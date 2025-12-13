आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा, जहां 77 खाली स्लॉट्स के लिए 10 टीमें खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी. बीसीसीआई ने शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें भारतीय ऑलराउंडर दीपक हुड्डा भी हैं. लेकिन ऑक्शन से ठीक पहले उनके लिए एक बुरी खबर आई है, वह संदिग्ध बॉलिंग एक्शन वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में बने हुए हैं. अगर वह आईपीएल की किसी टीम में चुने जाते हैं तो 2026 में उन पर गेंदबाजी करने पर बैन भी लग सकता है.

30 वर्षीय दीपक हुड्डा जो अभी घरेलू क्रिकेट में राजस्थान के लिए खेलते हैं, पिछले आईपीएल संस्करण की तरह ही अभी भी संदिग्ध कैटेगरी में हैं. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार को 16 दिसंबर को होने वाले ऑक्शन से पहले IPL फ्रेंचाइजी को हुड्डा के बॉलिंग एक्शन के बारे में यह जानकारी दी.

दीपक हुड्डा पार्ट-टाइम ऑफ-स्पिन गेंदबाजी करते हैं. पिछले संस्करण में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स टीम के लिए 7 मैच खेले थे, लेकिन उनमें से किसी में भी गेंदबाजी नहीं की थी. उन्होंने तब से BCCI के घरेलू टूर्नामेंट में छह ओवर किए हैं.

दीपक हुड्डा ने 8 दिसंबर को झारखंड के खिलाफ खेले गए मैच में आखिरी बार गेंदबाजी की थी, जहां उन्होंने 3 ओवरों में 24 रन देकर 1 विकेट लिया था. अगर उन्हें फिर से संदिग्ध एक्शन के लिए बुलाया जाता है, तो उन पर आईपीएल में गेंदबाजी करने पर बैन लग सकता है.

आईपीएल 2026 ऑक्शन में दीपक हुड्डा

आईपीएल ऑक्शन में दीपक हुड्डा ऑलराउंडर केटेगरी में शामिल हैं, जहां उनका बेस प्राइस 75 लाख रुपये है. दीपक ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 2015 में आईपीएल डेब्यू किया था, तब से वह 5 टीमों (RR, SRH, PBKS, LSG, CSK) के लिए कुल 125 मैच खेल चुके हैं. इसमें उनके नाम 1496 रन और 10 विकेट हैं.

दीपक हुड्डा ने भारत के लिए 10 वनडे और 21 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, इसमें उन्होंने क्रमश 153, 368 रन बनाए हैं. आईपीएल ऑक्शन से पहले उनको लेकर ये खबर उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है.