कब शुरू होगी CWG क्लोजिंग सेरेमनी, दिखेगी अहमदाबाद कॉमनवेल्थ की पहली झलक

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games 2026) का आज आखिरी दिन है. आज समापन समारोह भी है, जो भारतीय समयनुसार देर रात में शुरू होगा. आधिकारिक रूप से आज से अहमदाबाद तैयारी शुरू करेगा, जो अगले संस्करण का मेजबान है. आज होने वाली सेरेमनी में कॉमनवेल्थ गेम्स का झंडा और मेजबान बैटन मिलेगा. बता दें कि गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ग्लासगो में मौजूद हैं.

कॉमनवेल्थ गेम्स समापन समारोह में झंडा और मेजबान बैटन अहमदाबाद के प्रतिनिधियों को सौंपा जाएगा, जो 2030 में कामनवेल्थ गेम्स का मेजबान शहर है. हैंडओवर सेरेमनी के दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का पहला प्रिव्यू दिखाया जाएगा.

संस्कृति को दिखाया जाएगा

प्रिव्यू में भारत की संस्कृति को दिखाया जाएगा. अहमदाबाद की पहचान को वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा, कुछ कार्यक्रम भी होंगे. किंग्स बैटन रिले खास रहेगा, जो 74 देशों से होकर गुजरती है. पहली बार होगा जब इसमें हिस्सा लेने वाले हर देश और इलाके को अपना बैटन मिलेगा.

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ऋषभ रिखीराम शर्मा करेंगे परफॉर्म

हैंडओवर सेगमेंट 3 हिस्सों है. पहले सेगमेंट में 'वंदे मातरम' की 150वीं सालगिरह मनाई जाएगी. दूसरे सेगमेंट में स्कॉटिश पाइपर रॉस आइंस्ली के साथ ऋषभ रिखीराम शर्मा की जुगलबंदी देखने को मिलेगी. तीसरे सेगमेंट में विजुअल के माध्यम से भारत की संस्कृति को दिखाया जाएगा, इसमें फोकस गुजरात पर होगा.

कितने बजे शुरू होगी क्लोजिंग सेरेमनी?

ग्लासगो में 2030 अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स की पहली झलक देखने को मिलेगी. क्लोजिंग सेरेमनी भारतीय समयनुसार रात 1:30 बजे शुरू होगी.

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शनिवार को भारत ने 16 मेडल जीतकर टैली में लंबी छलांग लगाई. 13 गोल्ड मेडल के साथ भारत टैली में चौथे स्थान पर आ गया है. भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शनिवार तक टोटल 39 मेडल जीते, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रोंज मेडल हैं.