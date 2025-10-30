IPL 2026: आईपीएल के मिनी ऑक्शन से पहले क्रिकेट जगत में हलचल तेज हो गई है. इस बार चर्चा किसी विदेशी खिलाड़ी की नहीं, बल्कि भारतीय स्टार संजू सैमसन की है. राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान और भरोसेमंद बल्लेबाज संजू को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि वे फ्रैंचाइजी छोड़ सकते हैं. वो अब शायद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का रुख करें. हालांकि अब चेन्नई की ओर से इस पर बड़ा अपडेट सामने आया है.

CSK ने तोड़ी चुप्पी

बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैल रही थी कि संजू सैमसन अगले सीजन से चेन्नई सुपरकिंग्स की जर्सी में नजर आ सकते हैं. रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि धोनी के बाद कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने के लिए CSK किसी भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज की तलाश में है और संजू इस रोल में फिट बैठते हैं.

लेकिन अब मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई सुपरकिंग्स फ्रैंचाइजी ने इन चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया है. टीम मैनेजमेंट ने कहा है कि अभी उन्होंने किसी भी ट्रेड या नए खिलाड़ी के ट्रांसफर को लेकर कोई बात नहीं की है. यानी फिलहाल संजू का CSK में जाना टल गया है.

राजस्थान रॉयल्स से जुड़ा है पुराना रिश्ता

संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स का रिश्ता करीब 12 साल पुराना है. उन्हें 2013 में टीम ने अपने साथ जोड़ा था, जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें रिलीज किया था. तब से लेकर अब तक संजू टीम के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक बने हुए हैं.

संजू ने RR के लिए 149 पारियों में 4,200 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 26 अर्धशतक और 2 शतक शामिल हैं. 2021 में जब फ्रैंचाइजी ने स्टीव स्मिथ को कप्तानी से हटाया, तब सैमसन को कप्तान बनाया गया और उन्होंने टीम को स्थिर नेतृत्व दिया.

फ्रैंचाइजी के साथ खटास की खबरें

हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL 2025 के खत्म होते ही सैमसन ने टीम मैनेजमेंट से फ्रैंचाइजी छोड़ने की इच्छा जताई थी. कहा जा रहा है कि उनके और मैनेजमेंट के बीच रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे हैं. संजू ने साफ कहा था कि या तो उन्हें रिलीज किया जाए या किसी और टीम में ट्रेड कर दिया जाए.

राजस्थान मैनेजमेंट पर निर्भर है फैसला

संजू और राजस्थान रॉयल्स के बीच 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट है. ऐसे में उन्हें रिलीज करने का फैसला पूरी तरह टीम मालिक मनोज बडाले पर निर्भर करेगा. फ्रैंचाइजी चाहें तो उन्हें रोक सकती है, लेकिन टीम के अंदर माहौल को देखते हुए यह निर्णय आसान नहीं होगा.