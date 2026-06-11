FIFA World Cup Live Streaming: भारत में फ्री में कैसे देखें वर्ल्ड कप के मैच, जानें लाइव स्ट्रीमिंग की सारी डिटेल्स
FIFA World Cup 2026 Live Streaming: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत आज से हो रही है. यह विश्व कप तौरनमेंट 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा.
फीफा वर्ल्ड कप के 23वें संस्करण की शुरुआत आज से हो रही है. आमतौर पर फुटबॉल विश्व कप में 32 टीम भाग लेती हैं, लेकिन इस बार का एडिशन बेहद खास है, क्योंकि पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीम खेल रही हैं. भारतीय फैंस भी फुटबॉल के इस महाकुंभ को टीवी पर लाइव देखने को उत्सुक होंगे.
मेसी, रोनाल्डो से लेकर नेमार जूनियर जैसे नामी खिलाड़ी इस विश्व कप में खेल रहे होंगे. तो यहां एक-एक डिटेल जान लीजिए कि भारत में फीफा विश्व का का आयोजन कब और किस चैनल पर किया जाएगा और क्या फैंस भारत में मुकाबले फ्री में लाइव देख सकते हैं.
आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले विश्व कप के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जी नेटवर्क ने खरीद लिए थे और वर्ल्ड कप का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर बनने के बाद जी नेटवर्क ने नए चैनल की घोषणा की थी. इन नए चैनल पर वर्ल्ड कप के मैच देखने के लिए आपको 3 महीने वाले प्लान का सब्स्क्रिप्शन 799 रुपये और एक साल का सब्स्क्रिप्शन 1699 रुपये में मिलेगा.
कहां लाइव आएंगे वर्ल्ड कप के मैच?
भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों का लाइव प्रसारण यूनाइट8 स्पोर्ट्स 1, यूनाइट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी, यूनाइट8 स्पोर्ट्स 2 और यूनाइट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी पर होगा.
कितने बजे शुरू होंगे मैच?
मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच टूर्नामेंट का सबसे पहला मैच भारत में 12 जून की देर रात साढ़े 12 बजे शुरू होगा. वहीं दक्षिण कोरिया और चेक रिपब्लिक का मैच सुबह 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा.
चूंकि विश्व कप दुनिया के दूसरी ओर खेला जा रहा है, इसलिए भारत में मुकाबलों के लाइव आने का समय आमतौर पर देर रात 12:30 बजे से सुबह 9 बजे के बीच रहेगा.
फ्री में कैसे देखें मैच?
भारतीय फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि दूरदर्शन फीफा वर्ल्ड कप 2026 के कुछ मैचों का लाइव टेलीकास्ट करने वाला है. टूर्नामेंट का सबसे पहला मैच, क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल दूरदर्शन पर फ्री में दिखाए जाएंगे.
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