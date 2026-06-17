फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खुमार इस समय दुनिया भर के खेल प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है. हर तरफ फुटबॉल की चर्चा है, लेकिन 17 जून का दिन क्रिकेट फैंस के लिए भी किसी बड़े उत्सव से कम नहीं रहने वाला. आज दुनिया के अलग-अलग मैदानों पर एक या दो नहीं, बल्कि 7 बड़े मुकाबले खेले जाएंगे. सुबह से लेकर देर रात तक क्रिकेट का रोमांच जारी रहेगा और फैंस को लगातार एक्शन देखने को मिलेगा.

सबसे खास बात यह है कि भारत की तीन अलग-अलग टीमें तीन देशों में मैदान पर उतरेंगी. ऐसे में फीफा वर्ल्ड कप की गूंज के बीच क्रिकेट भी स्क्रीन पर बराबरी का रोमांच परोसने के लिए तैयार है. क्रिकेट प्रेमियों की नजरें पूरे दिन अलग-अलग मुकाबलों पर टिकी रहेंगी.

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अगर आप क्रिकेट देखने के शौकीन हैं तो 17 जून का दिन आपके लिए बेहद खास रहने वाला है. आज दुनिया के अलग-अलग मैदानों पर एक साथ कई बड़े मुकाबले खेले जाएंगे. सुबह से लेकर देर रात तक क्रिकेट का रोमांच लगातार जारी रहेगा और फैंस को एक्शन की भरपूर डोज मिलने वाली है.

सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत की तीन अलग-अलग टीमें आज तीन देशों में मैदान पर उतरेंगी. ऐसे में भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की नजरें पूरे दिन अलग-अलग मुकाबलों पर टिकी रहेंगी.

दिन की शुरुआत श्रीलंका में होने वाले ट्राई नेशन सीरीज मुकाबले से होगी, जहां इंडिया ए और अफगानिस्तान ए आमने-सामने होंगे. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा. फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है.

इसके बाद दोपहर में लखनऊ का मैदान तैयार होगा, जहां टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेलेगी. सीरीज में बढ़त बनाने के बाद भारतीय टीम की नजर एक और जीत पर होगी.

महिला क्रिकेट में भी भारतीय टीम आज चुनौती पेश करेगी. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम महिला टी20 विश्व कप में नीदरलैंड का सामना करेगी. यह मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाएगा और भारतीय फैंस की निगाहें इस मैच पर भी रहेंगी.

भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीमें भी दो-दो मुकाबलों में व्यस्त रहेंगी. दोनों देशों की पुरुष और महिला टीमें अलग-अलग टूर्नामेंट में मैदान पर उतरेंगी. वहीं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच भी शुरू होगा, जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए अतिरिक्त आकर्षण रहेगा.

देर रात महिला टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान की टीमें भी आमने-सामने होंगी. इस तरह क्रिकेट का सिलसिला रात तक चलता रहेगा.

सुबह 10 बजे शुरू होने वाला क्रिकेट का यह सफर अगले दिन तड़के तक जारी रह सकता है. फीफा वर्ल्ड कप के रोमांच के बीच क्रिकेट फैंस के लिए भी आज भरपूर मनोरंजन का इंतजाम है. अलग-अलग देशों में होने वाले 7 मुकाबले यह साबित करेंगे कि फुटबॉल के इस मौसम में भी क्रिकेट का जलवा कम नहीं हुआ है. आज स्क्रीन पर खेल प्रेमियों को डबल डोज ऑफ एक्शन मिलने वाला है.

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