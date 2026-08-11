टी20 डेब्यू के बाद वैभव सूर्यवंशी की नजर टेस्ट पर, देखें जबरदस्त डिफेंस का वीडियो

भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं. इंग्लैंड दौरे पर अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने के बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और अब घरेलू क्रिकेट में नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं. दिलीप ट्रॉफी 2026-27 में वैभव ईस्ट जोन की टीम का हिस्सा होंगे और चयनकर्ताओं ने उन्हें उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी है.

नेट्स में जमकर पसीना बहा रहे हैं वैभव

नई घरेलू सीजन की शुरुआत से पहले वैभव ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अभ्यास का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह नेट्स पर बल्लेबाजी करते नजर आए. युवा बल्लेबाज ने डिफेंस के साथ आक्रामक शॉट्स पर भी काम किया. इस वीडियो के साथ वैभव ने सिर्फ एक शब्द लिखा, “Preparation”. यानी उनका पूरा ध्यान आने वाली चुनौती के लिए खुद को तैयार करने पर है. अपने व्हाइट बॉल डेब्यू के बाद वैभव का ध्यान अब रेड बॉल क्रिकेट पर चला गया है.

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जिम्बाब्वे दौरे पर दिखाया दम

वैभव के लिए हालिया जिम्बाब्वे दौरा बेहद शानदार रहा. उन्होंने तीन टी20 इंटरनेशनल पारियों में 151 रन बनाए और सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. इस दौरान उनका औसत 50.33 और स्ट्राइक रेट 196.10 रहा. उन्होंने एक पारी में 81 रन भी बनाए. उनके प्रदर्शन की बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला. भारत ने भी नई टी20 कप्तानी के दौर में जिम्बाब्वे को हराकर सीरीज अपने नाम की.

15 साल की उम्र में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

वैभव ने इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उस समय उनकी उम्र सिर्फ 15 साल 99 दिन थी. इसके साथ ही वह भारत के सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बने. अब तक छह टी20 इंटरनेशनल मैचों में वैभव के नाम 193 रन हैं. उनका स्ट्राइक रेट 189.21 है और वह दो अर्धशतक भी लगा चुके हैं.

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दिलीप ट्रॉफी में मिली बड़ी जिम्मेदारी

ईस्ट जोन ने आगामी दुलेप ट्रॉफी के लिए ईशान किशन को कप्तान बनाया है, जबकि वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तान चुना गया है. यह जिम्मेदारी उनके तेजी से बढ़ते करियर में एक और बड़ा पड़ाव है.

दुलेप ट्रॉफी की शुरुआत 23 अगस्त से होगी. ईस्ट जोन अपने अभियान की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ करेगा. वैभव से इस टूर्नामेंट में लंबे प्रारूप में भी अपनी बल्लेबाजी का असर दिखाने की उम्मीद होगी.

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