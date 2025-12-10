IND vs SA 2nd T20I: भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 11 दिसम्बर को न्यू चंडीगढ़ खेला जाएगा. पहला मैच आसानी से जीतकर टीम इंडिया 1-0 से आगे है और अब उसकी नजरें सीरीज पर बढ़त बनाने पर होंगी. दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका भी वापसी की उम्मीद के साथ मैदान पर उतरने को बेताब है.

कहां होगा दूसरा टी20 मैच?

दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला महाराजा यादविंद्र क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लानपुर (न्यू चंडीगढ़) में खेला जाएगा. यह नया वेन्यू हाल ही में कई बड़े मुकाबलों की मेजबानी कर चुका है.

मैच किस समय शुरू होगा?

भारतीय समयानुसार भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होगी. टॉस ठीक 6:30 बजे किया जाएगा.

टीवी पर कहां देखें लाइव मैच?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका मुकाबले की लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) के अलग-अलग चैनलों पर उपलब्ध होगी.

स्टार स्पोर्ट्स 1 हिन्दी (Star Sports 1 Hindi)

स्टार स्पोर्ट्स 1 इंग्लिश (Star Sports 1 English)

स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट (Star Sports Select, HD विकल्प भी उपलब्ध)

मोबाइल और OTT पर लाइव स्ट्रीमिंग

मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखने के लिए दर्शक Disney+ Hotstar ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. स्ट्रीमिंग सभी यूजर्स के लिए लाइव उपलब्ध रहेगी.

भारत की टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (वाइस कैप्टन), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जीतेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर.

साउथ अफ्रीका की टीम

एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवॉल्ड ब्रेविस, टोनी डि जोरजी, रीा हेंड्रिक्स, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, मार्को यान्सन, क्विंटन डि कॉक (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, ओटनियल बार्टमैन, केशव महाराज, क्वेना माफाका, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्ट्जे.

दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए हर मैच को 'ड्रेस रिहर्सल' मानकर खेल रही हैं. ऐसे में मुल्लानपुर का मुकाबला रोमांच से भरपूर होना तय है.