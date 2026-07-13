INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs ENG: हार के बाद फूटा संजय मांजरेकर का गुस्सा, बोले- IPL के कारण हो रहा नुकसान

IND vs ENG: हार के बाद फूटा संजय मांजरेकर का गुस्सा, बोले- IPL के कारण हो रहा नुकसान

पिछले दो मैचों में विदेशी सरज़मीं पर मिली हार के बाद टीम इंडिया के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं. आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद भारतीय टीम की टी20 क्रिकेट में गिरावट नज़र आ रही है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Amisha Pathak |  Updated at : 13 Jul 2026 09:22 AM (IST)
Preferred Sources

पिछले दो मैचों में विदेशी सरज़मीं पर मिली हार के बाद टीम इंडिया के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं. अब अगर ऐसे में टीम इंडिया को विदेशी परिस्थितियों में सफलता हासिल करनी है तो चयनकर्ताओं को घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी मौका देना होगा. इसके साथ ही खिलाड़ियों की तकनीक, अनुकूल क्षमता और मुश्किल पिचों पर प्रदर्शन को भी प्राथमिकता देनी होगी.

बता दें कि, आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद भारतीय टीम की टी20 क्रिकेट में ज्यादा गिरावट नज़र आ रही है. सबसे पहले तो आयरलैंड के खिलाफ 0-2 और फिर इंग्लैंड के विरुद्ध 0-4 की शर्मनाक सीरीज हार के बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम पर कई सवाल उठने लगे हैं. इसी बीच पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने खिलाड़ियों के बजाय आईपीएल के माहौल और सेलेक्शन प्रोसेस पर निशाना साधा है. उनका मानना है कि आईपीएल की परिस्थितियां बल्लेबाजों की वास्तविक परीक्षा नहीं लेती है. संजय मांजरेकर के अनुसार, बल्लेबाजी के अनुकूल पिचों और परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी जब विदेशों में स्विंग, सीम और उछाल का सामना करते हैं तो उनकी कमजोरियां सामने आ जाती हैं.

WIMBLEDON 2026: कौन हैं यानिक सिनर? स्कीइंग छोड़ टेनिस चुना, अब लगातार दूसरी बार बने विंबलडन चैंपियन

टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में नए दौरे की शुरुआत की, लेकिन विदेशी दौरा उम्मीदों के बिल्कुल उलट साबित हुआ. यही वजह रही कि नए कप्तान और गौतम गंभीर की जोड़ी के लिए पहला विदेशी असाइनमेंट एक बुरे समने जैसा साबित हुआ. हालांकि, टीम के इस नाकामी के बाद खिलाड़ियों से लेकर कोचिंग स्टाफ तक सवाल उठने लगे. वहीं, संजय मांजरेकर ने कहा कि सिर्फ खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराने से असली समस्या का समाधान नहीं होगा. उन्होंने अपनी बात प्रकट करते हुए एक्स पर लिखा, ‘विदेश में मिली इस टी20 हार के लिए खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराना सबसे आसान काम होगा लेकिन सही तरीका यह होगा कि उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए, जिन्होंने आईपीएल को ऐसा बना दिया है कि वह भारतीय बल्लेबजों पर भारी मेकअप चढ़ा देता हैं.’

ये भी पढ़े-Wimbledon Final: वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पहुंचे विंबलडन, सूट-बूट में लग रहे एकदम हीरो; साथ में 'सिक्सर किंग'

