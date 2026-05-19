BCCI ने अफगानिस्तान टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, ऋषभ पंत से छिनी उपकप्तानी

BCCI ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच की सीरीज के लिए 15 सदस्यीय स्क्वाड का एलान कर दिया है. ऋषभ पंत से उपकप्तानी चली गई है और केएल राहुल को नया उपकप्तान चुना गया है. एक और चौंकाने वाला फैसला यह रहा कि रवींद्र जडेजा को आराम दिया गया है, जबकि तीन नए खिलाड़ियों को स्क्वाड में जगह मिली है. इन 3 नए खिलाड़ियों के नाम गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे और मानव सुथर हैं.

उम्मीद अनुसार जसप्रीत बुमराह को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज से भी आराम दिया गया है. बता दें कि भारत और अफगानिस्तान का टेस्ट मैच 6 जून से न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा.

ऋषभ पंत से छिनी उपकप्तानी

पिछले दिनों ऐसी खबरों ने तहलका मचाया हुआ था कि ऋषभ पंत से टेस्ट टीम की उपकप्तानी छीनी जा सकती है. अब बीसीसीआई ने वाकई में ऋषभ पंत को उपकप्तानी से हटाकर केएल राहुल को वाइस-कैप्टन बनाया है. ऋषभ पंत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुरी तरह फ्लॉप रहे थे, जहां 4 पारियों में वो केवल 49 रन बना सके थे. उसके बाद पंत की आईपीएल फॉर्म भी बहुत खराब रही है.

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Presenting #TeamIndia's squads for the @IDFCFIRSTBank Test match and the 3️⃣-match ODI series against Afghanistan in June 🙌#INDvAFG pic.twitter.com/hFiABALLld — BCCI (@BCCI) May 19, 2026

अफगानिस्तान टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बराड़, ध्रुव जुरेल, हर्ष दुबे

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भारत अनाम अफगानिस्तान- पूरा शेड्यूल

भारत और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट मैच और तीन वनडे खेले जाएंगे. टेस्ट मैच 6-10 जून तक न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. वहीं तीन वनडे मैचों की सीरीज 14 जून से शुरू होगी. पहला वनडे मैच 14 जून को धर्मशाला, दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ और अंतिम एकदिवसीय मैच 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा.

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