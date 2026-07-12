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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWimbledon Final: वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पहुंचे विंबलडन, सूट-बूट में लग रहे एकदम हीरो; साथ में 'सिक्सर किंग'

Wimbledon Final: वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पहुंचे विंबलडन, सूट-बूट में लग रहे एकदम हीरो; साथ में 'सिक्सर किंग'

Vaibhav Sooryavanshi at Wimbledon Final: भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के साथ युवराज सिंह भी विम्बलडन का फाइनल मैच देखने पहुंचे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 12 Jul 2026 11:08 PM (IST)
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कुछ दिन पहले सचिन तेंदुलकर और शुभमन गिल को रॉयल बॉक्स में एकसाथ बैठकर विम्बलडन का मुकाबला देखते हुए देखा गया था. अब अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी विम्बलडन चैंपियनशिप का मैच देखने पहुंचे और उनके साथ दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह को भी देखा गया.

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और युवराज सिंह, विम्बलडन के फाइनल में अलेक्जांडर ज्वेरेव और जानिक सिनर का मैच देखने पहुंचे. सिनर विम्बलडन के गत चैंपियन हैं और लगातार दूसरा फाइनल खेल रहे हैं, जबकि ज्वेरेव पहली बार विम्बलडन के फाइनल तक पहुंचे हैं.

युवराज सिंह, वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा, तीनों सूट-बूट में किसी हीरो से कम नहीं लग रहे थे. वैभव सूर्यवंशी ने एक इंटरव्यू में कहा कि वे यहां विम्बलडन का फाइनल मैच देखने आए हैं और देखना चाहते हैं कि यहां आकर कैसा महसूस होता है.

वैभव सूर्यवंशी ने यह भी कहा कि टेनिस में नोवाक जोकोविच उनके आइडल हैं. वो पिछले 3-4 साल से नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल को फॉलो कर रहे हैं. वहीं मौजूदा जनरेशन में उन्होंने जानिक सिनर को बेस्ट टेनिस प्लेयर बताया, जो अपना लगातार दूसरा फाइनल खेल रहे हैं.

क्रिकेट की बात करें तो भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 0-3 की हार झेलकर आ रही है. वैभव सूर्यवंशी को 3 मौके मिले, लेकिन उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा और सिर्फ 42 रन बना पाए.  वहीं अभिषेक ने सीरीज की शुरुआत बढ़िया अंदाज में की थी, लेकिन बाद में उनका बल्ला भी खामोश रहा.

अब वैभव सूर्यवंशी समेत अन्य भारतीय खिलाड़ी जिम्बाब्वे टूर पर जाएंगे. भारत और जिम्बाब्वे के बीच 23 जुलाई-26 जुलाई तक तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 12 Jul 2026 11:08 PM (IST)
Tags :
Yuvraj Singh Wimbledon Abhishek Sharma Wimbledon Final Vaibhav Sooryavanshi
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