Published at : 13 Jul 2026 09:22 AM (IST)
Tags :
Sanjay Manjrekar ICC SHREYAS IYER T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
IND vs ENG: हार के बाद फूटा संजय मांजरेकर का गुस्सा, बोले- IPL के कारण हो रहा नुकसान
IND vs ENG: हार के बाद फूटा संजय मांजरेकर का गुस्सा, बोले- IPL के कारण हो रहा नुकसान
स्पोर्ट्स
WIMBLEDON 2026: कौन हैं यानिक सिनर? स्कीइंग छोड़ टेनिस चुना, अब लगातार दूसरी बार बने विंबलडन चैंपियन
कौन हैं यानिक सिनर? स्कीइंग छोड़ टेनिस चुना, अब लगातार दूसरी बार बने विंबलडन चैंपियन
स्पोर्ट्स
IND Vs ENG One Day Schedule: टीम इंडिया के प्लेइंग-11 में होंगे बड़े बदलाव, कब, कहां, कितने बजे खेले जाएंगे मुकाबले, जानिए A टू Z
टीम इंडिया के प्लेइंग-11 में होंगे बड़े बदलाव, कब, कहां, कितने बजे खेले जाएंगे मुकाबले, जानिए A टू Z
स्पोर्ट्स
इंग्लैंड के खिलाफ 'फ्लॉप' होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने यहां कर लिया डेब्यू, तस्वीरें आई सामने
इंग्लैंड के खिलाफ 'फ्लॉप' होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने यहां कर लिया डेब्यू, तस्वीरें आई सामने
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News : Patna Junction पर सरेआम अपहरण और हत्या!
Special Task S2: Amritsar से Kandhar तक..IC-814 हाईजैक की खौफनाक दास्तान Jagwinder Patial के साथ
Iran US War Update: खत्म हुआ मातम..अब ईरान US पर दागेगा एटम बम? | America | IRGC | Khamenei
Hormuz Strait Deadlock: Qatar-Saudi Arabia के जहाजों पर हमले के बाद भड़के Trump | US - Iran War
Tata Sierra EV AWD drive review: BE6 से बेहतर? #tata #tatasierraev #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान-अमेरिका जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, 'वे अपने वादे को तोड़ते हैं, हमें ट्रंप को...'
ईरान-अमेरिका जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, 'वे अपने वादे को तोड़ते हैं, हमें ट्रंप को...'
महाराष्ट्र
'आमिर खान ने 3 शादी कीं, तो तुम चार कर लो...', वारिस पठान का मंत्री नितेश राणे पर तंज!
'आमिर खान ने 3 शादी कीं, तो तुम चार कर लो...', वारिस पठान का मंत्री नितेश राणे पर तंज!
विश्व
मौत से पहले ट्रंप को लिंडसे ने गिनाए 3 काम, रूस का लिया नाम, फोन पर कहा- 'मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे...'
मौत से पहले ट्रंप को लिंडसे ने गिनाए 3 काम, रूस का लिया नाम, फोन पर कहा- 'मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे...'
क्रिकेट
इंग्लैंड के खिलाफ 'फ्लॉप' होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने यहां कर लिया डेब्यू, तस्वीरें आई सामने
इंग्लैंड के खिलाफ 'फ्लॉप' होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने यहां कर लिया डेब्यू, तस्वीरें आई सामने
इंडिया
Aaj Ka Mausam: यूपी के 65 जिलों में बारिश, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक जानें मौसम विभाग की भविष्यवाणी
यूपी के 65 जिलों में बारिश, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक जानें मौसम विभाग की भविष्यवाणी
एग्रीकल्चर
कश्मीर ही नहीं आपके खेत में भी हो सकती है केसर की खेती, जान लीजिए तरीका
कश्मीर ही नहीं आपके खेत में भी हो सकती है केसर की खेती, जान लीजिए तरीका
ट्रेंडिंग
Video: डिलीवरी बॉय को कहा NO तो घर में घुस की शर्मनाक हरकत, रोते हुए लड़की का वीडियो वायरल
डिलीवरी बॉय को कहा NO तो घर में घुस की शर्मनाक हरकत, रोते हुए लड़की का वीडियो वायरल
ऑटो
सरकार ने माना कि 5% तक घट सकता है माइलेज, लेकिन E20 फ्यूल के ये फायदे भी गिनाए
सरकार ने माना कि 5% तक घट सकता है माइलेज, लेकिन E20 फ्यूल के ये फायदे भी गिनाए
ENT LIVE
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
ENT LIVE
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
ENT LIVE
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
ENT LIVE
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
ENT LIVE
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Embed widget