दूसरे टेस्ट में निकला पाकिस्तानी गेंदबाजी का दम, पहले दिन वेस्टइंडीज का दबदबा

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदूसरे टेस्ट में निकला PAK गेंदबाजी का दम, पहले दिन वेस्टइंडीज का दबदबा

दूसरे टेस्ट में निकला PAK गेंदबाजी का दम, पहले दिन वेस्टइंडीज का दबदबा

West Indies vs Pakistan 2nd Test: दूसरे टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने 5 विकेट के नुकसान पर 239 रन बना लिए. जस्टिन ग्रीव्स ने अर्धशतक लगाया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 03 Aug 2026 06:47 AM (IST)
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वेस्टइंडीज ने दूसरे टेस्ट में फिर से पाकिस्तानी गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान वेस्टइंडीज ने 5 विकेट के नुकसान पर 239 रन बना लिए. कैरेबियाई टीम ने 120 के स्कोर तक 4 विकेट खो दिए थे, लेकिन उसके बाद जस्टिन ग्रीव्स और कप्तान रॉस्टन चेज ने पारी को संभाला. दोनों के बीच 66 रनों की साझेदारी हो चुकी है और दोनों बल्लेबाज मजबूती से क्रीज पर डटे हुए हैं.

वेस्टइंडीज की टीम पहला टेस्ट मुकाबला 90 रनों से जीती थी. पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जा रहे इस मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि 100 रन के भीतर ही वेस्टइंडीज के तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अपना-अपना विकेट खो चुके थे. टैगनरेन चंद्रपॉल (15 रन), ब्रेंडन किंग (46 रन) और केवम हॉज 10 रन बनाकर आउट हो गए. शाय होप ने 29 रनों का योगदान दिया और देखते ही देखते 173 के स्कोर तक वेस्टइंडीज की आधी टीम पवेलियन लौट गई.

ग्रीव्स-चेज ने संभाला

कप्तान रॉस्टन चेज ने जस्टिन ग्रीव्स के साथ मिलकर 66 रनों की पार्टनरशिप कर ली है. चेज अभी 36 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि पहले मुकाबले में कुल 7 विकेट लेकर इतिहास रचने वाले जस्टिन ग्रीव्स 66 रन बनाकर खेल रहे हैं. बता दें कि क्वींस पार्क मैदान पर साल 2008 के बाद केवल एक बार चेज करने वाली टीम जीती है, इसलिए टॉस हारना ही पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा.

पाकिस्तानी गेंदबाजी का निकला दम

वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने लगातार अंतराल पर विकेट जरूर गंवाए, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाज उन्हें छोटी-छोटी पार्टनरशिप करने से रोक नहीं पाए. इसी कारण वेस्टइंडीज की टीम पहले दिन काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है. पहले विकेट के लिए 49 रन, वहीं पांचवें और छठे विकेट के लिए कैरेबियाई बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई है.

पाकिस्तान ने मुख्यतः 4 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया. मोहम्मद अली ने 2 विकेट और उबैद शाह एक विकेट ले चुके हैं. दूसरी ओर स्पिन गेंदबाजी में अली उस्मान और साजिद खान एक-एक विकेट ले चुके हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 03 Aug 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
West Indies Cricket Team West Indies Vs Pakistan PAKISTAN CRICKET TEAM Justin Greaves
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