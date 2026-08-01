CWG में भारत को मिला 11वां गोल्ड, फाइनल में दिखा मुक्केबाजों का जलवा

भारतीय मुक्केबाज साक्षी चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की 51 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है. ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का नौवां गोल्ड था, इसके बाद खबर लिखे जाने तक भारत के 2 और खिलाड़ियों ने गोल्ड जीत लिया. 11 गोल्ड मेडल के साथ भारत ने मैडल टैली में लंबी छलांग लगाई है. अभी शनिवार को भारत के और भी मेडल इवेंट है.

साक्षी चौधरी ने फाइनल में इंग्लैंड की Ruby White को 5-0 से शिकस्त दी. फाइनल में साक्षी ने शुरुआत में अपना दबदबा बना लिया था, अंतिम राउंड में वाइट ने वापसी करने की कोशिश की लेकिन साक्षी मुकाबले को जीत गई. ये भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में नौवां गोल्ड था, इसके 45 मिनट के अंदर भारत ने 2 गोल्ड और जीत लिया.

रात 10 बजे अरुंधति ने विमेंस 70kg की केटेगरी में गोल्ड जीता. ये भारत का 11वां गोल्ड था, इससे पहले प्रिया घंघास ने 9:35 के करीब गोल्ड जीता था. उन्होंने 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कनाडा की Marie Bathoul Al-Ahmadieh को 4-1 से हराया.

#WATCH | Bhiwani, Haryana | Family members of Indian boxer Sakshi Chaudhary celebrate after she clinched the gold medal in the Women's 51kg category at the Commonwealth Games pic.twitter.com/yU1xN1yUNL — ANI (@ANI) August 1, 2026

एथलेटिक्स में जीते सबसे अधिक मेडल

32 में से एथलेटिक में भारत ने सर्वाधिक मेडल (9) जीते, हालांकि इसमें अभी तक गोल्ड नहीं आया. भारत ने पैरा एथलेटिक्स और बॉक्सिंग में 3-3 गोल्ड मेडल जीते हैं. 2 गोल्ड जुडो और 1 वेटलिफ्टिंग में जीता है. वेटलिफ्टिंग में भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं, इसमें 6 सिल्वर जीते हैं.

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