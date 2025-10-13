हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWomen's World Cup Points Table: भारत को हराकर विश्व कप अंक तालिका का बादशाह बना ऑस्ट्रेलिया, टीम इंडिया क्या वर्ल्ड कप से हो गई बाहर?

Women's World Cup Points Table: भारत को हराकर विश्व कप अंक तालिका का बादशाह बना ऑस्ट्रेलिया, टीम इंडिया क्या वर्ल्ड कप से हो गई बाहर?

ICC Women's World Cup 2025 Points Table: महिला विश्व कप में टीम इंडिया लगातार दूसरा मैच हार गई है. साउथ अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया अंक तालिका में टॉप पर आ गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 13 Oct 2025 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर इतिहास रचा. हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.5 ओवरों में 330 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हेली ने ताबड़तोड़ शतक जड़ा, उन्होंने 107 गेंदों में 3 छक्के और 21 चौकों की मदद से 142 रन बनाए. इसके बाद एलिस पेरी ने नाबाद 47 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से जीत दिलाई. ये महिला वनडे इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज है. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया अंक तालिका में टॉप पर आ गया, जबकि लगातार दूसरे मैच में हार के बाद टीम इंडिया की स्थिति खराब हो गई है.

टॉप पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया का ये चौथा मैच था, टीम अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है बस एक मैच (श्रीलंका के खिलाफ) बारिश के कारण रद्द हुआ था. 7 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम अंक तालिका में पहले नंबर पर पहुंच गई है. टीम का नेट रन रेट (+1.353) भी सुधरा है. जबकि इंग्लैंड टीम दूसरे स्थान पर खिसक गई है. इंग्लैंड ने अपने तीनों मैच जीते हैं, 6 अंकों के साथ इंग्लैंड का नेट रन रेट (+1.864) ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर है.

टीम इंडिया की हालत हुई खराब

हरमनप्रीत कौर एंड टीम को लगातार दूसरे मैच में शिकस्त झेलनी पड़ी है. पहले साउथ अफ्रीका और अब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, इस हार के बाद अंक तालिका में टीम इंडिया की पोजीशन तो नहीं गिरी है लेकिन स्थिति खराब हो गई है. 4 में 2 जीत के साथ टीम तीसरे स्थान पर है, नेट रन रेट (+0.682) भी खराब हुआ है.

भारत की आगे की राह भी आसान नहीं है. टीम का अगला मैच इंदौर में इंग्लैंड महिला के साथ है, इंग्लैंड टीम अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है. ये मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. 

अंक तालिका में अन्य टीमों की स्थिति

साउथ अफ्रीका अंक तालिका में चौथे नंबर पर है, टीम ने 3 में से 2 मैच जीते हैं. हालांकि साउथ अफ्रीका के नेट रन रेट (-0.888) माइनस में है. न्यूजीलैंड और बांग्लादेश क्रमश 5वें और छठे नंबर पर है. दोनों ने 3-3 मैच खेले हैं और 1-1 मुकाबला जीता है. नेट रन रेट न्यूजीलैंड (-0.245) का बांग्लादेश (-0.357) से थोड़ा बेहतर है.

श्रीलंका ने 3 मैच खेले हैं, 1 मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ रद्द हुआ जबकि अन्य 2 में टीम को हार मिली. -1.526 नेट रन रेट के साथ टीम अंक तालिका में 7वें स्थान पर है. पाकिस्तान महिला विश्व कप 2025 की अंक तालिका में सबसे नीचे (8वें नंबर) है. पाकिस्तान अपने तीनों मैच हारा है, टीम का नेट रन रेट (-1.887) भी बहुत खराब है.

Published at : 13 Oct 2025 06:52 AM (IST)
Tags :
Indian Women Cricket Team Australia Women Cricket Team India Vs Australia Women IND W Vs AUS W ICC Women's ODI World Cup 2025 Women World Cup 2025 Points Table
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'फतवा जारी कर दें, घरों से न निकलें लड़कियां', CM ममता के बयान पर भड़के RG कर की पीड़िता के पिता
'फतवा जारी कर दें, घरों से न निकलें लड़कियां', CM ममता के बयान पर भड़के RG कर की पीड़िता के पिता
बिहार
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बॉलीवुड
Diwali Party 2025: नुसरत भरूचा ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, यूं सज-धजकर पहुंचे बॉलीवुड सितारे
नुसरत ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, देखें दिवाली पार्टी की फोटोज
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
Advertisement

वीडियोज

CRICKET DHARMA: संतों की 'सनातन क्रिकेट लीग', Devakinandan Thakur, Dhirendra Shastri की टीमें भिड़ेंगी
फोन पर रंगीन फ्रेंडशिप का जाल
NDA में सब हो गया सेट, महागठबंधन अभी लेट! Tejashwi | Congress | BJP | Chitra Tripathi | Janhit
दिवाली पर छिड़ा 'शास्त्रार्थ', 20 या 21 अक्टूबर... ज्योतिषियों में महासंग्राम?
Sandeep Chaudhary: NDA में सीटों का एलान...महागठबंधन में जारी खींचतान !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'फतवा जारी कर दें, घरों से न निकलें लड़कियां', CM ममता के बयान पर भड़के RG कर की पीड़िता के पिता
'फतवा जारी कर दें, घरों से न निकलें लड़कियां', CM ममता के बयान पर भड़के RG कर की पीड़िता के पिता
बिहार
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बॉलीवुड
Diwali Party 2025: नुसरत भरूचा ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, यूं सज-धजकर पहुंचे बॉलीवुड सितारे
नुसरत ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, देखें दिवाली पार्टी की फोटोज
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
विश्व
गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका, दक्षिण कैरोलिना में 4 की मौत, 20 लोग घायल
गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका, दक्षिण कैरोलिना में 4 की मौत, 20 लोग घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 5 जिलों के बदले गए डीएम, यहां देखें पूरी लिस्ट
उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 5 जिलों के बदले गए डीएम, यहां देखें पूरी लिस्ट
ट्रैवल
20 हजार रुपये में प्लान करें राजस्थान की बेस्ट ट्रिप, जानें कहां रुकें, कहां घूमें और क्या खाएं?
20 हजार रुपये में प्लान करें राजस्थान की बेस्ट ट्रिप, जानें कहां रुकें, कहां घूमें और क्या खाएं?
ट्रेंडिंग
बड़े खतरनाक लोग हैं! मुर्गे को ड्रोन से बांध आकाश में उड़ाया- वीडियो देख भड़के यूजर्स
बड़े खतरनाक लोग हैं! मुर्गे को ड्रोन से बांध आकाश में उड़ाया- वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget