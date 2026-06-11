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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सInd Vs Eng: रिया घोष की अर्धशतक पारी गई बेकार, इंग्लैंड ने 5 रन से भारत को हराया

Ind Vs Eng: रिया घोष की अर्धशतक पारी गई बेकार, इंग्लैंड ने 5 रन से भारत को हराया

रिचा घोष ने 36 गेंदों में 68 रन की शानदार पारी खेलकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया, लेकिन बाएं हाथ की स्पिनर लिंसी स्मिथ ने दबाव में संयम बनाए रखा और भारत की पारी 19.5 ओवर में 166 रन पर समेट दी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अंश राघव | Updated at : 11 Jun 2026 08:49 AM (IST)
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रिचा घोष की ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी पर दानी गिब्सन का हरफनमौला प्रदर्शन भारी पड़ा. जिससे इंग्लैंड ने बुधवार को महिला टी20 विश्व कप के अपने अंतिम अभ्यास मैच में भारत को रोमांचक मुकाबले में पांच रन से हरा दिया.

जीत के लिए 172 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम का शीर्ष क्रम एक बार फिर नाकाम रहा. लगातार विकेट गिरने के बीच रिचा ने 36 गेंदों में 68 रन की शानदार पारी खेलकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया, लेकिन बाएं हाथ की स्पिनर लिंसी स्मिथ (42 रन पर तीन विकेट) ने दबाव में संयम बनाए रखा और भारत की पारी 19.5 ओवर में 166 रन पर समेट दी.

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. इंग्लैंड की ओर से एमी जोन्स (45 गेंदों पर 64 रन) और कप्तान नैट स्किवर-ब्रंट (45 गेंदों पर 57 रन) ने अर्धशतक जमाए, जबकि गिब्सन ने महज 12 गेंदों में नाबाद 30 रन की विस्फोटक पारी खेलकर टीम का स्कोर छह विकेट पर 171 रन तक पहुंचाया. उन्होंने 20वें ओवर में रेणुका सिंह के खिलाफ दो चौके और एक छक्का लगाकर 19 रन बटोरे, जो अंततः निर्णायक साबित हुए.

गिब्सन ने इसके बाद मध्य ओवरों में यास्तिका भाटिया (15) और भारती फुलमाली (18) के अहम विकेट चटकाते हुए, दो ओवर में 17 रन देकर दो सफलताएं हासिल कीं. चार्ली डीन (16 रन पर दो विकेट) और टिली कोर्टीन-कोलमैन (22 रन पर दो विकेट) ने भी उनका बेहतरीन साथ निभाया.

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इस हार ने टी20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम की कुछ चिंताओं को उजागर कर दिया. शीर्ष क्रम के बल्लेबाज एक बार फिर बड़ी पारियां खेलने में विफल रहे, जबकि क्षेत्ररक्षण में हुई चूकों ने इंग्लैंड को अतिरिक्त रन बटोरने का मौका दिया.

स्मृति मंधाना का खराब दौर भी जारी रहा. वह केवल एक रन बनाकर आउट हुईं. फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 82 रन की पारी खेलने के बाद पिछली सात पारियों में उनका सर्वोच्च स्कोर महज 37 रन रहा है.

शेफाली वर्मा ने छह गेंदों में 13 रन की तेज पारी खेली, लेकिन वह इसी वोंग का शिकार बन गईं. यास्तिका, कप्तान हरमनप्रीत कौर (17) और भारती भी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सकीं.

भारत 17.3 ओवर में 132 रन पर सात विकेट गंवाने के बाद मुकाबले से लगभग बाहर नजर आ रहा था, लेकिन रिचा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचा दिया. जब जीत के लिए तीन गेंद में छह रन की जरूरत थी, तब वह स्मिथ की गेंद पर स्टंप आउट हो गईं. अगली ही गेंद पर रेणुका के आउट होने से भारतीय पारी सिमट गई.

इससे पहले जोन्स और स्किवर-ब्रंट के बीच 70 रन की साझेदारी से इंग्लैंड ने बेहतरीन शुरुआत की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बारिश के व्यवधान के बीच रनगति पर अंकुश लगाए रखा. अंतिम ओवरों में गिब्सन की विस्फोटक पारी की बदौलत टीम प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचने में सफल रही.

भारत के लिए श्रेयंका पाटिल ने दो विकेट लिए, जबकि रेणुका सिंह, श्री चरणी, राधा यादव और शेफाली वर्मा को एक-एक सफलता मिली.

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Published at : 11 Jun 2026 08:49 AM (IST)
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