IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट5 स्टार गेंदबाज, जो टेस्ट मैच में कभी नहीं ले सके 10 विकेट 

5 स्टार गेंदबाज, जो टेस्ट मैच में कभी नहीं ले सके 10 विकेट 

बॉब विलिस, मोर्ने मोर्केल, जसप्रीत बुमराह, ब्रेट ली और जोएल गार्नर जैसे दिग्गज टेस्ट क्रिकेट में शानदार करियर के बावजूद एक मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा नहीं कर सके.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 03 Aug 2026 06:48 AM (IST)
Preferred Sources

टेस्ट क्रिकेट में एक मैच में 10 विकेट लेना किसी भी गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. अब तक 244 गेंदबाज एक टेस्ट मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं. वहीं सिर्फ तीन गेंदबाज ऐसे हैं, जिन्होंने एक ही पारी में सभी 10 विकेट झटके हैं. इनमें जिम लेकर, अनिल कुंबले और एजाज पटेल शामिल हैं. हालांकि क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे महान गेंदबाज भी रहे, जिन्होंने सैकड़ों विकेट लिए, लेकिन पूरे टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड कभी अपने नाम नहीं कर सके.

बॉब विलिस, इंग्लैंड

इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज बॉब विलिस इस सूची में सबसे ऊपर हैं. उन्होंने 1971 से 1984 के बीच 90 टेस्ट मैचों में 325 विकेट लिए. अपने करियर में 16 बार एक पारी में पांच विकेट झटके, लेकिन किसी भी टेस्ट मैच में 10 विकेट पूरे नहीं कर सके. उनका सर्वश्रेष्ठ मैच प्रदर्शन 92 रन देकर 9 विकेट रहा.

मोर्ने मोर्केल, दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज और मौजूदा भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने 86 टेस्ट मैचों में 309 विकेट लिए. उन्होंने कई यादगार स्पेल डाले, लेकिन कभी 10 विकेट हॉल हासिल नहीं कर सके. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 110 रन देकर 9 विकेट रहा.

जसप्रीत बुमराह, भारत

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 52 टेस्ट मैचों में 234 विकेट अपने नाम किए हैं. उन्होंने 16 बार एक पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं, लेकिन अभी तक किसी टेस्ट मैच में 10 विकेट नहीं ले सके. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 86 रन देकर 9 विकेट है. चूंकि बुमराह अभी भी खेल रहे हैं, इसलिए उनके पास इस सूची से बाहर निकलने का मौका है.

ब्रेट ली, ऑस्ट्रेलिया

दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में गिने जाने वाले ब्रेट ली ने 76 टेस्ट मैचों में 310 विकेट लिए. उन्होंने 10 बार एक पारी में पांच विकेट झटके, लेकिन मैच में 10 विकेट लेने का सपना पूरा नहीं हुआ. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 171 रन देकर 9 विकेट रहा.

यह भी पढ़ें- श्रीलंका सीरीज से पहले एमएस धोनी से मिलने पहुंचे ऋषभ पंत, देखें तस्वीर

जोएल गार्नर, वेस्टइंडीज

वेस्टइंडीज के 6 फीट 8 इंच लंबे दिग्गज तेज गेंदबाज जोएल गार्नर अपनी घातक गेंदबाजी के लिए मशहूर थे. उन्होंने 58 टेस्ट मैचों में 259 विकेट लिए. सात बार एक पारी में पांच विकेट लेने के बावजूद वह कभी एक टेस्ट मैच में 10 विकेट नहीं ले सके.

यह भी पढ़ें- CWG 2026: श्रीलंका के तेज गेंदबाज से गोल्ड मेडल हारे Neeraj Chopra

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 03 Aug 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
Brett Lee JASPRIT BUMRAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
5 स्टार गेंदबाज, जो टेस्ट मैच में कभी नहीं ले सके 10 विकेट 
5 स्टार गेंदबाज, जो टेस्ट मैच में कभी नहीं ले सके 10 विकेट 
क्रिकेट
दूसरे टेस्ट में निकला PAK गेंदबाजी का दम, पहले दिन वेस्टइंडीज का दबदबा
दूसरे टेस्ट में निकला पाकिस्तानी गेंदबाजी का दम, पहले दिन वेस्टइंडीज का दबदबा
क्रिकेट
कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर क्या बोल गए श्रेयस अय्यर, पढ़िए
कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर क्या बोल गए श्रेयस अय्यर, पढ़िए
क्रिकेट
BCCI ने एशिया कप के लिए किया टीम इंडिया का एलान, देखें किस किसको मिल मौका
BCCI ने एशिया कप के लिए किया टीम इंडिया का एलान, देखें किस किसको मिल मौका
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!
Bollywood News: सालों बाद आमने-सामने कंगना-ऋतिक, वायरल मीम्स पर ऋतिक के रिएक्शन से भड़कीं कंगना (02.08.26)
Ranbir Kapoor के Lord Ram रोल के सपोर्ट में Dipika Chikhlia, बोलीं- एक्टर हर किरदार निभा सकता है
Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शेख हसीना का क्या होगा अगला प्लान? दो साल बाद दुनिया के सामने आएंगी
शेख हसीना का क्या होगा अगला प्लान? दो साल बाद दुनिया के सामने आएंगी
मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव: परिणाम से पहले कांग्रेस का एक्शन, राजेंद्र भारती को किया सस्पेंड
दतिया उपचुनाव: परिणाम से पहले कांग्रेस का एक्शन, राजेंद्र भारती को किया सस्पेंड
स्पोर्ट्स
कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर क्या बोल गए श्रेयस अय्यर, पढ़िए
कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर क्या बोल गए श्रेयस अय्यर, पढ़िए
साउथ सिनेमा
Box office: अनुपमा परमेश्वरन की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाया था 225% प्रॉफिट
अनुपमा परमेश्वरन की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाया था 225% प्रॉफिट
इंडिया
सड़कों पर प्रदर्शन, खाली पोलिंग बूथ..विद्रोह के बीच PoK में दूसरे चरण का चुनाव
सड़कों पर प्रदर्शन, खाली पोलिंग बूथ..विद्रोह के बीच PoK में दूसरे चरण का चुनाव
विश्व
इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता
इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता
इंडिया
CJP का झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट को समर्थन, अभिजीत दीपके बोले -'हम उनके...'
CJP का झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट को समर्थन, अभिजीत दीपके बोले -'हम उनके...'
ट्रेंडिंग
Video: 'सियासी भैंस' पाकिस्तानी सेना की तारीफ करते हुए फिसली बिलावल जरदारी की जबान- हो गया पोपट
'सियासी भैंस' पाकिस्तानी सेना की तारीफ करते हुए फिसली बिलावल जरदारी की जबान- हो गया पोपट
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget