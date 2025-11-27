WTC पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान से भी नीचे फिसली टीम इंडिया, देखें कौन किस रैंक पर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWTC पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान से भी नीचे फिसली टीम इंडिया, देखें कौन किस रैंक पर

घर में साउथ अफ्रीका से मिली 2-0 की करारी हार ने टीम इंडिया को WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा झटका दिया है. इस शिकस्त के बाद भारत सीधे पाकिस्तान से भी नीचे पांचवें स्थान पर खिसक गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 27 Nov 2025 07:53 AM (IST)
Preferred Sources

WTC Points Table: घरेलू टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका के हाथों 2-0 से करारी हार ने टीम इंडिया को बड़ा झटका दिया है. यही नही भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की पॉइंट्स टेबल में भी जोरदार नुकसान पहुंचाया है. गुवाहाटी में मिली 408 रन की शर्मनाक हार के बाद भारत के अंक कटे और वह सीधे पाकिस्तान से नीचे पांचवें स्थान पर खिसक गया. यह गिरावट टीम इंडिया की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों पर बड़ा झटका है.

हार ने बढ़ाईं भारत की मुश्किलें

गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. 408 रन से हार सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय टेस्ट इतिहास की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह सीरीज तो भारत कभी याद नहीं रखना चाहेगा. दो मैच, दो हार, और कई सवाल. फैंस का गुस्सा भी सोशल मीडिया पर साफ देखा गया.

हार के साथ भारत का पीसीटी (पर्सेंटेज ऑफ पॉइंट्स) गिरकर 48.15 रह गया है और इसी वजह से पाकिस्तान ऊपर पहुंचकर चौथे स्थान पर बैठ गया है. वहीं भारत 5वें पायदान पर पहुंच गया, एक ऐसा स्थान जहां से फाइनल की राह काफी कठिन हो जाती है.

WTC में अब तक का प्रदर्शन कमजोर

भारत ने अब तक मौजूदा WTC चक्र में 9 टेस्ट मैच खेले हैं. इनमें से सिर्फ 4 में टीम को जीत मिली, जबकि इतने ही मैच हार में बदल गए. एक मुकाबला ड्रॉ रहा. लगातार हारों और अस्थिर बल्लेबाजी ने भारत का पॉइंट्स टेबल में स्थान कमजोर किया है.

अब टीम इंडिया अगले साल अगस्त में श्रीलंका दौरे पर जाएगी, जहां दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. इसके बाद अक्टूबर-नवंबर में भारत न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगा. ये दोनों सीरीज भारत के लिए ‘डू-ऑर-डाई’ जैसी होंगी, क्योंकि फाइनल में पहुंचने का रास्ता अब सिर्फ जीत पर ही टिका है.

साउथ अफ्रीका ने भारत को घर में हराकर लिखी नई कहानी

दूसरी तरफ, साउथ अफ्रीका ने भारत में 25 साल में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतकर बड़ा इतिहास रच दिया. इस जीत के साथ प्रोटियाज टीम का PCT बढ़कर 75 हो गया है और अब वे ऑस्ट्रेलिया के ठीक पीछे दूसरे स्थान पर हैं. साउथ अफ्रीका के सिर्फ चार टेस्ट मैच खेलने के बावजूद उनका प्रदर्शन अब तक बेहतरीन रहा है.

WTC फाइनल में सिर्फ दो टीमों को जगह मिलेगी. ऑस्ट्रेलिया फिलहाल शीर्ष पर है, उसके बाद साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका जैसी टीमें हैं. ऐसे में भारत के लिए अब हर मैच नॉकआउट जैसा होगा. 

Published at : 27 Nov 2025 07:53 AM (IST)
World Test Championship WTC Points Table IND VS SA PAKISTAN CRICKET TEAM
