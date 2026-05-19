हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI ने अफगानिस्तान टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, ऋषभ पंत से छिनी उपकप्तानी

BCCI ने अफगानिस्तान टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, ऋषभ पंत से छिनी उपकप्तानी

India Test Squad For Afghanistan Series: BCCI ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच की सीरीज के लिए 15 सदस्यीय स्क्वाड का एलान कर दिया है. ऋषभ पंत से उपकप्तानी चली गई है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 May 2026 04:51 PM (IST)
Preferred Sources

BCCI ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच की सीरीज के लिए 15 सदस्यीय स्क्वाड का एलान कर दिया है. ऋषभ पंत से उपकप्तानी चली गई है और केएल राहुल को नया उपकप्तान चुना गया है. एक और चौंकाने वाला फैसला यह रहा कि रवींद्र जडेजा को आराम दिया गया है, जबकि तीन नए खिलाड़ियों को स्क्वाड में जगह मिली है. इन 3 नए खिलाड़ियों के नाम गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे और मानव सुथर हैं.

उम्मीद अनुसार जसप्रीत बुमराह को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज से भी आराम दिया गया है.  बता दें कि भारत और अफगानिस्तान का टेस्ट मैच 6 जून से न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा.

ऋषभ पंत से छिनी उपकप्तानी

पिछले दिनों ऐसी खबरों ने तहलका मचाया हुआ था कि ऋषभ पंत से टेस्ट टीम की उपकप्तानी छीनी जा सकती है. अब बीसीसीआई ने वाकई में ऋषभ पंत को उपकप्तानी से हटाकर केएल राहुल को वाइस-कैप्टन बनाया है. ऋषभ पंत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुरी तरह फ्लॉप रहे थे, जहां 4 पारियों में वो केवल 49 रन बना सके थे. उसके बाद पंत की आईपीएल फॉर्म भी बहुत खराब रही है.

अफगानिस्तान टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बराड़, ध्रुव जुरेल, हर्ष दुबे

यह भी पढ़ें: अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, रोहित-विराट शामिल; श्रेयस अय्यर को मिली बड़ी जिम्मेदारी

भारत अनाम अफगानिस्तान- पूरा शेड्यूल

भारत और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट मैच और तीन वनडे खेले जाएंगे. टेस्ट मैच 6-10 जून तक न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. वहीं तीन वनडे मैचों की सीरीज 14 जून से शुरू होगी. पहला वनडे मैच 14 जून को धर्मशाला, दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ और अंतिम एकदिवसीय मैच 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें:

IPL 2026 के बीच क्विंटन डिकॉक ने अचानक छोड़ा MI का साथ, मुंबई को एकसाथ 2 बड़े झटके

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 19 May 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team India Vs Afghanistan BCCI TEAM INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
BCCI ने अफगानिस्तान टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, ऋषभ पंत से छिनी उपकप्तानी
अफगानिस्तान टेस्ट के लिए टीम इंडिया का एलान, ऋषभ पंत से छिनी उपकप्तानी
क्रिकेट
अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, रोहित-विराट शामिल; श्रेयस अय्यर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, श्रेयस अय्यर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
क्रिकेट
IPL 2026 के बीच क्विंटन डिकॉक ने अचानक छोड़ा MI का साथ, मुंबई को एकसाथ 2 बड़े झटके
IPL 2026 के बीच क्विंटन डिकॉक ने अचानक छोड़ा MI का साथ, मुंबई को एकसाथ 2 बड़े झटके
क्रिकेट
RR vs LSG मैच की पिच रिपोर्ट, बल्लेबाजों या गेंदबाजों में किसे मिलेगा फायदा? जानिए
RR vs LSG मैच की पिच रिपोर्ट, बल्लेबाजों या गेंदबाजों में किसे मिलेगा फायदा? जानिए
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सोशल मीडिया पर तन्हाई वाले पोस्ट से मचा हड़कंप, भाईजान को खुद आकर बयां करना पड़ा सच
Salman Khan ने बताया क्यों नहीं पढ़ते scripts, वायरल वीडियो के बाद मचा बवाल
Salman Khan के lonely post ने बढ़ाई fans की टेंशन, भाईजान बोले “मैं अकेला नहीं, बस me time enjoy करता हूं”
अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव
ईरान पर हमले को लेकर पिछे हटे ट्रंप!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: एक गोली से 72 घंटे नींद गायब, भूख-प्यास खत्म और खुद पर आक्रामक भरोसा! भारत में पकड़ाए 'जिहादी ड्रग' की अनोखी कहानी
एक गोली से 72 घंटे नींद गायब और भूख-प्यास खत्म! भारत में पकड़ाए 'जिहादी ड्रग' की अनोखी कहानी
महाराष्ट्र
प्रशांत किशोर अब महाराष्ट्र में इस पार्टी के लिए बनाएंगे रणनीति, 1 जून से संभालेंगे काम
प्रशांत किशोर अब महाराष्ट्र में इस पार्टी के लिए बनाएंगे रणनीति, 1 जून से संभालेंगे काम
विश्व
'जाओ, कोर्ट जाओ...', नॉर्वे में PM मोदी के जवाब न देने वाले सवाल पर गुस्से में विदेश मंत्रालय, VIDEO
'जाओ, कोर्ट जाओ...', नॉर्वे में PM मोदी के जवाब न देने वाले सवाल पर गुस्से में विदेश मंत्रालय, VIDEO
क्रिकेट
अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, रोहित-विराट शामिल; श्रेयस अय्यर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, श्रेयस अय्यर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
सैफ अली खान ने फिल्में प्रोड्यूस करना क्यों छोड़ा था? एक्टर ने अब बताई असल वजह, बोले- 'ये बहुत थैंकलेस जॉब...'
सैफ अली खान ने फिल्में प्रोड्यूस करना क्यों छोड़ा था? एक्टर ने अब बताई असल वजह
इंडिया
'हम फिलिस्तीन या क्यूबा नहीं, सरकार चाहे जितनी...', PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार को तहसीन पूनावाला का जवाब
'हम फिलिस्तीन या क्यूबा नहीं, सरकार चाहे जितनी...', नॉर्वे की पत्रकार को तहसीन पूनावाला का जवाब
नौकरी
UPSSSC Recruitment 2026: यूपी विधानसभा सुरक्षा विभाग में भर्ती का मौका, 170 पदों पर आवेदन जल्द शुरू
यूपी विधानसभा सुरक्षा विभाग में भर्ती का मौका, 170 पदों पर आवेदन जल्द शुरू
एग्रीकल्चर
खेत में इतनी दूरी पर लगाएं आम के पौधे, इन खास वेरायटियों से हर साल होगी लाखों की छप्परफाड़ कमाई
खेत में इतनी दूरी पर लगाएं आम के पौधे, इन खास वेरायटियों से हर साल होगी लाखों की छप्परफाड़ कमाई
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget