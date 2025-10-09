Video: गौतम गंभीर के घर पहुंची भारतीय टीम, खिलाड़ियों ने जमकर किया मस्ती, वीडियो वायरल

भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही घरेलू टेस्ट सीरीज में व्यस्त है. अहमदाबाद में पहला टेस्ट पारी और 140 रन से जीतकर टीम इंडिया 1-0 से आगे है. अब दोनों टीमें दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुक्रवार (10 अक्टूबर) से खेलेंगी. मैच से पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने अपने घर पर खिलाड़ियों के लिए एक शानदार दावत का आयोजन किया, जहां पूरी टीम ने एक साथ मिलकर खुशनुमा पल बिताए.

गंभीर के घर सजी टीम इंडिया की स्पेशल नाइट

बुधवार की रात दिल्ली स्थित गंभीर के घर का माहौल बेहद खास रहा. टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ कैजुअल लुक में कोच के घर पहुंचे. कप्तान शुभमन गिल अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचते नजर आए. उन्होंने सफेद टी-शर्ट, नीली जींस और काले चश्मे में एंट्री मारी. वहीं, जसप्रीत बुमराह, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, केएल राहुल और प्रसिद्ध कृष्णा समेत ज्यादातर खिलाड़ी सफेद आउटफिट में दिखाई दिए.

#WATCH | Indian Men's Cricket team and support staff arrive at the residence of team India head coach Gautam Gambhir, in Delhi



He has hosted a special dinner for them ahead of the second and final Test against the West Indies, which begins on October 10 at the Arun Jaitley… pic.twitter.com/QFhSGRoQDo — ANI (@ANI) October 8, 2025

टीम का मनोबल बढ़ाने वाला पल

इस मौके पर गौतम गंभीर के अलावा गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल, सहायक कोच रेयान टेन डोएशेट और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी मौजूद रहे. टीम के सभी सदस्यों ने इस डिनर पार्टी का जमकर आनंद लिया. सोशल मीडिया पर इस गेट-टुगेदर की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें खिलाड़ी गंभीर के घर जाते हुए नजर आ रहे हैं.

दिल्ली टेस्ट से पहले टीम का मूड हाई

यह अनौपचारिक मुलाकात टीम के लिए सही समय पर आई है. अहमदाबाद टेस्ट में जबरदस्त जीत के बाद खिलाड़ियों का आत्मविश्वास चरम पर है. पहले मैच में उप-कप्तान रवींद्र जडेजा, केएल राहुल और ध्रुव जुरेल ने शानदार पारियां खेली, जबकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया.

कोटला की पिच पर होगी नई जंग

अब नजरें दिल्ली टेस्ट पर हैं, जहां पिच शुरूआती दो दिनों तक बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जा रही है. इसके बाद स्पिन गेंदबाजों को भी इसमें कुछ मदद मिल सकती है. पिछली बार दिल्ली ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट की मेजबानी की थी, जिसमें भारत ने तीन दिन में जीत दर्ज की थी.

वेस्टइंडीज के खिलाफ यह सीरीज जीतना भारत के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में बढ़त बनाए रखने के लिहाज से अहम है. वहीं, सीरीज खत्म होते ही टीम इंडिया 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए रवाना होगी.