जीत रहा था भारत, जो रुट की पारी पड़ी भारी; जानिए दूसरे वनडे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट

Turning Point: जीत रहा था भारत, जो रुट की पारी पड़ी भारी; जानिए दूसरे वनडे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट
IND vs ENG 2nd ODI Turning Point: एक समय था जब लग रहा था कि भारत इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे को जीत लेगा. लेकिन जो रुट की शानदार पारी भारत की हार तक भी खत्म नहीं हुई. उन्होंने नाबाद 99 रन बनाए.
कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया. 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है, अब तीसरा मुकाबला सीरीज डिसाइडर होगा. हालांकि दूसरे वनडे में भारत जीत के करीब थी, लगने लगा था कि भारत सीरीज में अजेय बढ़त बना लेगी. लेकिन जो रुट की पारी टीम इंडिया पर भारी पड़ गई, इससे पहले बल्लेबाजी में भी भारत अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रहा था लेकिन लगातार विकेट गिरने से पूरी टीम 233 रनों पर सिमट गई.
इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. कप्तान शुभमन गिल के रूप में भारत का पहला विकेट आठवें ओवर में गिरा, उन्होंने 30 गेंदों में 31 रन बनाए. इसके बाद रोहित शर्मा की पारी बहुत धीमी हो गई, वह 26 रन बनाकर विल जैक्स की गेंद पर आउट हुए लेकिन इसके लिए उन्होंने 47 गेंदें खेलीं. उनका स्ट्राइक रेट 55.32 का रहा. विराट कोहली ने शानदार अर्धशतक जड़ा, उन्होंने 66 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 65 रन बनाए. ईशान किशन 1 रन बनाकर आउट हुए.
कोहली के आउट होते ही पिछड़ी टीम इंडिया
विराट कोहली 32वें ओवर में जब आउट हुए, भारत का स्कोर 178/4 था. यहां से 18 ओवरों का खेल बाकी था, जिसमे उम्मीद की जा रही थी कि भारत 300 पार पहुंच जाएगा. लेकिन कोहली के आउट होने के बाद भारतीय बल्लेबाजी ढह गई. 181 के स्कोर पर भारत का पांचवां विकेट गिरा, वाशिंगटन सुंदर 2 रन बनाकर आउट हुए.
छठा विकेट 193 के स्कोर पर अक्षर पटेल के रूप में गिरा, जो सिर्फ 1 रन बना पाए. 193 पर ही भारत ने सातवां विकेट भी गंवा दिया, शिवम् दुबे खाता भी नहीं खोल पाए और अपनी पहली गेंद पर आउट हो गए. श्रेयस अय्यर एक छोर पर टिके थे, लेकिन 44वें ओवर में उनका संघर्ष भी खत्म हो गया. 233 के स्कोर पर भारतीय टीम ऑलआउट हो गई.
यह भी पढ़ें- कौन लेगा रोहित शर्मा की जगह? टीम इंडिया में ओपनर के लिए इन 4 खिलाड़ियों की दावेदारी मजबूत
जो रुट की पारी पड़ी भारी
233 को डिफेंड करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी. जसप्रीत बुमराह ने बेन डकेट को शून्य पर चलता किया. प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरे ओपनर जैकब बेथेल को 4 पर आउट किया, कप्तान हैरी ब्रूक का शिकार गुरनूर बरार ने किया. ब्रूक 16 रन बनाकर आउट हुए. सैम करन के रूप में इंग्लैंड का चौथा विकेट 94 के स्कोर पर गिर गया था. जोस बटलर को अक्षर पटेल ने बोल्ड किया, जो मेजबान का पांचवां विकेट था. 125 पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, लेकिन यहां से जो रुट की सूझबूझ भरी पारी शुरू हुई जो भारत की हार तक खत्म नहीं हुई.
जो रुट ने विल जैक्स के साथ छठे विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी की. रुट को कोई भी भारतीय गेंदबाज तंग नहीं कर पाया, उन्होंने 133 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 99 रन बनाए. वो अपना शतक पूरा कर सकते थे, लेकिन गस एटकिंसन ने चौका मारकर इंग्लैंड को लक्ष्य तक पहुंचा दिया. रुट को इस शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. 3 मैचों की वनडे सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है, तीसरा मैच सीरीज डिसाइडर होगा.
यह भी पढ़ें- 'जो रूट एक लाजवाब खिलाड़ी, आप चेंजिंग रूम में भी उससे...' , हैरी ब्रूक तारीफ में क्या कुछ कहा