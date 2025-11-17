हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरवींद्र जडेजा ने 4 करोड़ कम लेकर भी क्यों छोड़ी CSK? पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताई वजह

रवींद्र जडेजा ने 4 करोड़ कम लेकर भी क्यों छोड़ी CSK? पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताई वजह

पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने रवींद्र जडेजा के राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड होने की वजह बताई है. वहीं उन्होंने जडेजा की फीस में 4 करोड़ की कटौती पर भी हैरानी जताई है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 17 Nov 2025 10:25 AM (IST)
Ravindra Jedeja IPL Trade: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से राजस्थान रॉयल्स (RR) में ट्रेड होने की वजह बताई है. ये ट्रेड इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास के सबसे बड़े ट्रेडों में से एक है, जिसमें संजू सैमसन चेन्नई में गए, जबकि जडेजा और सैम करन राजस्थान में शामिल हुए हैं. इसमें चौंकाने वाली बात ये है कि संजू सैमसन तो CSK में 18 करोड़ रुपये में गए, जो उनकी पुरानी फीस थी, लेकिन रविंद्र जडेजा 18 करोड़ रुपये जो उनकी फीस थी उससे घटकर 14 करोड़ रुपये में RR में शामिल हुए हैं.

जडेजा की फीस में कटौती क्यों?

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए, जडेजा की फीस कटौती की वजह बताई है. उन्होंने कहा, ‘राजस्थान को जडेजा मिल गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फीस कम करवाई है. मैं सोच रहा हूं कि क्या उन्होंने फीस कम करवाकर CSK छोड़ा? क्यूंकि किसी खिलाड़ी की मर्जी के बिना उसकी कीमत नहीं बदली जा सकती है.’ चोपड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी खिलाड़ी खुद अपनी फीस क्यों कम करवाएगा, खासकर जब वह अपनी पुरानी टीम के लिए इतना बड़ा मैच विनर रहा हो. उन्होंने कहा, ‘जडेजा ने चेन्नई छोड़ने के लिए 4 करोड़ रुपये कम लिए हैं, जो बहुत ही हैरान करने वाला है.’

जडेजा को कप्तानी का ‘लालच’

आकाश ने उस वीडियो में बात करते हुए कहा कि हो सकता है जडेजा चेन्नई के माहौल से ऊब चुके हों और वहां नहीं रहना चाहते थे. हालांकि, नीलामी में जाकर भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आकाश ने उठाया कि ‘कहीं राजस्थान की तरफ से जडेजा को कप्तानी का लालच तो नहीं दिया गया. क्या यही वे प्रोत्साहन था जिसके लिए जडेजा राजस्थान की ओर गए? ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी वजह हो सकती है.’

Published at : 17 Nov 2025 10:25 AM (IST)
Ravindra Jadeja RR CSK IPL CRICKET
