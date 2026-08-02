#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सएक दिन में 16 मेडल जीतकर भारत ने रचा इतिहास, सिर्फ बॉक्सिंग में आए 7 गोल्ड

एक दिन में 16 मेडल जीतकर भारत ने रचा इतिहास, सिर्फ बॉक्सिंग में आए 7 गोल्ड

Commonwealth Games 2026 India Medals: कॉमनवेल्थ गेम्स में शनिवार का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा, जहां 8 गोल्ड सहित कुल 16 मेडल आए. देखें पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों की लिस्ट.

Written By : शिवम |  Updated at : 02 Aug 2026 07:55 AM (IST)
Preferred Sources

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games 2026) में शनिवार को भारत ने 8 गोल्ड सहित कुल 16 मेडल जीते. सबसे शानदार प्रदर्शन मुक्केबाजी में देखने को मिला, जहां 7 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते. CWG के इतिहास में मुक्केबाजी में ये भारत का अभी तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है. दिन की शुरुआत ही गोल्ड से हुई थी, मुक्केबाज प्रीती पवार ने 54 किलोग्राम वर्ग में पहला गोल्ड दिलाया. इसके बाद तो पदकों की झड़ी सी लग गई.

CWG 2026 में शनिवार को गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय

  • प्रीती पवार (बॉक्सिंग) - विमेंस 54 किलोग्राम वर्ग
  • जैस्मीन लैंबोरिया (बॉक्सिंग) - विमेंस 57 किलोग्राम वर्ग
  • सोमन राणा (पैरा एथलेटिक्स) - मेंस शॉट पुट F57 
  • साक्षी चौधरी (बॉक्सिंग) - विमेंस 51 किलोग्राम वर्ग
  • प्रिया घंघास (बॉक्सिंग) - विमेंस 60 किलोग्राम वर्ग
  • अरुंधति चौधरी (बॉक्सिंग) - विमेंस 70 किलोग्राम वर्ग
  • सचिन सिवाच (बॉक्सिंग) - मेंस 60 किलोग्राम वर्ग
  • अंकुश पंघाल (बॉक्सिंग) - मेंस 80 किलोग्राम वर्ग

शनिवार को सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय

  • प्रवीण चित्रवेल (एथलेटिक्स) - मेंस ट्रिपल जंप
  • जदुमणि सिंह (बॉक्सिंग) - मेंस 55 किलोग्राम वर्ग
  • शुभम जुयाल (पैरा एथलेटिक्स) - मेंस शॉट पुट F57 
  • लवलीना बोरगोहेन (बॉक्सिंग) - विमेंस 75 किलोग्राम वर्ग
  • नरेंद्र बेरवाल (बॉक्सिंग) - मेंस 90+ किलोग्राम वर्ग

शनिवार को ब्रोंज मेडल जीतने वाले भारतीय

  • सेल्वा प्रभु (एथलेटिक्स) - मेंस ट्रिपल जंप
  • उन्नति शर्मा (जूडो) - विमेंस 63 किलोग्राम वर्ग
  • गुलवीर सिंह (एथलेटिक्स) - मेंस 5000m

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 02 Aug 2026 07:48 AM (IST)
Tags :
Boxing Commonwealth Games Commonwealth Games 2026 Sakshi Chaudhary CWG 2026 Commonwealth Games India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
एक दिन में 16 मेडल जीतकर भारत ने रचा इतिहास, सिर्फ बॉक्सिंग में आए 7 गोल्ड
एक दिन में 16 मेडल जीतकर भारत ने रचा इतिहास, सिर्फ बॉक्सिंग में 7 गोल्ड
स्पोर्ट्स
CWG में भारत को मिला 12वां गोल्ड, शनिवार को छाए रहे मुक्केबाज
CWG में भारत को मिला 12वां गोल्ड, शनिवार को छाए रहे मुक्केबाज
स्पोर्ट्स
लवलीना बोरगोहेन ने CWG 2026 में जीता सिल्वर मेडल, फाइनल में हारी
लवलीना बोरगोहेन ने CWG 2026 में जीता सिल्वर मेडल, फाइनल में हारी
स्पोर्ट्स
RCB को चैंपियन बनाने वाले रजत पाटीदार बने इस टीम के कप्तान
RCB को चैंपियन बनाने वाले रजत पाटीदार बने इस टीम के कप्तान
Advertisement

वीडियोज

Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
BSSC की अध्यक्ष बनी पूर्व IPS शोभा ओहटकर, जानें कौन हैं?
BSSC की अध्यक्ष बनी पूर्व IPS शोभा ओहटकर, जानें कौन हैं?
विश्व
PoJK: मुजफ्फराबाद की ओर बढ़े 50 काफिले, लाइट मशीन गन से दबाई जा रही आवाज
PoJK: मुजफ्फराबाद की ओर बढ़े 50 काफिले, लाइट मशीन गन से दबाई जा रही आवाज
महाराष्ट्र
कांग्रेस नेता के X पोस्ट पर FIR, महाराष्ट्र साइबर ब्रांच ने शुरू की जांच
कांग्रेस नेता के X पोस्ट पर FIR, महाराष्ट्र साइबर ब्रांच ने शुरू की जांच
ओटीटी
'लॉक अप 2' से अलायंस' तक सारे रियलिटी शो के छक्के छुड़ाने आ रहा 'भोजपुरी बवाल', जानें कब और कहां देखें
'लॉक अप 2' से अलायंस' तक सारे रियलिटी शो के छक्के छुड़ाने आ रहा 'भोजपुरी बवाल', जानें कब और कहां देखें
इंडिया
शुभेंदु, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट…, JeM ऑपरेटिव की साजिश के खुलासे से हड़कंप
शुभेंदु, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट…, JeM ऑपरेटिव की साजिश के खुलासे से हड़कंप
महाराष्ट्र
सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ की चोरी, राज ठाकरे का दावा
सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ की चोरी, राज ठाकरे का दावा
ऑटो
15 अगस्त पर Mahindra का सरप्राइज, Panoramic Sunroof के साथ आएगी Scorpio N
15 अगस्त पर Mahindra का सरप्राइज, Panoramic Sunroof के साथ आएगी Scorpio N
एग्रीकल्चर
पीएम फसल बीमा योजना में बढ़ी आवेदन की तारीख, जानें नई डेडलाइन
पीएम फसल बीमा योजना में बढ़ी आवेदन की तारीख, जानें नई डेडलाइन
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget