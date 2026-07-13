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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND Vs ENG One Day Schedule: टीम इंडिया के प्लेइंग-11 में होंगे बड़े बदलाव, कब, कहां, कितने बजे खेले जाएंगे मुकाबले, जानिए A टू Z

IND Vs ENG One Day Schedule: टीम इंडिया के प्लेइंग-11 में होंगे बड़े बदलाव, कब, कहां, कितने बजे खेले जाएंगे मुकाबले, जानिए A टू Z

वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट एक मजबूत प्लेइंग-11 के साथ मैदान में उतरना चाहेगी. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ बड़े खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं दी जाएगी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 13 Jul 2026 08:50 AM (IST)
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भारत-इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी. इंग्लैंड ने इस सीरीज में अपना दबदबा बनाए रखा और भारत को 4-0 से करारी हार मिली. इस शर्मनाक हार के बाद अब टीम इंडिया की नज़रे तीन मैचों की वनडे सीरीज पर टिकी है. 14 जुलाई को भारत-इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मैच बर्मिंघम के मैदान पर खेला जाने वाला है. भारतीय टीम के पास एक और बड़ा मौका है वनडे सीरीज को जीतकर, टी20 सीरीज में मिली हार का हिसाब बराबर करने का, लेकिन इंग्लैंड को उनके घर में हराना इतना आसान नहीं होगा.

टी20 सीरीज में बल्लेबाज़ों को रन बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा. वहीं,गेंदबाज़ी क्रम में भी जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति से बड़ा फर्क साफ नजर आया. अब तीन दिन की वनडे सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों की वापसी से टीम को मजबूती मिलेगी. टी20 सीरीज में हर्षित राणा को चोट लगी जिसके चलते वे प्लेइंग-11 से बाहर हो गए और उनकी जगह प्रिंस यादव वनडे मैच में खेलते नज़र आ सकते हैं.

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भारतीय टीम मैनेजमेंट एक मजबूत प्लेइंग-11 के साथ उतरेगी

वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट एक मजबूत प्लेइंग-11 के साथ मैदान में उतरना चाहेगी. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ बड़े खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं दी जाएगी. कप्तान गिल के साथ रोहित शर्मा ओपनिंग करते नज़रे आएंगे. नंबर-3 पर विराट कोहली ब्ल्लेबाज़ी करने मैदान में उतरेंगे. उनके बाद चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर,जो टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे हैं. पांचवे नंबर पर दिग्गज बल्लेबाज़ और विकेटकीपर केएल राहुल की टीम में वापसी तय है. केएल राहुल की टीम में वापसी के चलते ईशान किशन को बाहर बैठना पड़ेगा.

ऑलराउंडर अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर को वनडे मैच में मौका मिल सकता है. वहीं,दिग्गज स्पिन गेंदबाज़ कुलदीप यादव की टीम इंडिया में वापसी होगी जिसके कारण ऑलराउंडर शिवम दुबे को प्लेइंग-11 से बाहर किया जा सकता है. जसप्रीत बुमराह की तेज तरार यॉर्कर से इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पसीने छूटेंगे. बुमराह के साथ अर्शदीप सिंह गेंदबाज़ी करेंगे. वहीं प्रिंस यादव और प्रसिद्ध कृष्णा में से किसी एक को मौका दिया जाएगा.

तीन वनडे मुकाबलों के लिए भारतीय प्लेइंग-11

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़.

पहला वनडे मैच के लिए भारतीय टीम स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव/प्रसिद्ध कृष्णा.

तीन वनडे मैच के शेड्यूल

पहला वनडे मैच 14 जलाई दोपहर को 3:30 बजे बर्मिंघम के मैदान पर खेला जाएगा.दूसरा वनडे मैच 16 जुलाई को कार्डिफ के मैदान पर शाम 5:30 बजे खेला जाएगा.तीसरा और आखिरी वनडे मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स के मैदान पर दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें- Wimbledon Final: वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पहुंचे विंबलडन, सूट-बूट में लग रहे एकदम हीरो; साथ में 'सिक्सर किंग'

Published at : 13 Jul 2026 08:50 AM (IST)
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