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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकौन हैं मानव सुथर? अफगानिस्तान टेस्ट के लिए टीम इंडिया में मिली जगह, एक मैच में 11 विकेट लेकर मचाई तबाही

कौन हैं मानव सुथर? अफगानिस्तान टेस्ट के लिए टीम इंडिया में मिली जगह, एक मैच में 11 विकेट लेकर मचाई तबाही

Who is Manav Suthar: BCCI ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. मानव सुथर को पहली बार टेस्ट टीम में चुना गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 May 2026 06:02 PM (IST)
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अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया में मानव सुथर को जगह मिली है. यह पहली बार है जब उन्हें भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चुना गया है. पेशे से गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं और बाएं हाथ से ऑफ-स्पिन गेंदबाजी करते हैं. भारत और अफगानिस्तान का टेस्ट मैच 6-10 जून तक न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा.

मानव सुथर का फर्स्ट-क्लास करियर बहुत बढ़िया रहा है. रणजी ट्रॉफी 2025-26 में उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर खूब सारे विकेट चटकाए थे. आखिर मानव सुथर हैं कौन और कैसे उन्होंने टीम इंडिया तक का सफर तय किया है?

कौन हैं मानव सुथर?

मानव सुथर का जन्म 3 अगस्त, 2002 को राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था. 23 वर्षीय मानव के पिता, जगदीश सुथर भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन स्कूल लेवल से आगे नहीं बढ़ पाए. मानव जब 11 साल के थे, तब पिता ने उनका क्रिकेट अकादमी में दाखिला करवाया. जगदीश नहीं चाहते थे कि उनका बेटा गेंदबाजी करे, बल्कि वो मानव को एक बल्लेबाज बनाना चाहते थे. मगर क्रिकेट अकादमी के कोच ने परखने के बाद बताया कि मानव सुथर गेंदबाजी के लिए ही बने हैं.

मानव 2023 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के दौरान टीम इंडिया के नेट गेंदबाज चुने गए थे. रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी भी उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए थे.

यह भी पढ़ें: अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, रोहित-विराट शामिल; श्रेयस अय्यर को मिली बड़ी जिम्मेदारी

शानदार फर्स्ट-क्लास करियर

2021-22 रणजी सीजन में उन्होंने राजस्थान के लिए अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया. अपने डेब्यू मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन आगे चलकर राजस्थान की रेड बॉल टीम के लिए बहुत शानदार प्रदर्शन किया. रणजी ट्रॉफी 2025-26 की बात करें तो उन्होंने केवल पांच पारियों में 18 विकेट चटकाए. मानव को उस मैच के लिए भी पहचाना जाता है, जब 2022 में उन्होंने पुडुचेरी के खिलाफ फर्स्ट-क्लास मैच में कुल 11 विकेट लिए थे.

अब तक अपने 29 मैचों के फर्स्ट-क्लास करियर में मानव सुथर ने 129 विकेट लेने के अलावा 945 रन भी बनाए हैं. बल्लेबाजी में उनके नाम एक शतक और 6 फिफ्टी भी हैं. इसके अलावा लिस्ट-ए करियर में उनके नाम 34 विकेट और टी20 में 25 विकेट ले चुके हैं.

IPL में किस टीम से जुड़े

मानव सुथर इंडियन प्रीमियर लीग में 2024 से गुजरात टाइटंस से जुड़े रहे हैं. 2024 में उन्हें केवल एक मैच खेलने का अवसर मिला, जहां उन्होंने 2 ओवर गेंदबाजी की और 26 रन लुटाए. 2025 का पूरा सीजन उन्हें बेंच पर बैठना पड़ा. 2026 सीजन के लिए गुजरात ने उन्हें 30 लाख रुपये में रिटेन किया था. मौजूदा सीजन में उन्होंने 4 मैच खेलकर 2 विकेट लिए हैं.

यह भी पढ़ें:

BCCI ने अफगानिस्तान टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, ऋषभ पंत से छिनी उपकप्तानी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 19 May 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team Team India Squad Manav Suthar TEAM INDIA IND VS AFG
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