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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC ने जारी की ताजा रैंकिंग, पाकिस्तानियों को जबरदस्त फायदा; देखें भारत का हाल

ICC ने जारी की ताजा रैंकिंग, पाकिस्तानियों को जबरदस्त फायदा; देखें भारत का हाल

Latest ICC Rankings: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें पाकिस्तानी और श्रीलंकाई खिलाड़ियों को फायदा मिला है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 11 Aug 2026 02:36 PM (IST)
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पाकिस्तान और श्रीलंका की महिला टी20 सीरीज के बाद ICC की रैंकिंग पर बड़ा असर पड़ा है. तीन मैचों की टी20 सीरीज में मेजबान श्रीलंका ने 2-1 से जीत दर्ज की थी. इससे पाकिस्तान टीम को रैंकिंग में कोई फायदा नहीं मिला है, लेकिन खिलाड़ियों ने जरूर छलांग लगाई है.

श्रीलंका टूर पर पाकिस्तान की महिला टीम को मुंह की खानी पड़ी थी. पहले उसे वनडे सीरीज में 2-1 और फिर टी20 सीरीज में भी 2-1 से हार झेलनी पड़ी. हालांकि दौरे का अंत पाकिस्तान ने जीत के साथ किया. आखिरी टी20 में पाकिस्तान को 4 विकेट से जीत मिली थी.

पाकिस्तान को फायदा, भारत कहां पर

महिलाओं की टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में नशरा संधू एक स्थान के फायदे के साथ आठवें नंबर पर आ गई हैं. बॉलिंग रैंकिंग में श्रीलंका की टी20 कप्तान चमारी अटापट्टू ने पांच स्थान की छलांग लगाते हुए 36वां स्थान हासिल कर लिया है. पाकिस्तान और श्रीलंका समेत अन्य देशों के खिलाड़ियों को भी रैंकिंग में फायदा मिला है, लेकिन दुनिया की नंबर-1 टी20 महिला गेंदबाज भारत की श्री चरणी हैं. वहीं दीप्ति शर्मा सातवें पायदान पर बनी हुई हैं.

बल्लेबाजी में भारत आगे

हालिया टी20 सीरीज में पाकिस्तान की शवाल जुलफिकार को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था. उन्होंने 3 मैचों में 132 रन बनाए और पूरी शृंखला में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं. 21 वर्षीय शवाल ने टॉप-50 में एंट्री मारते हुए 49वें स्थान पर कब्जा जमाया.

यह भी पढ़ें: वनडे में सबसे ज्यादा किस भारतीय ने पाकिस्तान को धोया, देखें टॉप-7 की लिस्ट

महिलाओं की टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-10 में एक भी पाकिस्तानी नहीं है, जबकि तीन भारतीय मौजूद हैं. स्मृति मंधाना पांचवें, शेफलाईशेफाली वर्मा सातवें और कप्तान हरमनप्रीत कौर 10वें स्थान पर विराजमान हैं. 

महिला टी20 ऑलराउंडरों की रैंकिंग में भी अधिक बदलाव नहीं देखा गया है. श्रीलंका की काविषा दिलहारी एक स्थान के फायदे के साथ 13वें नंबर ओर पर आ गई हैं. टी20 में भारत की टॉप ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा बनी हुई हैं, जो अभी रैंकिंग में पांचवें स्थान पर हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 11 Aug 2026 02:32 PM (IST)
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