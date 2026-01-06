MrBeast Wants To Collaborated with Virat Kohli: दुनिया भर में MrBeast के नाम से मशहूर यूट्यूबर, जिनका असली नाम जेम्स स्टीफन डोनाल्डसन है, उन्होंने भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को वीडियो कोलैबोरेशन के लिए न्योता दिया है. MrBeast अपने वायरल चैलेंज वीडियो के लिए जाने जाते हैं. उनके इस चैलेंज में दुनिया के बड़े खेल सितारे भी नजर आते रहते हैं. MrBeast के यूट्यूब पर 458 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं. वो पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नोआ लाइल्स, नेमार जूनियर और कार्लोस अल्काराज जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ वीडियो कोलैबोरेशन कर चुके हैं. NDTV से बातचीत में MrBeast ने कहा कि वे भारत वापस आना चाहते हैं और इस दौरान उन्होंने विराट कोहली के लिए एक खास संदेश भी दिया है.

विराट को लेकर MrBeast ने क्या कहा?

MrBeast ने कहा, ‘मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूं. मैं जल्द ही दोबारा भारत आना चाहता हूं. हे विराट कोहली, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो हम आपके साथ वीडियो शूट करना चाहते हैं. आप लोग हमेशा शानदार रहे हैं. ज्यादातर लोग ये नहीं जानते है कि भारत हमारे सबसे बड़े ऑडियंस बेस में से एक है, इसलिए आप सभी का बहुत आभार.’

MrBeast पहले भी विराट को दे चुके हैं न्योता

MrBeast पहले भी विराट को वीडियो कोलैबोरेशन के लिए न्योता दे चुके हैं. उन्होंने पिछले साल अप्रैल (2025) में भी कोहली को टैग करते हुए एक ट्वीट किया था, जो उस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए तैयार हैं विराट

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी, 2026 से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में विराट कोहली एक बार फिर एक्शन में दिखेंगे. विराट का हालिया फॉर्म शानदार रहा है और साल 2025 उन्होंने भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में किया, विराट ने कुल 651 रनों के साथ साल को समाप्त किया. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले महीने हुए त 3 मैचों की वनडे सीरीज में विराट ने दो शतक और एक अर्धशतक लगाया था और तीन मैचों में 302 रन बनाए. इसके बाद, विराट ने दिल्ली की ओर से विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी की. घरेलू क्रिकेट में भी कोहली बेहतरीन लय में दिखे और दो मैचों में क्रमशः 131 और 77 रन की बेहतरीन पारियां खेलीं.