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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सENG vs NZ: पहले दिन ही गिरे 16 विकेट, लॉर्ड्स में गेंदबाजों का कहर; क्या 3 दिन में खत्म होगा टेस्ट?

ENG vs NZ: पहले दिन ही गिरे 16 विकेट, लॉर्ड्स में गेंदबाजों का कहर; क्या 3 दिन में खत्म होगा टेस्ट?

लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन गेंदबाज पूरी तरह हावी रहे. इंग्लैंड 140 रन पर सिमट गई, जबकि न्यूजीलैंड ने भी 61 रन पर 6 विकेट गंवा दिए. दिनभर में कुल 16 विकेट गिरे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 05 Jun 2026 08:53 AM (IST)
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इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लॉर्ड्स में शुरू हो चुका है. मैच के शुरुआती दिन ही गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि कुल 16 विकेट गिर गए और बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए. टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करने वाली इंग्लैंड की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही. हरी पिच और स्विंग लेती गेंदों के सामने इंग्लिश बल्लेबाज टिक नहीं सके और नियमित अंतराल पर विकेट गंवाते रहे. अनुभवी बल्लेबाज जो रूट सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि कप्तान बेन स्टोक्स भी 12 रन से आगे नहीं बढ़ सके.

मध्यक्रम में हैरी ब्रुक ने जरूर संघर्ष दिखाया और 71 गेंदों में 56 रन की शानदार पारी खेली. अपनी इस पारी में उन्होंने 10 चौके लगाए. निचले क्रम में शोएब बशीर ने 14 और जोश टंग ने नाबाद 10 रन जोड़कर टीम को 140 रन तक पहुंचाने में मदद की. इंग्लैंड की पूरी टीम 39.4 ओवर में ऑलआउट हो गई. न्यूजीलैंड की तरफ से काइल जैमीसन सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 14 ओवर में 62 रन देकर 5 विकेट झटके और इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. नाथन स्मिथ ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए, जबकि विलियम ओ’रूर्के को 2 सफलताएं मिलीं.

जवाब में न्यूजीलैंड की हालत भी खराब

140 रन के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत भी बेहद खराब रही. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने शुरुआती झटके देकर कीवी बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया. न्यूजीलैंड ने महज 61 रन के स्कोर तक पहुंचते-पहुंचते अपने 6 विकेट गंवा दिए. केन विलियमसन और रचिन रवींद्र बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, जबकि कप्तान टॉम लाथम केवल 3 रन ही बना सके.

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रॉबिन्सन का कहर

ओली रॉबिन्सन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 ओवर में सिर्फ 10 रन खर्च किए और 4 बल्लेबाजों को आउट किया. उनके अलावा गस एटकिंसन और जोश टंग ने भी 1-1 विकेट हासिल किया. पहले दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 6 विकेट पर 61 रन था. ग्लेन फिलिप्स 31 रन और नाथन स्मिथ 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे. कीवी टीम अभी भी इंग्लैंड की पहली पारी के स्कोर से 79 रन पीछे है.

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पहले ही दिन 16 विकेट गिरने के बाद यह साफ हो गया है कि लॉर्ड्स की पिच बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं है. ऐसे में दूसरे दिन का पहला सत्र मुकाबले की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है. अगर यही हाल रहा तो यह टेस्ट मैच तीन दिन के भीतर ही खत्म हो सकता है.

Published at : 05 Jun 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
Kyle Jamieson Harry Brook ENG Vs NZ Day 1
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