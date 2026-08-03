15 चौके, 25 छक्के, कैसे अभिषेक शर्मा ने दिन में दिखाए गेंदबाजों को तारे

भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने घरेलू क्रिकेट में ऐसी पारी खेली, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार संघर्ष कर रहे अभिषेक ने पंजाब अंतर-जिला सीनियर टूर्नामेंट में अमृतसर की ओर से खेलते हुए तरनतारन के खिलाफ सिर्फ 91 गेंदों में 233 रन ठोक दिए. उनकी इस तूफानी पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का दम रखते हैं.

15 चौके और 25 छक्कों से मचाया तूफान

अभिषेक शर्मा ने 256.04 के शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. उनकी पारी में 15 चौके और 25 लंबे छक्के शामिल रहे. यानी उन्होंने सिर्फ चौकों और छक्कों की मदद से 210 रन बटोर लिए. उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत अमृतसर ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 533 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया.

इंटरनेशनल क्रिकेट में रहा था खराब दौर

घरेलू क्रिकेट में यह धमाकेदार पारी ऐसे समय आई है, जब अभिषेक का बल्ला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खामोश रहा था. जिम्बाब्वे दौरे पर वह तीन पारियों में सिर्फ 11 रन बना सके थे और उनका औसत 3.66 रहा. वहीं इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 मैचों में उन्होंने 131 रन बनाए, जबकि आयरलैंड के खिलाफ दो मुकाबलों में उनके बल्ले से सिर्फ 49 रन निकले. पिछली 10 अंतरराष्ट्रीय टी20 पारियों में अभिषेक सिर्फ एक अर्धशतक ही लगा सके हैं. यही वजह रही कि आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर एक रहने वाले अभिषेक अब तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.

एक ही गेंदबाज ने बार-बार किया परेशान

जिम्बाब्वे दौरे पर तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी ने अभिषेक शर्मा को तीनों मैचों में आउट किया. पहले मैच में वह बाहर जाती गेंद पर कैच दे बैठे. दूसरे मुकाबले में बैकवर्ड प्वाइंट पर कैच थमाया. तीसरे मैच में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे. लगातार एक ही गेंदबाज के खिलाफ आउट होना उनकी तकनीक और शॉट चयन पर भी सवाल खड़े करता है.

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हालांकि, घरेलू क्रिकेट में खेली गई यह दोहरी शतकीय पारी उनके आत्मविश्वास को जरूर बढ़ाएगी. अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि क्या अभिषेक इस फॉर्म को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी बरकरार रख पाते हैं.

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