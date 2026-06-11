हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA World Cup Live Streaming: भारत में फ्री में कैसे देखें वर्ल्ड कप के मैच, जानें लाइव स्ट्रीमिंग की सारी डिटेल्स

FIFA World Cup Live Streaming: भारत में फ्री में कैसे देखें वर्ल्ड कप के मैच, जानें लाइव स्ट्रीमिंग की सारी डिटेल्स

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत आज से हो रही है. यह विश्व कप तौरनमेंट 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Jun 2026 07:56 AM (IST)
Preferred Sources

फीफा वर्ल्ड कप के 23वें संस्करण की शुरुआत आज से हो रही है. आमतौर पर फुटबॉल विश्व कप में 32 टीम भाग लेती हैं, लेकिन इस बार का एडिशन बेहद खास है, क्योंकि पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीम खेल रही हैं. भारतीय फैंस भी फुटबॉल के इस महाकुंभ को टीवी पर लाइव देखने को उत्सुक होंगे.

मेसी, रोनाल्डो से लेकर नेमार जूनियर जैसे नामी खिलाड़ी इस विश्व कप में खेल रहे होंगे. तो यहां एक-एक डिटेल जान लीजिए कि भारत में फीफा विश्व का का आयोजन कब और किस चैनल पर किया जाएगा और क्या फैंस भारत में मुकाबले फ्री में लाइव देख सकते हैं.

आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले विश्व कप के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जी नेटवर्क ने खरीद लिए थे और वर्ल्ड कप का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर बनने के बाद जी नेटवर्क ने नए चैनल की घोषणा की थी. इन नए चैनल पर वर्ल्ड कप के मैच देखने के लिए आपको 3 महीने वाले प्लान का सब्स्क्रिप्शन 799 रुपये और एक साल का सब्स्क्रिप्शन 1699 रुपये में मिलेगा.

कहां लाइव आएंगे वर्ल्ड कप के मैच?

भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों का लाइव प्रसारण यूनाइट8 स्पोर्ट्स 1, यूनाइट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी, यूनाइट8 स्पोर्ट्स 2 और यूनाइट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी पर होगा.

कितने बजे शुरू होंगे मैच?

मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच टूर्नामेंट का सबसे पहला मैच भारत में 12 जून की देर रात साढ़े 12 बजे शुरू होगा. वहीं दक्षिण कोरिया और चेक रिपब्लिक का मैच सुबह 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा.

चूंकि विश्व कप दुनिया के दूसरी ओर खेला जा रहा है, इसलिए भारत में मुकाबलों के लाइव आने का समय आमतौर पर देर रात 12:30 बजे से सुबह 9 बजे के बीच रहेगा.

फ्री में कैसे देखें मैच?

भारतीय फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि दूरदर्शन फीफा वर्ल्ड कप 2026 के कुछ मैचों का लाइव टेलीकास्ट करने वाला है. टूर्नामेंट का सबसे पहला मैच, क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल दूरदर्शन पर फ्री में दिखाए जाएंगे.

यह भी पढ़ें:

मेसी या रोनाल्डो, कौन जीतेगा 2026 का FIFA वर्ल्ड कप? AI ने कर दिया सबसे बड़ा प्रिडिक्शन

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 11 Jun 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
Fifa World Cup FIFA World Cup 2026 FIFA World Cup Live Streaming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
FIFA World Cup Live Streaming: भारत में फ्री में कैसे देखें वर्ल्ड कप के मैच, जानें लाइव स्ट्रीमिंग की सारी डिटेल्स
भारत में फ्री में कैसे देखें वर्ल्ड कप के मैच, जानें लाइव स्ट्रीमिंग की सारी डिटेल्स
फ़ुटबॉल
मेसी या रोनाल्डो, कौन जीतेगा 2026 का FIFA वर्ल्ड कप? AI ने कर दिया सबसे बड़ा प्रिडिक्शन
मेसी या रोनाल्डो, कौन जीतेगा 2026 का FIFA वर्ल्ड कप? AI ने कर दिया सबसे बड़ा प्रिडिक्शन
फ़ुटबॉल
FIFA WORLD CUP: फीफा विश्व कप से पहले फुटबॉलर्स ने खेला क्रिकेट, इंग्लैंड की टीम ने क्या किया जानिए
FIFA WORLD CUP: फीफा विश्व कप से पहले फुटबॉलर्स ने खेला क्रिकेट, इंग्लैंड की टीम ने क्या किया जानिए
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन? टॉप-5 में जुड़ेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम
FIFA World Cup में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन? टॉप-5 में जुड़ेगा रोनाल्डो का नाम
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: डांस की महफिल में मनचले की घुसपैठ! | Haryana Dancer
12 Years Of PM Modi | Longest Serving PM: नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, PM Modi के नाम नया कीर्तिमान!
TMC-Congress Merger | Sonia Gandhi | Mamata | Janhit:दीदी का सबसे कठिन फैसला! पार्टी विलय करेंगी?
Sandeep Chaudhary | Iran-US War: फिर भड़की जंग! भारत में पेट्रोल, डीजल और खाद का बड़ा संकट?
TMC Merger With Congress: ममता को मंजूर 'विलय ऑफर'! | TMC | Congress | Mamata | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सबसे लंबे समय तक PM बनने का नरेंद्र मोदी ने बनाया रिकॉर्ड, खुश हो गए ट्रंप, भेजा मैसेज, पीएम मोदी बोले- 'मैं आपके...'
सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने पर ट्रंप ने दी बधाई, जवाब में क्या बोले PM मोदी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में उठेगा आंधी-तूफान का बवंडर, 80 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 50 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी
यूपी में उठेगा आंधी-तूफान का बवंडर, 80 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 50 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी
विश्व
'पूरा PoK जल रहा है, पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों को मार दिया', पुलिस को फोन कर बोला युवक, भयंकर बवाल
'पूरा PoK जल रहा है, पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों को मार दिया', पुलिस को फोन कर बोला युवक, भयंकर बवाल
स्पोर्ट्स
नाइटक्लब विवाद की जांच के बीच बेन स्टोक्स पर बड़ा एक्शन, जानिए क्या सजा मिल गई
नाइटक्लब विवाद की जांच के बीच बेन स्टोक्स पर बड़ा एक्शन, जानिए क्या सजा मिल गई
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office Day 7: 'पेद्दी' की हर दिन घट रही कमाई, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन, क्या वसूल पाएगी 350 करोड़ का बजट?
'पेद्दी' की हर दिन घट रही कमाई, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन
राजस्थान
Rajasthan Congress Clash: पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने अशोक गहलोत को दी चुनौती, बोले- 'सबूत हैं तो मेरा नार्को...'
पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने अशोक गहलोत को दी चुनौती, बोले- 'सबूत हैं तो मेरा नार्को...'
ट्रेंडिंग
Video: इससे बड़ा प्राउड मोमेंट नहीं, बेटे अपने मां बाप को घुमाया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूजर्स हुए भावुक
इससे बड़ा प्राउड मोमेंट नहीं, बेटे अपने मां बाप को घुमाया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूजर्स हुए भावुक
टेक्नोलॉजी
क्या हर व्यक्ति को मिलेगा अपना AI असिस्टेंट? OpenAI CEO Sam Altman ने किया बड़ा खुलासा
क्या हर व्यक्ति को मिलेगा अपना AI असिस्टेंट? OpenAI CEO Sam Altman ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget