फीफा वर्ल्ड कप के रोमांच के बीच क्रिकेट फैंस के लिए भी आज भरपूर मनोरंजन का इंतजाम है. अलग-अलग देशों में होने वाले 7 मुकाबले यह साबित करेंगे कि फुटबॉल के इस मौसम में भी क्रिकेट का जलवा कम नहीं हुआ है. आज स्क्रीन पर खेल प्रेमियों को डबल डोज ऑफ एक्शन मिलने वाला है.

हेलमेट नहीं पहना, एक गेंद लगी और मैदान पर ही इस भारतीय खिलाड़ी की हो गई मौत, जानिए किस्सा

Published at : 17 Jun 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
HARMANPREET KAUR INDIAN CRICKET TEAM SHUBMAN GILL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
आज क्रिकेट का महाधमाका, भारत की 3 टीमें उतरेंगी मैदान पर, 7 मैच 16 घंटे के रोमांच के बारे में जानिए
आज क्रिकेट का महाधमाका, भारत की 3 टीमें उतरेंगी मैदान पर, 7 मैच 16 घंटे के रोमांच के बारे में जानिए
क्रिकेट
SL W Vs NZ W 2026: निलाक्षिका सिल्वा का नाबाद अर्धशतक, श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हराया
SL W Vs NZ W 2026: निलाक्षिका सिल्वा का नाबाद अर्धशतक, श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हराया
क्रिकेट
फैंस का हीरो अब बना बेटे का सुपर हीरो, विराट और अकाय की जोड़ी पर आया फैंस का दिल, वायरल हुईं खास तस्वीरें
फैंस का हीरो अब बना बेटे का सुपर हीरो, विराट और अकाय की जोड़ी पर आया फैंस का दिल, वायरल हुईं खास तस्वीरें
क्रिकेट
IND vs AFG: भारत के खिलाफ अपने पुराने ‘होम ग्राउंड’ पर उतरेगा अफगानिस्तान, इकाना स्टेडियम से जुड़ा है खास रिश्ता
भारत के खिलाफ अपने पुराने ‘होम ग्राउंड’ पर उतरेगा अफगानिस्तान, इकाना स्टेडियम से जुड़ा है खास रिश्ता
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
G7 समिट से आई भारत के लिए गुड न्यूज, कनाडा के साथ होगा FTA, पीएम मोदी-कार्नी की मीटिंग में बनी बात
G7 समिट से आई भारत के लिए गुड न्यूज, कनाडा के साथ होगा FTA, पीएम मोदी-कार्नी की मीटिंग में बनी बात
महाराष्ट्र
यूपी में ओवैसी की एंट्री क्यों हुई? प्रियंका चतुर्वेदी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- 'BJP के लिए...'
यूपी में ओवैसी की एंट्री क्यों हुई? प्रियंका चतुर्वेदी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- 'BJP के लिए...'
इंडिया
TMC के नाम को नजरअंदाज कैसे किया... नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर HC ने स्पीकर से पूछे तीखे सवाल
TMC के नाम को नजरअंदाज कैसे किया... नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर HC ने स्पीकर से पूछे तीखे सवाल
फ़ुटबॉल
FIFA WORLD CUP 2026: ईरान के साथ अमेरिका में हुआ बुरा सलूक, मैच खत्म हुआ और कहा देश से निकल जाओ
ईरान के साथ अमेरिका में हुआ बुरा सलूक, मैच खत्म हुआ और कहा देश से निकल जाओ
बॉलीवुड
'दिल तो पागल है' में काजोल-मनीषा ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर का खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह
विश्व
ट्रेड डील, ईरान वॉर और एनर्जी... 16 महीने बाद आज होगी PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?
ट्रेड डील, ईरान वॉर और एनर्जी... 16 महीने बाद आज होगी PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?
लाइफस्टाइल
Vegan Diet: दूध-पनीर से लेकर मीट तक से परहेज, जानें आखिर क्या-क्या खाते हैं वीगन डाइट वाले?
दूध-पनीर से लेकर मीट तक से परहेज, जानें आखिर क्या-क्या खाते हैं वीगन डाइट वाले?
ऑटो
क्या कोई भी खोल सकता है टोल नाका, जानिए कैसे मिलता है इसका ठेका और क्या होता है प्रोसेस?
क्या कोई भी खोल सकता है टोल नाका, जानिए कैसे मिलता है इसका ठेका और क्या होता है प्रोसेस?
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget