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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट15 चौके, 25 छक्के, कैसे अभिषेक शर्मा ने दिन में दिखाए गेंदबाजों को तारे

15 चौके, 25 छक्के, कैसे अभिषेक शर्मा ने दिन में दिखाए गेंदबाजों को तारे

अभिषेक शर्मा ने पंजाब अंतर-जिला सीनियर टूर्नामेंट में 91 गेंदों पर 233 रन ठोक दिए. उनकी पारी में 15 चौके और 25 छक्के शामिल रहे. इससे उन्होंने शानदार वापसी का संकेत दिया.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 03 Aug 2026 07:30 AM (IST)
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भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने घरेलू क्रिकेट में ऐसी पारी खेली, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार संघर्ष कर रहे अभिषेक ने पंजाब अंतर-जिला सीनियर टूर्नामेंट में अमृतसर की ओर से खेलते हुए तरनतारन के खिलाफ सिर्फ 91 गेंदों में 233 रन ठोक दिए. उनकी इस तूफानी पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का दम रखते हैं.

15 चौके और 25 छक्कों से मचाया तूफान

अभिषेक शर्मा ने 256.04 के शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. उनकी पारी में 15 चौके और 25 लंबे छक्के शामिल रहे. यानी उन्होंने सिर्फ चौकों और छक्कों की मदद से 210 रन बटोर लिए. उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत अमृतसर ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 533 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया.

इंटरनेशनल क्रिकेट में रहा था खराब दौर

घरेलू क्रिकेट में यह धमाकेदार पारी ऐसे समय आई है, जब अभिषेक का बल्ला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खामोश रहा था. जिम्बाब्वे दौरे पर वह तीन पारियों में सिर्फ 11 रन बना सके थे और उनका औसत 3.66 रहा. वहीं इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 मैचों में उन्होंने 131 रन बनाए, जबकि आयरलैंड के खिलाफ दो मुकाबलों में उनके बल्ले से सिर्फ 49 रन निकले. पिछली 10 अंतरराष्ट्रीय टी20 पारियों में अभिषेक सिर्फ एक अर्धशतक ही लगा सके हैं. यही वजह रही कि आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर एक रहने वाले अभिषेक अब तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.

एक ही गेंदबाज ने बार-बार किया परेशान

जिम्बाब्वे दौरे पर तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी ने अभिषेक शर्मा को तीनों मैचों में आउट किया. पहले मैच में वह बाहर जाती गेंद पर कैच दे बैठे. दूसरे मुकाबले में बैकवर्ड प्वाइंट पर कैच थमाया. तीसरे मैच में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे. लगातार एक ही गेंदबाज के खिलाफ आउट होना उनकी तकनीक और शॉट चयन पर भी सवाल खड़े करता है.

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हालांकि, घरेलू क्रिकेट में खेली गई यह दोहरी शतकीय पारी उनके आत्मविश्वास को जरूर बढ़ाएगी. अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि क्या अभिषेक इस फॉर्म को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी बरकरार रख पाते हैं.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 03 Aug 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
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