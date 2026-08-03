5 स्टार गेंदबाज, जो टेस्ट मैच में कभी नहीं ले सके 10 विकेट 

टेस्ट क्रिकेट में एक मैच में 10 विकेट लेना किसी भी गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. अब तक 244 गेंदबाज एक टेस्ट मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं. वहीं सिर्फ तीन गेंदबाज ऐसे हैं, जिन्होंने एक ही पारी में सभी 10 विकेट झटके हैं. इनमें जिम लेकर, अनिल कुंबले और एजाज पटेल शामिल हैं. हालांकि क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे महान गेंदबाज भी रहे, जिन्होंने सैकड़ों विकेट लिए, लेकिन पूरे टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड कभी अपने नाम नहीं कर सके.

बॉब विलिस, इंग्लैंड

इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज बॉब विलिस इस सूची में सबसे ऊपर हैं. उन्होंने 1971 से 1984 के बीच 90 टेस्ट मैचों में 325 विकेट लिए. अपने करियर में 16 बार एक पारी में पांच विकेट झटके, लेकिन किसी भी टेस्ट मैच में 10 विकेट पूरे नहीं कर सके. उनका सर्वश्रेष्ठ मैच प्रदर्शन 92 रन देकर 9 विकेट रहा.

मोर्ने मोर्केल, दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज और मौजूदा भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने 86 टेस्ट मैचों में 309 विकेट लिए. उन्होंने कई यादगार स्पेल डाले, लेकिन कभी 10 विकेट हॉल हासिल नहीं कर सके. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 110 रन देकर 9 विकेट रहा.

जसप्रीत बुमराह, भारत

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 52 टेस्ट मैचों में 234 विकेट अपने नाम किए हैं. उन्होंने 16 बार एक पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं, लेकिन अभी तक किसी टेस्ट मैच में 10 विकेट नहीं ले सके. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 86 रन देकर 9 विकेट है. चूंकि बुमराह अभी भी खेल रहे हैं, इसलिए उनके पास इस सूची से बाहर निकलने का मौका है.

ब्रेट ली, ऑस्ट्रेलिया

दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में गिने जाने वाले ब्रेट ली ने 76 टेस्ट मैचों में 310 विकेट लिए. उन्होंने 10 बार एक पारी में पांच विकेट झटके, लेकिन मैच में 10 विकेट लेने का सपना पूरा नहीं हुआ. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 171 रन देकर 9 विकेट रहा.

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जोएल गार्नर, वेस्टइंडीज

वेस्टइंडीज के 6 फीट 8 इंच लंबे दिग्गज तेज गेंदबाज जोएल गार्नर अपनी घातक गेंदबाजी के लिए मशहूर थे. उन्होंने 58 टेस्ट मैचों में 259 विकेट लिए. सात बार एक पारी में पांच विकेट लेने के बावजूद वह कभी एक टेस्ट मैच में 10 विकेट नहीं ले सके.

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