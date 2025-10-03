हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में भी शुभमन गिल ने जड़ा 'तिहरा शतक', यह खास रिकॉर्ड बनाया

इंग्लैंड सीरीज से लेकर वेस्टइंडीज तक गिल लगातार रनों की बारिश कर रहे हैं. भारत-वेस्टइंडीज के बीच चल रहे टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है. जानिए क्या?

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 03 Oct 2025 01:07 PM (IST)
IND vs WI Test Series: भारतीय कप्तान शुभमन गिल का शानदार फॉर्म वेस्टइंडीज के खिलाफ भी जारी है. इंग्लैंड सीरीज में धुआंधार बल्लेबाजी करने के बाद गिल ने घरेलू सरजमी पर भी अपने बल्ले से दम दिखाया है. बतौर कप्तान उन्होंने कई शानदार उपलब्धियां अपने नाम कर ली है. आइए जानते हैं उनके माइलस्टोन के बारे में...

कप्तानी के बाद से शानदार फॉर्म

शुभमन गिल ने जब से भारतीय टेस्ट टीम की कमान संभाली है, मानो उनकी बल्लेबाजी का ग्राफ लगातार ऊपर ही चढ़ा है. इंग्लैंड दौरे पर बतौर कप्तान उन्होंने पांच टेस्ट मैचों में 754 रन ठोके थे. उसी लय को उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ भी जारी रखा. भारत में बतौर कप्तान खेलते हुए गिल ने पहली बार अर्धशतक जमाया और अपने शानदार फॉर्म का सबूत दिया. इससे पहले वह लगातार चार शतक जड़ चुके हैं और अब उन्होंने एक खास “तिहरा शतक” भी हासिल कर लिया है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ दमदार पारी

भारत का स्कोर जब 161 रन था, तब गिल ने चौका लगाकर टीम को 162 रन तक पहुंचाया. यह चौका उनके लिए भी खास रहा क्योंकि इसी के साथ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 300 चौकों का आंकड़ा छू लिया. पारी के दौरान उन्होंने संयमित बल्लेबाजी की और भारतीय टीम को मजबूती दी. हालांकि, वह अपना पाँचवां टेस्ट शतक जड़ने से चूक गए और 50 रन बनाकर वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज की गेंद पर आउट हो गए.

आंकड़े बताते हैं क्लास

गिल ने बतौर कप्तान अब तक 6 टेस्ट मैचों में 804 रन बना लिए हैं, जिसमें उन्होंने 4 शतक और 1 अर्धशतक लगाया है. यह उनकी पहली ऐसी पारी थी बतौर कप्तान जब वह 50 रन के पार जाने के बाद शतक तक नहीं पहुंच पाए. बावजूद इसके, उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और निरंतरता झलक रही है.

ओपनर से नंबर 4 तक का सफर

गिल ने टेस्ट करियर की शुरुआत रोहित शर्मा के साथ बतौर ओपनर की थी, लेकिन जब यशस्वी जायसवाल टीम में आए तो उन्हें नंबर 3 पर उतारा गया और चेतेश्वर पुजारा की जगह मिली. रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद जब गिल कप्तान बने, तब से उन्होंने खुद को नंबर 4 की पोजिशन पर स्थिर कर लिया. यह वही पोजिशन है जहां से विराट कोहली लंबे समय तक भारतीय टीम के लिए खेले हैं. सचिन तेंदुलकर भी व्हाइट-बॉल क्रिकेट में ओपनिंग करते थे, लेकिन टेस्ट में हमेशा नंबर 4 पर उतरे.

साल 2025 का सितारा 

इस साल शुभमन गिल का बल्ला लगातार रन उगल रहा है. साल 2025 में अब तक वह 837 रन बना चुके हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. इंग्लैंड सीरीज से शुरू हुई उनकी सफलता अब वेस्टइंडीज के खिलाफ भी जारी है और कप्तान गिल भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं.

Published at : 03 Oct 2025 01:07 PM (IST)
IND Vs WI SHUBMAN GILL TEST SERIES
