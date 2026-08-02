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एक दिन में 16 मेडल जीतकर भारत ने रचा इतिहास, सिर्फ बॉक्सिंग में आए 7 गोल्ड
Commonwealth Games 2026 India Medals: कॉमनवेल्थ गेम्स में शनिवार का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा, जहां 8 गोल्ड सहित कुल 16 मेडल आए. देखें पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों की लिस्ट.
ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games 2026) में शनिवार को भारत ने 8 गोल्ड सहित कुल 16 मेडल जीते. सबसे शानदार प्रदर्शन मुक्केबाजी में देखने को मिला, जहां 7 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते. CWG के इतिहास में मुक्केबाजी में ये भारत का अभी तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है. दिन की शुरुआत ही गोल्ड से हुई थी, मुक्केबाज प्रीती पवार ने 54 किलोग्राम वर्ग में पहला गोल्ड दिलाया. इसके बाद तो पदकों की झड़ी सी लग गई.
CWG 2026 में शनिवार को गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय
- प्रीती पवार (बॉक्सिंग) - विमेंस 54 किलोग्राम वर्ग
- जैस्मीन लैंबोरिया (बॉक्सिंग) - विमेंस 57 किलोग्राम वर्ग
- सोमन राणा (पैरा एथलेटिक्स) - मेंस शॉट पुट F57
- साक्षी चौधरी (बॉक्सिंग) - विमेंस 51 किलोग्राम वर्ग
- प्रिया घंघास (बॉक्सिंग) - विमेंस 60 किलोग्राम वर्ग
- अरुंधति चौधरी (बॉक्सिंग) - विमेंस 70 किलोग्राम वर्ग
- सचिन सिवाच (बॉक्सिंग) - मेंस 60 किलोग्राम वर्ग
- अंकुश पंघाल (बॉक्सिंग) - मेंस 80 किलोग्राम वर्ग
शनिवार को सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय
- प्रवीण चित्रवेल (एथलेटिक्स) - मेंस ट्रिपल जंप
- जदुमणि सिंह (बॉक्सिंग) - मेंस 55 किलोग्राम वर्ग
- शुभम जुयाल (पैरा एथलेटिक्स) - मेंस शॉट पुट F57
- लवलीना बोरगोहेन (बॉक्सिंग) - विमेंस 75 किलोग्राम वर्ग
- नरेंद्र बेरवाल (बॉक्सिंग) - मेंस 90+ किलोग्राम वर्ग
शनिवार को ब्रोंज मेडल जीतने वाले भारतीय
- सेल्वा प्रभु (एथलेटिक्स) - मेंस ट्रिपल जंप
- उन्नति शर्मा (जूडो) - विमेंस 63 किलोग्राम वर्ग
- गुलवीर सिंह (एथलेटिक्स) - मेंस 5000m
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