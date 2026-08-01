CGW में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा,लवलीना समेत 10 बॉक्सर फाइनल में पहुंचे

ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है. शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में भारत के 10 मुक्केबाजों ने जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बना ली. अब देश को इन सभी खिलाड़ियों से स्वर्ण पदक की उम्मीद है. भारतीय टीम ने जिस अंदाज में अपने मुकाबले जीते, उससे साफ है कि उसका लक्ष्य सिर्फ पदक नहीं, बल्कि बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल की झड़ी लगाना है.

महिला मुक्केबाजों ने दिखाया दम

फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला मुक्केबाजों में लवलीना बोरगोहेन (75 किग्रा), जैस्मिन लेंबोरिया (57 किग्रा), अरुंधति चौधरी (70 किग्रा), प्रीति पवार (54 किग्रा), साक्षी (51 किग्रा) और प्रिया घणघस (60 किग्रा) शामिल हैं. वहीं पुरुष वर्ग में जादुमणि सिंह (55 किग्रा), सचिन सिवाच (60 किग्रा), अंकुश पंघाल (80 किग्रा) और नरेंद्र बरवाल (90+ किग्रा) ने फाइनल में अपनी जगह पक्की की.





लवलीना और जैस्मिन ने किया एकतरफा प्रदर्शन

महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने तुवालू की तरोना खानम बदी पसोनी ताफाकी को 5-0 से हराया. उन्होंने शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और शानदार फुटवर्क व सटीक पंचों के दम पर विरोधी को वापसी का कोई मौका नहीं दिया. विश्व चैंपियन जैस्मिन लेंबोरिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में लेसोथो की रापेलांग मासेलेला के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. उनकी प्रतिद्वंद्वी को दूसरे राउंड तक तीन बार स्टैंडिंग काउंट मिला, जिसके बाद रेफरी ने मुकाबला रोक दिया और जैस्मिन को RSC के आधार पर विजेता घोषित किया.

अरुंधति ने किया सबसे बड़ा उलटफेर

महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग में अरुंधति चौधरी ने मौजूदा चैंपियन वेल्स की रोजी एक्लेस को 4-0 से हराकर बड़ा उलटफेर किया. उन्होंने शुरुआती दो राउंड में शानदार मुक्केबाजी करते हुए रोजी को स्टैंडिंग काउंट लेने पर मजबूर कर दिया.

प्रीति, साक्षी और प्रिया भी फाइनल में

एशियन गेम्स 2022 की कांस्य पदक विजेता प्रीति पवार ने जाम्बिया की कैथरीन मवापे को 5-0 से हराया. मुकाबले के दौरान उनकी प्रतिद्वंद्वी को तीन बार स्टैंडिंग काउंट मिला. अब फाइनल में उनका सामना कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो से होगा. महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग में साक्षी ने कनाडा की एम्बर जेन वॉल को 5-0 से हराया. वहीं प्रिया घणघस ने इंग्लैंड की लुसी किंग्स-व्हीटली को 5-0 से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटाया.

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पुरुष मुक्केबाजों ने भी बढ़ाया स्वर्ण का सपना

पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादुमणि सिंह ने नामीबिया के पीपीएम हाओसेब को 5-0 से हराया. सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम वर्ग में वेल्स के ओवेन हैरिस-एलन को मात देकर फाइनल में जगह बनाई. 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने घाना के जोशुआ ओफोरी को 5-0 से शिकस्त दी. वहीं सुपर हैवीवेट (90+ किग्रा) में नरेंद्र बरवाल ने त्रिनिदाद एवं टोबैगो के नाइजेल पॉल को 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया.

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