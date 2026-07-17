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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND VS ENG: 'जो रूट एक लाजवाब खिलाड़ी, आप चेंजिंग रूम में भी उससे...' , हैरी ब्रूक तारीफ में क्या कुछ कहा

IND VS ENG: 'जो रूट एक लाजवाब खिलाड़ी, आप चेंजिंग रूम में भी उससे...' , हैरी ब्रूक तारीफ में क्या कुछ कहा

इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है. इंग्लिश टीम की जीत के नायक जो रूट रहे, जिन्होंने 99 रनों की नाबाद पारी खेली.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 17 Jul 2026 08:24 AM (IST)
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इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे वनडे मुकाबले में भारत को 4 विकेट से हराया. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है. इंग्लिश टीम की जीत के नायक जो रूट रहे, जिन्होंने 99 रनों की नाबाद पारी खेली. कप्तान हैरी ब्रूक ने रूट की जमकर तारीफ की है.

मैच के बाद ब्रूक ने इंग्लैंड के गेंदबाजों द्वारा कराई गई शानदार वापसी की प्रशंसा की. उन्होंने कहा, "मुझे लगा कि यह बहुत बेहतरीन कोशिश थी. 30 ओवर के बाद उनका स्कोर 3 विकेट पर 180 रन था और लग रहा था कि वे बड़ा स्कोर बनाएंगे. कुछ समय तक सैम करन और विल जैक्स ने एक साथ अच्छी गेंदबाजी की. मुझे लगा कि उन्होंने दोनों छोरों को बहुत अच्छे से संभाला. इसके बाद फिर आखिर में 60 रन पर 7 विकेट लेकर उन्हें ऑलआउट कर देना तो कमाल ही था."

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रूट की लाजवाब पारी का जिक्र करते हुए इंग्लिश कप्तान ने कहा कि अनुभवी बल्लेबाज से काफी कुछ सीखा जा सकता है. उन्होंने कहा, "वह एक जबरदस्त खिलाड़ी है. आप चेंजिंग रूम में भी उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं. वह आस-पास रहने के लिए एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं. वह हमेशा तब रन बनाते हैं, जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है."

ब्रूक के अनुसार, युवा बल्लेबाजों को रूट से स्ट्राइक रोटेट करने का हुनर सीखना चाहिए. उन्होंने कहा, "हां, वह कई वर्षों से स्ट्राइक रोटेट करने में दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक रहे हैं. मुझे कुछ साल पहले उनकी एक इनिंग याद है जिसमें मुझे लगता है कि उन्होंने सिर्फ तीन चौके मारे थे और 100 रन बनाए थे, जो कमाल की बात है. वह स्ट्राइक रोटेट करने में एक जबरदस्त खिलाड़ी है."

दूसरे वनडे में भारत से मिले 234 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. बेन डकेट बिना खाता खोले पवेलियन लौटे थे, जबकि जैकब बेथेल को प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 रनों के स्कोर पर आउट किया था. वहीं, कप्तान हैरी ब्रूक भी 16 रन बनाकर आउट हो चुके हैं. इस मुश्किल परिस्थिति में जो रूट ने मोर्चा संभाला और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक छोर संभाले रखा. रूट ने सैम करन, जोस बटलर और विल जैक्स के साथ अच्छी साझेदारियां निभाते हुए इंग्लैंड को लक्ष्य तक पहुंचाया. हालांकि, रूट अपने शतक से एक रन दूर रह गए. उन्होंने 99 रनों की अपनी पारी में 9 चौके लगाए.

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 17 Jul 2026 08:24 AM (IST)
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