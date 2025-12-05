जेम्स एंडरसन की ऑल-टाइम एशेज टीम पर मचा बवाल, ट्रोल्स के निशाने पर इंग्लिश लीजेंड

इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को इन दिनों सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा हैं. वजह है उनकी चुनी हुई ऑल-टाइम एशेज XI, जिसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले फैसले लिए. सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब एंडरसन ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रिकी पोंटिंग को अपनी टीम में विकेटकीपर की जिम्मेदारी दे दी.

एंडरसन की ऑल-टाइम एशेज टीम पर मचा बवाल

TNT Sports पर बातचीत के दौरान एंडरसन ने अपनी एशेज XI चुनी. इसमें उन्होंने एक गलती कर दी. उन्होंने टीम में किसी भी असली विकेटकीपर को शामिल ही नहीं किया. जब उनकी इस भूल का जिक्र आया तो एंडरसन ने कहा, “मैं ग्लव्स रिकी पोंटिंग को दे दूंगा.”

यह सुनकर क्रिकेट फैंस दंग रह गए. पोंटिंग ने अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट के दौरान कभी विकेटकीपिंग नहीं की. रिकी पोंटिंग दुनिया के महानतम बल्लेबाजों और फील्डरों में से एक रहे हैं. क्लब लेवल पर कुछ बार उन्होंने यह रोल जरूर निभाया था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कभी ‘कीपर’ के रूप में नहीं देखा गया.

ट्रोल्स के निशाने पर इंग्लिश लीजेंड

जब यह वीडियो वायरल हुआ, फैंस ने एंडरसन की गलती पर जमकर मजे लिए.

एक फैन ने लिखा, “टीम में कीपिंग कौन करेगा?”

दूसरे यूजर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, “दुनिया के सबसे अच्छे फील्डर को ही कीपिंग पकड़ा दी. शानदार!”

ट्रोलिंग का स्तर इतना बढ़ा कि बाद में टीएनटी स्पोर्ट्स ने यह वीडियो सोशल मीडिया से हटा दिया.

एक और हैरान कर देने वाला फैसला

एंडरसन यहीं नहीं रुके. उन्होंने टीम में एक और चौंकाने वाला फैसला किया. एंडरसन ने सर डॉन ब्रैडमैन को ओपनिंग कराने भेज दिया. जबकि ब्रैडमैन का पूरा करियर इस बात का गवाह है कि उन्होंने ज्यादातर मुकाबलों में नंबर 3 पर बल्लेबाजी की और वहीं उन्होंने अपने 99.94 के महान औसत को कायम रखा. यह फैसला भी फैन्स को खटका और उन्होंने एंडरसन को फिर निशाने पर ले लिया.

चल रही एशेज सीरीज में इंग्लैंड की वापसी

इधर, मौजूदा एशेज सीरीज में इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट में अच्छी शुरुआत की है. ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर पहली पारी में टीम ने पहले दिन 334 रन का स्कोर बनाया है. जो रूट 138 रन बनाकर नाबाद रहे. जैक क्रॉली ने 76 रन की अहम पारी खेली. अंत में जोफ्रा आर्चर ने भी 38 रनों का योगदान दिया.

पहला मैच 8 विकेट से हारने के बाद इंग्लैंड की यह मजबूत वापसी टीम के मनोबल को बढ़ाने वाली कही जा रही है. ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी की शुरुआत कर दी है और टीम के 2 विकेट गिर चुके हैं.