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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026 के बीच CSK ने लिया बड़ा फैसला, टीम में शामिल हुआ ये विस्फोटक ऑलराउंडर; जानिए कौन है यह खिलाड़ी

आईपीएल 2026 के बीच CSK ने लिया बड़ा फैसला, टीम में शामिल हुआ ये विस्फोटक ऑलराउंडर; जानिए कौन है यह खिलाड़ी

लगातार चोटों से जूझ रही चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 में रामकृष्ण घोष के रिप्लेसमेंट के तौर पर कर्नाटक के युवा ऑलराउंडर मैकनील नरोन्हा को शामिल करने का फैसला किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 13 May 2026 10:28 AM (IST)
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आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. लगातार खिलाड़ियों के चोटिल होने के बीच फ्रेंचाइजी ने कर्नाटक के युवा ऑलराउंडर मैकनील हैडली नरोन्हा को टीम में शामिल करने का फैसला किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नरोन्हा को चोटिल रामकृष्ण घोष के रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना गया है.

रामकृष्ण घोष को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2 मई को खेले गए मुकाबले में दाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया था. यह मैच उनके आईपीएल करियर का डेब्यू मुकाबला भी था. मैच के दौरान उन्होंने विल जैक्स का शानदार कैच पकड़कर सभी का ध्यान खींचा था, लेकिन गेंदबाजी करते समय फॉलो-थ्रू में गिरने के बाद उन्हें परेशानी महसूस हुई. बाद में जांच में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई. चेन्नई सुपर किंग्स ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि घोष अब IPL 2026 में आगे हिस्सा नहीं ले पाएंगे.

कौन हैं मैकनील नरोन्हा

मैकनील नरोन्हा 24 वर्षीय के हैं. उन्हें घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक के उभरते हुए ऑलराउंडर माना जाता हैं. उन्होंने महाराजा ट्रॉफी 2025 में मंगलुरु ड्रैगन्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया था. नरोन्हा ने 13 मैचों में 253 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 148.82 का रहा. इस दौरान उन्होंने 19 छक्के भी लगाए. बल्लेबाजी के अलावा उन्होंने ऑफ स्पिन गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया और 10 विकेट हासिल किए. फाइनल मुकाबले में हबली टाइगर्स के खिलाफ उनका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा था. इसी प्रदर्शन के बाद उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए कर्नाटक टीम में मौका मिला.

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लगातार चोटों ने बढ़ाई CSK की चिंता

चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन चोटों से सबसे ज्यादा प्रभावित टीमों में से एक रही है. पहले ही टीम के कई प्रमुख खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं. खलील अहमद और आयुष म्हात्रे जैसे भारतीय खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी ने टीम को कमजोर किया है. इसके अलावा तेज गेंदबाज नाथन एलिस भी चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहे. वहीं स्पेंसर जॉनसन भी फिटनेस समस्याओं से जूझते रहे. टीम के अनुभवी खिलाड़ी एमएस धोनी भी सीजन की शुरुआत से ही कैल्फ स्ट्रेन से परेशान बताए जा रहे हैं.

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स्टीफन फ्लेमिंग ने की घोष की तारीफ

सीएसके के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने रामकृष्ण घोष की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में उनके खेल में तेजी से सुधार देखने को मिला था. फ्लेमिंग ने कहा कि घोष बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बेहतर हो रहे थे और एक असली ऑलराउंडर बनते नजर आ रहे थे.

Published at : 13 May 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
Stephen Fleming CSK MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026
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