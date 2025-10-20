Womens World Cup Qualification Scenario: हार की हैट्रिक के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुँच सकती है टीम इंडिया? जानिए समीकरण
Womens World Cup 2025 Qualification Scenario: भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2025 में लगातार 3 मैच हार चुकी है, अब सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है लेकिन बंद नहीं हुई है.
महिला विश्व कप 2025 की शुरुआत भारत ने जीत के साथ की थी, पहले मैच में श्रीलंका और दूसरे में पाकिस्तान को हराया था. लेकिन इसके बाद हरमनप्रीत कौर एंड टीम जीत के लिए तरस गई, पहले साउथ अफ्रीका फिर ऑस्ट्रेलिया और रविवार को इंग्लैंड ने टीम इंडिया को हराया. भारत को हरा चुकी तीनों टीमें वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अपनी जगह कंफर्म कर चुकी हैं. अब सिर्फ 1 टीम क्वालीफाई कर की है, तो टीम इंडिया को उसके लिए क्या चाहिए? जानिए.
सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकती है टीम इंडिया?
इंग्लैंड से मिली हार के बाद भी भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल का रास्ता बंद नहीं हुआ है. लेकिन अब मुकाबला करो या मरो वाला होगा. भारत ने 5 मैच खेले हैं, 2 जीत और 3 हार के साथ टीम के 4 अंक हैं और वह अंक तालिका में चौथे नंबर पर है. न्यूजीलैंड के भी 4 अंक हैं, हालांकि उसका नेट रन रेट भारत से कम है. भारत अभी दूसरी टीम पर निर्भर नहीं है, उसके अभी 2 मैच बचे हुए हैं.
भारत के अगले 2 मैच न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ है, बांग्लादेश उतनी बड़ी समस्या नहीं है लेकिन न्यूजीलैंड एक मजबूत टीम है और उसे हराने के लिए टीम इंडिया को जी जान लगा देनी होगी. इन दोनों मैचों को जीतकर भारत सेमीफाइनल में अपनी जगह कंफर्म कर लेगी.
अगर टीम इंडिया 1 मैच हारी तो क्या?
लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर भारत 2 में से 1 मैच हार गई तो क्या होगा. अगर भारत एक मैच हार गया तो उसे न्यूजीलैंड के प्रदर्शन पर निर्भर रहना होगा, इसके साथ उसे अपना एक मैच बड़े अंतर से जीतना होगा.
- 23 अक्टूबर- बनाम न्यूजीलैंड
- 26 अक्टूबर- बनाम बांग्लादेश
अगर भारत न्यूजीलैंड से हार गई तो भारत के 4 ही अंक रहेंगे और न्यूजीलैंड के 6 अंक हो जाएंगे. न्यूजीलैंड का आखिरी मैच इंग्लैंड से है, अगर वो मैच न्यूजीलैंड जीत गई तो उसे सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा और भारत बाहर हो जाएगा जबकि अगर न्यूजीलैंड उस मैच को हार गया और भारत अपने अगले मैच को जीत गया तो नेट रन रेट के आधार पर फैसला होगा.
