#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सCGW में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा,लवलीना समेत 10 बॉक्सर फाइनल में पहुंचे

CGW में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा,लवलीना समेत 10 बॉक्सर फाइनल में पहुंचे

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के 10 मुक्केबाज सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच गए हैं. लवलीना बोरगोहेन समेत सभी खिलाड़ियों के पास अब देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का मौका है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 01 Aug 2026 08:56 AM (IST)
Preferred Sources

ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है. शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में भारत के 10 मुक्केबाजों ने जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बना ली. अब देश को इन सभी खिलाड़ियों से स्वर्ण पदक की उम्मीद है. भारतीय टीम ने जिस अंदाज में अपने मुकाबले जीते, उससे साफ है कि उसका लक्ष्य सिर्फ पदक नहीं, बल्कि बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल की झड़ी लगाना है.

महिला मुक्केबाजों ने दिखाया दम

फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला मुक्केबाजों में लवलीना बोरगोहेन (75 किग्रा), जैस्मिन लेंबोरिया (57 किग्रा), अरुंधति चौधरी (70 किग्रा), प्रीति पवार (54 किग्रा), साक्षी (51 किग्रा) और प्रिया घणघस (60 किग्रा) शामिल हैं. वहीं पुरुष वर्ग में जादुमणि सिंह (55 किग्रा), सचिन सिवाच (60 किग्रा), अंकुश पंघाल (80 किग्रा) और नरेंद्र बरवाल (90+ किग्रा) ने फाइनल में अपनी जगह पक्की की.


CGW में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा,लवलीना समेत 10 बॉक्सर फाइनल में पहुंचे

लवलीना और जैस्मिन ने किया एकतरफा प्रदर्शन

महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने तुवालू की तरोना खानम बदी पसोनी ताफाकी को 5-0 से हराया. उन्होंने शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और शानदार फुटवर्क व सटीक पंचों के दम पर विरोधी को वापसी का कोई मौका नहीं दिया. विश्व चैंपियन जैस्मिन लेंबोरिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में लेसोथो की रापेलांग मासेलेला के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. उनकी प्रतिद्वंद्वी को दूसरे राउंड तक तीन बार स्टैंडिंग काउंट मिला, जिसके बाद रेफरी ने मुकाबला रोक दिया और जैस्मिन को RSC के आधार पर विजेता घोषित किया.

अरुंधति ने किया सबसे बड़ा उलटफेर

महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग में अरुंधति चौधरी ने मौजूदा चैंपियन वेल्स की रोजी एक्लेस को 4-0 से हराकर बड़ा उलटफेर किया. उन्होंने शुरुआती दो राउंड में शानदार मुक्केबाजी करते हुए रोजी को स्टैंडिंग काउंट लेने पर मजबूर कर दिया.

प्रीति, साक्षी और प्रिया भी फाइनल में

एशियन गेम्स 2022 की कांस्य पदक विजेता प्रीति पवार ने जाम्बिया की कैथरीन मवापे को 5-0 से हराया. मुकाबले के दौरान उनकी प्रतिद्वंद्वी को तीन बार स्टैंडिंग काउंट मिला. अब फाइनल में उनका सामना कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो से होगा. महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग में साक्षी ने कनाडा की एम्बर जेन वॉल को 5-0 से हराया. वहीं प्रिया घणघस ने इंग्लैंड की लुसी किंग्स-व्हीटली को 5-0 से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटाया.

यह भी पढ़ें- नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर, CWG के 8वें दिन भारत ने जीते 2 गोल्ड

पुरुष मुक्केबाजों ने भी बढ़ाया स्वर्ण का सपना

पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादुमणि सिंह ने नामीबिया के पीपीएम हाओसेब को 5-0 से हराया. सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम वर्ग में वेल्स के ओवेन हैरिस-एलन को मात देकर फाइनल में जगह बनाई. 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने घाना के जोशुआ ओफोरी को 5-0 से शिकस्त दी. वहीं सुपर हैवीवेट (90+ किग्रा) में नरेंद्र बरवाल ने त्रिनिदाद एवं टोबैगो के नाइजेल पॉल को 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया.

यह भी पढ़ें- World Cup टीम में भुवनेश्वर के चयन पर अश्विन का बड़ा बयान, पढ़िये

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 01 Aug 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
Lovlina Borgohain Commonwealth Games 2026 Arundhati Choudhary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
CGW में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा,लवलीना समेत 10 बॉक्सर फाइनल में पहुंचे
CGW में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा,लवलीना समेत 10 बॉक्सर फाइनल में पहुंचे
स्पोर्ट्स
नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर, CWG के 8वें दिन भारत ने जीते 2 गोल्ड
नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर, CWG के 8वें दिन भारत ने जीते 2 गोल्ड
स्पोर्ट्स
World Cup टीम में भुवनेश्वर के चयन पर अश्विन का बड़ा बयान, पढ़िये
World Cup टीम में भुवनेश्वर के चयन पर अश्विन का बड़ा बयान, पढ़िये
स्पोर्ट्स
इंग्लैंड में कुलदीप और आशुतोष शर्मा ने बरपाया कहर, वर्ल्ड कप खेलेंगे?
इंग्लैंड में कुलदीप और आशुतोष शर्मा ने बरपाया कहर, वर्ल्ड कप खेलेंगे?
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बारिश का कहर, रेड अलर्ट के बीच उफान पर नदियां; स्कूल बंद
महाराष्ट्र में बारिश का कहर, रेड अलर्ट के बीच उफान पर नदियां; स्कूल बंद
इंडिया
PM मोदी-पीयूष गोयल का बनाया मॉर्फ्ड वीडियो! पुलिस ने दर्ज की FIR दर्ज
PM मोदी-पीयूष गोयल का बनाया मॉर्फ्ड वीडियो! पुलिस ने दर्ज की FIR दर्ज
स्पोर्ट्स
इंग्लैंड में कुलदीप और आशुतोष शर्मा ने बरपाया कहर, वर्ल्ड कप खेलेंगे?
इंग्लैंड में कुलदीप और आशुतोष शर्मा ने बरपाया कहर, वर्ल्ड कप खेलेंगे?
बॉलीवुड
'आई लव यू बाबा...,' सलमान खान ने 'बड़े भाई' संजय दत्त को गले लगाते हुए शेयर की तस्वीर, फैंस बोले- 'कुछ रिश्ते खास होते हैं'
'आई लव यू बाबा...',सलमान खान ने 'बड़े भाई' संजय दत्त को गले लगाते हुए शेयर की तस्वीर
इंडिया
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
इंडिया
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
ट्रेंडिंग
Carpenter Tool Haircut Viral Video : हेयरकट के लिए चला दिया बढ़ई का औजार! लोग बोले- रोंगटे खड़े हो गए
हेयरकट के लिए चला दिया बढ़ई का औजार! लोग बोले- रोंगटे खड़े हो गए
Home Tips
Fridge Storage Tips: भूलकर भी फ्रिज में न रखें ये 10 चीजें, स्वाद और सेहत पर पड़ेगा असर
भूलकर भी फ्रिज में न रखें ये 10 चीजें, स्वाद और सेहत पर पड़ेगा असर
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget