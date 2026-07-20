भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के हाथों तीसरे वनडे में 27 रन से मिली हार के बाद श्रृंखला गंवाने का ठीकरा डैथ ओवरों में रनों पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे गेंदबाजों पर फोड़ा.

मैच के निर्णायक मोड़ के बारे में पूछने पर गिल ने कहा कि इंग्लैंड की पारी के आखिरी ओवरों में काफी रन बने. उन्होंने मैच के बाद कहा ,‘‘ हम 45वें ओवर तक मैच में थे लेकिन आखिरी तीन ओवरों में काफी रन दे दिये और वहीं मैच हमारे हाथ से निकल गया.’’

उन्होंने कहा ,‘‘ हमें लगा कि 40 ओवर के बाद अगर विकेट बचे रहे तो हम मैच निकाल लेंगे, लेकिन हम बहुत पीछे भी नहीं रहना चाहते थे. पावरप्ले के बाद हमने 6 . 6.5 रन प्रति ओवर बनाने चाहे और आखिरी दस ओवरों में दस की दर से रन चाहिये थे.’’

लॉर्ड्स में इतिहास रचने से चूका भारत, रोहित शर्मा का 'साहसी' शतक बेकार; 387 बनाकर 27 रन से जीता इंग्लैंड

गिल ने शतक जमाने वाले रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बता दिया कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में क्यो हैं. उन्होंने कहा ,‘‘ रोहित और कोहली ने इतने साल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अच्छा प्रदर्शन किया है. रोहित ने शानदार बल्लेबाजी की. विकेट धीमा हो गया था जिस पर स्ट्रोक्स लगाना आसान नहीं था.’

सीरीज जीतने से चूका भारत

लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने 27 रनों से बाजी मारी. मेजबान इंग्लैंड ने बेन डकेट (141 रन) की 'ऐतिहासिक' पारी की बदौलत 387 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया था. जवाब में टीम इंडिया इतिहास रचने से चूक गई, और निर्धारित ओवरों में 360 रन ही बना सकी. भारत के लिए रोहित शर्मा ने 138 और विराट कोहली ने 74 रनों की पारी खेली, लेकिन ये दोनों सिर्फ हार के अंतर को ही कम कर सके. हालांकि, 388 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय टीम इंडिया इंग्लैंड से भी आगे चल रही थी. ऐसा लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट का इतिहास आज बदल जाएगा, लेकिन अंतिम ओवरों में बाजी इंग्लैंड ने मार ली. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की.

(एजेंसी इनुट के साथ)

एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले तीसरे गेंदबाज बने गुरनूर बराड़, लॉर्ड्स वनडे में खूब हुई पिटाई