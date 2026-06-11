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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सBEN STOKES LOVE STORY: सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, इश्क के मैदान में नंबर वन ऑलराउंडर हैं बेन स्टोक्स, दिलचस्प लव स्टोरी पढ़िए

BEN STOKES LOVE STORY: सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, इश्क के मैदान में नंबर वन ऑलराउंडर हैं बेन स्टोक्स, दिलचस्प लव स्टोरी पढ़िए

मैदान पर आक्रामक अंदाज और कभी कभी विवादों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की निजी जिंदगी भी कम दिलचस्प नहीं रही है. उनकी प्रेम कहानी फिल्मी कहानी जैसी लगती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Anshu Kumar Singh | Updated at : 11 Jun 2026 08:05 AM (IST)
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क्रिकेट की दुनिया में अपनी दमदार पहचान बनाने वाले बेन स्टोक्स की निजी जिंदगी हमेशा लोगों की दिलचस्पी का विषय रही है. मैदान के अंदर उनकी लड़ाकू सोच जितनी मशहूर है, मैदान के बाहर उनकी प्रेम कहानी भी उतनी ही खास मानी जाती है.

बेन स्टोक्स की पत्नी का नाम क्लारे रेटक्लिफ है. क्लारे पेशे से प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका रह चुकी हैं. क्रिकेट की व्यस्त जिंदगी के कारण स्टोक्स अक्सर लंबे समय तक घर से दूर रहते हैं. इसी वजह से क्लारे कई बार मजाक में खुद को क्रिकेट विधवा भी कह चुकी हैं. इसके बावजूद उन्होंने हमेशा अपने पति का पूरा साथ दिया.

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दोनों की कहानी साल 2010 में शुरू हुई थी. उस समय स्टोक्स अपने करियर के शुरुआती दौर में थे और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बड़ी पहचान बनाना अभी बाकी था. शुरुआती बातचीत के बाद दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया.
करीब तीन साल तक एक दूसरे को समझने और साथ समय बिताने के बाद साल 2013 में स्टोक्स ने क्लारे को शादी के लिए प्रपोज किया. इसके बाद दोनों ने सगाई कर ली. सगाई से पहले और बाद में भी दोनों लंबे समय तक साथ रहे और अपने रिश्ते को मजबूती देते रहे.

इस प्रेम कहानी की सबसे खास बात यह रही कि दोनों शादी से पहले ही माता पिता बन चुके थे. उनके बेटे लेटन स्टोक्स का जन्म साल 2012 में हुआ था. इसके दो साल बाद साल 2014 में बेटी लिब्बी स्टोक्स ने परिवार में खुशियां बढ़ाईं.

बच्चों के जन्म के बाद भी दोनों ने अपने रिश्ते को समय दिया और जल्दबाजी में शादी नहीं की. आखिरकार सगाई के लगभग चार साल बाद 14 अक्टूबर 2017 को दोनों ने शादी कर ली. यह समारोह समरसेट के ईस्ट ब्रेंट स्थित सेंट मैरी द वर्जिन चर्च में पारंपरिक अंदाज में आयोजित किया गया था.

इस खास मौके पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कई बड़े खिलाड़ी भी मौजूद रहे. परिवार, दोस्तों और करीबी लोगों की मौजूदगी में यह शादी यादगार बन गई.

क्लारे को आज भी स्टोक्स की जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा माना जाता है. करियर के कठिन दौर हों या मैदान के बाहर उठे विवाद, उन्होंने हर परिस्थिति में स्टोक्स का साथ निभाया है. यही वजह है कि दोनों का रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता गया.

हर प्रेम कहानी एक जैसी नहीं होती. कुछ रिश्ते तय रास्तों पर चलते हैं, जबकि कुछ अपने नियम खुद बनाते हैं. बेन स्टोक्स और क्लारे रेटक्लिफ की कहानी भी ऐसी ही है, जहां भरोसा, साथ और धैर्य ने रिश्ते को मजबूत बनाया. शायद यही कारण है कि वर्षों बाद भी उनकी कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

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Published at : 11 Jun 2026 08:05 AM (IST)
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