अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया में मानव सुथर को जगह मिली है. यह पहली बार है जब उन्हें भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चुना गया है. पेशे से गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं और बाएं हाथ से ऑफ-स्पिन गेंदबाजी करते हैं. भारत और अफगानिस्तान का टेस्ट मैच 6-10 जून तक न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा.

मानव सुथर का फर्स्ट-क्लास करियर बहुत बढ़िया रहा है. रणजी ट्रॉफी 2025-26 में उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर खूब सारे विकेट चटकाए थे. आखिर मानव सुथर हैं कौन और कैसे उन्होंने टीम इंडिया तक का सफर तय किया है?

कौन हैं मानव सुथर?

मानव सुथर का जन्म 3 अगस्त, 2002 को राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था. 23 वर्षीय मानव के पिता, जगदीश सुथर भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन स्कूल लेवल से आगे नहीं बढ़ पाए. मानव जब 11 साल के थे, तब पिता ने उनका क्रिकेट अकादमी में दाखिला करवाया. जगदीश नहीं चाहते थे कि उनका बेटा गेंदबाजी करे, बल्कि वो मानव को एक बल्लेबाज बनाना चाहते थे. मगर क्रिकेट अकादमी के कोच ने परखने के बाद बताया कि मानव सुथर गेंदबाजी के लिए ही बने हैं.

मानव 2023 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के दौरान टीम इंडिया के नेट गेंदबाज चुने गए थे. रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी भी उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए थे.

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शानदार फर्स्ट-क्लास करियर

2021-22 रणजी सीजन में उन्होंने राजस्थान के लिए अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया. अपने डेब्यू मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन आगे चलकर राजस्थान की रेड बॉल टीम के लिए बहुत शानदार प्रदर्शन किया. रणजी ट्रॉफी 2025-26 की बात करें तो उन्होंने केवल पांच पारियों में 18 विकेट चटकाए. मानव को उस मैच के लिए भी पहचाना जाता है, जब 2022 में उन्होंने पुडुचेरी के खिलाफ फर्स्ट-क्लास मैच में कुल 11 विकेट लिए थे.

अब तक अपने 29 मैचों के फर्स्ट-क्लास करियर में मानव सुथर ने 129 विकेट लेने के अलावा 945 रन भी बनाए हैं. बल्लेबाजी में उनके नाम एक शतक और 6 फिफ्टी भी हैं. इसके अलावा लिस्ट-ए करियर में उनके नाम 34 विकेट और टी20 में 25 विकेट ले चुके हैं.

IPL में किस टीम से जुड़े

मानव सुथर इंडियन प्रीमियर लीग में 2024 से गुजरात टाइटंस से जुड़े रहे हैं. 2024 में उन्हें केवल एक मैच खेलने का अवसर मिला, जहां उन्होंने 2 ओवर गेंदबाजी की और 26 रन लुटाए. 2025 का पूरा सीजन उन्हें बेंच पर बैठना पड़ा. 2026 सीजन के लिए गुजरात ने उन्हें 30 लाख रुपये में रिटेन किया था. मौजूदा सीजन में उन्होंने 4 मैच खेलकर 2 विकेट लिए हैं.

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