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IPL स्टार अभिषेक पोरेल गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने का आरोप

Abhishek Porel: स्टार भारतीय क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन पर शादी का झांसा देकर महिला के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप था.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 11 Aug 2026 03:51 PM (IST)
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Abishek Porel Arrest News: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले स्टार भारतीय क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को मंगलवार (11 अगस्त) को हुगली जिले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. अभिषेक पर शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप था.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एक अधिकारी ने इस पोरेल की गिरफ्तारी की जानकारी दी. बता दें कि अभिषेक पश्चिम बंगाल से आते हैं. वह बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट भी खेलते हैं. 

क्रिकेटर के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था और अदालत का उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश था. हुगली (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक कुनार भूषण सिंह ने बताया कि उन्हें कल देर रात गिरफ्तार किया गया और आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा. 

मोगरा पुलिस ने किया गिरफ्तार 

सोमवार देर रात मोगरा पुलिस ने पोरेल को गिरफ्तार किया और मंगलवार को उन्हें चिनसुराह की अदालत में पेश किए जाने की संभावना है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने क्रिकेटर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं (जिनमें धारा 69 भी शामिल है) और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है.

मेडिकल स्टूडेंट ने दर्ज कराया मामला

कर्नाटक की एक मेडिकल स्टूडेंट महिला ने 23 जून को मोगरा पुलिस स्टेशन में अभिषेक पोरेल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई. महिला ने बताया कि वह और अभिषेक करीब पिछले साढ़े तीन साल से रिलेशन में थे और दोनों शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे. 

शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपों की जांच शुरू की. पुलिस कई बार चंदननगर में स्थित अभिषेक के घर गई, लेकिन वहां पोरेल को नहीं ढूंढ पाई. फिलहाल मामले में पोरेल के परिवार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है.

अभिषेक पोरेल का करियर 

बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले अभिषेक पोरेल ने 32 फर्स्ट क्लास, 23 लिस्ट-ए और 61 टी20 मुकाबले खेल लिए हैं. इसके अलावा 2023 से आईपीएल में खेल रहे अभिषेक ने अब तक टूर्नामेंट 35 मुकाबले खेल लिए हैं. फर्स्ट क्लास में उन्होंने 1408 रन बनाए, लिस्ट-ए में 833 रन बनाए और टी20 में 1590 रन बनाए. बाकी आईपीएल की 33 पारियों में बैटिंग करते हुए पोरेल के बल्ले से 769 रन निकले. 

 

यह भी पढे़ं: टी20 डेब्यू के बाद वैभव सूर्यवंशी की नजर टेस्ट पर, देखें जबरदस्त डिफेंस का वीडियो

Published at : 11 Aug 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals IPL Abhishek Porel
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