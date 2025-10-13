आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर इतिहास रचा. हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.5 ओवरों में 330 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हेली ने ताबड़तोड़ शतक जड़ा, उन्होंने 107 गेंदों में 3 छक्के और 21 चौकों की मदद से 142 रन बनाए. इसके बाद एलिस पेरी ने नाबाद 47 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से जीत दिलाई. ये महिला वनडे इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज है. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया अंक तालिका में टॉप पर आ गया, जबकि लगातार दूसरे मैच में हार के बाद टीम इंडिया की स्थिति खराब हो गई है.

टॉप पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया का ये चौथा मैच था, टीम अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है बस एक मैच (श्रीलंका के खिलाफ) बारिश के कारण रद्द हुआ था. 7 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम अंक तालिका में पहले नंबर पर पहुंच गई है. टीम का नेट रन रेट (+1.353) भी सुधरा है. जबकि इंग्लैंड टीम दूसरे स्थान पर खिसक गई है. इंग्लैंड ने अपने तीनों मैच जीते हैं, 6 अंकों के साथ इंग्लैंड का नेट रन रेट (+1.864) ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर है.

टीम इंडिया की हालत हुई खराब

हरमनप्रीत कौर एंड टीम को लगातार दूसरे मैच में शिकस्त झेलनी पड़ी है. पहले साउथ अफ्रीका और अब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, इस हार के बाद अंक तालिका में टीम इंडिया की पोजीशन तो नहीं गिरी है लेकिन स्थिति खराब हो गई है. 4 में 2 जीत के साथ टीम तीसरे स्थान पर है, नेट रन रेट (+0.682) भी खराब हुआ है.

भारत की आगे की राह भी आसान नहीं है. टीम का अगला मैच इंदौर में इंग्लैंड महिला के साथ है, इंग्लैंड टीम अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है. ये मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा.

अंक तालिका में अन्य टीमों की स्थिति

साउथ अफ्रीका अंक तालिका में चौथे नंबर पर है, टीम ने 3 में से 2 मैच जीते हैं. हालांकि साउथ अफ्रीका के नेट रन रेट (-0.888) माइनस में है. न्यूजीलैंड और बांग्लादेश क्रमश 5वें और छठे नंबर पर है. दोनों ने 3-3 मैच खेले हैं और 1-1 मुकाबला जीता है. नेट रन रेट न्यूजीलैंड (-0.245) का बांग्लादेश (-0.357) से थोड़ा बेहतर है.

श्रीलंका ने 3 मैच खेले हैं, 1 मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ रद्द हुआ जबकि अन्य 2 में टीम को हार मिली. -1.526 नेट रन रेट के साथ टीम अंक तालिका में 7वें स्थान पर है. पाकिस्तान महिला विश्व कप 2025 की अंक तालिका में सबसे नीचे (8वें नंबर) है. पाकिस्तान अपने तीनों मैच हारा है, टीम का नेट रन रेट (-1.887) भी बहुत खराब है.