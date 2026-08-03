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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सश्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ से पहले BCCI का एक्शन! गंभीर की कोचिंग टीम में चेंज

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ से पहले BCCI का एक्शन! गंभीर की कोचिंग टीम में चेंज

दिलीप और असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट के हटने के बाद घोष की नियुक्ति हुई है. अभी सितांशु कोटक बैटिंग कोच हैं और मोर्ने मोर्केल बॉलिंग कोच हैं.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 03 Aug 2026 07:26 AM (IST)
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असम और रेलवे के पूर्व क्रिकेटर शुभदीप घोष को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का फील्डिंग कोच नियुक्त किया जाना तय है. ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ भारत की T20I सीरीज़ के बाद T दिलीप का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया था, जिससे साफ हो गया है कि घोष उनकी जगह लेंगे. घोष ने 1994 से 2004 के बीच 17 फ़र्स्ट-क्लास मैच खेले और असम की सीनियर पुरुष टीम के हेड कोच के तौर पर भी काम किया. उन्होंने नेशनल क्रिकेट अकादमी में भी काम किया है और महिला क्रिकेट टीम व इंडिया A के साथ भी जुड़े रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ भी काम किया है.

घोष का पहला काम श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगी. गौतम गंभीर की अगुवाई वाली कोचिंग टीम से टी. दिलीप और असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट के हटने के बाद घोष की नियुक्ति हुई है. अभी सितांशु कोटक बैटिंग कोच हैं और मोर्ने मोर्केल बॉलिंग कोच हैं.

असम क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) ने एक बयान में इस बात की पुष्टि की. आधिकारिक बयान में कहा गया, "असम क्रिकेट एसोसिएशन को असम के ही एक व्यक्ति की इस बड़ी उपलब्धि पर बहुत गर्व है. उनकी नियुक्ति राज्य के क्रिकेट जगत के लिए बहुत सम्मान की बात है और यह पूरे इलाके के उभरते हुए क्रिकेटरों और कोचों के लिए प्रेरणा का काम करेगी."

यह भी पढ़ें- श्रीलंका सीरीज से पहले एमएस धोनी से मिलने पहुंचे ऋषभ पंत, देखें तस्वीर

इस बीच, भारत के पूर्व असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट को नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स में 'हेड ऑफ़ क्रिकेट स्ट्रैटेजी' नियुक्त किया गया है. इस ग्लोबल रोल के साथ उनकी फ्रेंचाइजी में वापसी हो रही है, जिसमें वह अलग-अलग लीग में टैलेंट खोजने, स्क्वाड की प्लानिंग और डेवलपमेंट का काम देखेंगे.

अपनी नई भूमिका में टेन डोशेट स्काउटिंग, खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने, स्क्वाड की प्लानिंग और परफॉर्मेंस के मूल्यांकन के लिए स्ट्रैटेजिक दिशा तय करेंगे. वह सभी नाइट राइडर्स टीमों के लिए एक जैसी क्रिकेटिंग फिलॉसफी बनाने के लिए कोचिंग स्टाफ के साथ मिलकर काम करेंगे.

इसके अलावा टेन डोशेट कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, UAE की इंटरनेशनल लीग T20 (ILT20) में अबू धाबी नाइट राइडर्स और मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के लिए असिस्टेंट कोच की भूमिका भी निभाएंगे.

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 03 Aug 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
BCCI IND VS SL GAUTAM GAMBHIR
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