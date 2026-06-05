टेस्ट और वनडे क्रिकेट में दोहरे शतक कई बार देखने को मिले हैं, लेकिन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट आज भी ऐसा फॉर्मेट है, जिसमें कोई बल्लेबाज 200 रन का आंकड़ा नहीं छू पाया है. हालांकि, लीग क्रिकेट में यह कारनामा हो चुका है और इसे अंजाम किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय सुपरस्टार ने नहीं, बल्कि 140 किलो वजनी क्रिकेटर ने दिया था. साल 2022 में इस बल्लेबाज ने ऐसी विस्फोटक पारी खेली कि क्रिकेट जगत के दिग्गज भी हैरान रह गए. क्रिकेट इतिहास के सबसे भारी-भरकम खिलाड़ियों में वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रहकीम कॉर्नवाल का नाम सबसे ऊपर आता है. अपने वजन को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कॉर्नवाल ने 2022 में अमेरिका की अटलांटा ओपन टी20 लीग में बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि हर कोई देखता रह गया. अटलांटा फायर की ओर से खेलते हुए उन्होंने स्क्वायर ड्राइव के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और सिर्फ 77 गेंदों में नाबाद 205 रन ठोक दिए.

कॉर्नवाल की बल्लेबाजी इतनी आक्रामक थी कि मैदान का शायद ही कोई हिस्सा बचा हो, जहां उन्होंने शॉट न लगाए हों. उन्होंने 266 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और उनकी पारी की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि 205 में से 200 रन सिर्फ चौकों और छक्कों की मदद से आए. उन्होंने दौड़कर केवल 5 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 22 छक्के और 17 चौके निकले. उनकी इस विस्फोटक पारी की बदौलत अटलांटा फायर ने 20 ओवर में 1 विकेट खोकर 326 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में विरोधी टीम मुकाबले में कहीं नहीं टिक सकी और अटलांटा फायर ने 172 रन के बड़े अंतर से जीत दर्ज की.

इस दोहरे शतक के साथ रहकीम कॉर्नवाल टी20 क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाने वाले चुनिंदा बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए. उनसे पहले 2021 में सुबोध भारती ने 79 गेंदों में नाबाद 205 रन बनाए थे. वहीं टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज सागर कुलकर्णी माने जाते हैं, जिन्होंने 2008 में केवल 56 गेंदों पर 219 रन की विस्फोटक पारी खेली थी.

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हालांकि, 205 रन की इस अविश्वसनीय पारी के बावजूद कॉर्नवाल का नाम आधिकारिक टी20 रिकॉर्ड बुक में दर्ज नहीं हो सका. इसकी वजह यह थी कि अटलांटा ओपन लीग को आईसीसी या किसी मान्यता प्राप्त क्रिकेट बोर्ड की आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं थी. इसी कारण यह पारी आधिकारिक आंकड़ों का हिस्सा नहीं बन पाई. आधिकारिक टी20 क्रिकेट में आज भी सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 175 रन नाबाद बनाए थे.

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रहकीम कॉर्नवाल दुनिया के सबसे भारी इंटरनेशनल क्रिकेटरों में गिने जाते हैं. वेस्टइंडीज के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके कॉर्नवाल एक उपयोगी ऑफ स्पिनर होने के साथ-साथ विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं. अपनी ताकतवर हिटिंग क्षमता के कारण उन्हें ‘माउंटेन मैन’ के नाम से भी जाना जाता है. 33 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अपने test करियर में 10 मैच खेलकर 261 रन बनाए हैं और 35 विकेट भी हासिल किए हैं. उन्होंने 2023 में अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था. इसके अलावा वह कैरेबियन प्रीमियर लीग और बांग्लादेश प्रीमियर लीग जैसी प्रमुख टी20 प्रतियोगिताओं में भी खेल चुके हैं.