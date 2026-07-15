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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG ODI: भारत की जीत के 5 हीरो, रोहित-विराट फेल; शुभमन गिल समेत ये पड़े इंग्लैंड पर भारी

IND vs ENG ODI: भारत की जीत के 5 हीरो, रोहित-विराट फेल; शुभमन गिल समेत ये पड़े इंग्लैंड पर भारी

IND vs ENG 1st ODI: विराट कोहली और रोहित शर्मा के टीम में आते ही भारत ने इंग्लैंड को धूल चटा दी, हालांकि पहले वनडे में दोनों का बल्ला नहीं चला. जानिए शुभमन गिल समेत कौन से 5 खिलाड़ी जीत के हीरो रहे.

Written By : शिवम |  Updated at : 15 Jul 2026 07:08 AM (IST)
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भारत ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. जसप्रीत बुमराह के आने से टीम इंडिया की गेंदबाजी में धार नजर आई, 80 पर इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी. इंग्लैंड ने भारत के सामने 259 रनों का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करते हुए टीम इंडिया को कोई दिक्कत नहीं हुई. शुभमन गिल ने शानदार पारी खेली, हालांकि वह अपना शतक पूरा नहीं कर सके और उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा. विराट कोहली और रोहित शर्मा पहले मैच में फ्लॉप रहे. जानिए इस जीत के 5 हीरो.

शुभमन गिल

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टीम को तब संभाला जब भारत अपने 2 महान बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के विकेट सस्ते में गंवा चुका था. रोहित शर्मा 11 और कोहली 5 रन बनाकर आउट हुए. गिल ने 75 गेंदों में 80 रन बनाए, इसमें 1 छक्का और 11 चौके जड़े. हालांकि उन्हें परेशानी हुई तो उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा, इस कारण वह अपना शतक पूरा नहीं कर सके.

अक्षर पटेल

ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने पहले गेंद और फिर बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 9.5 ओवरों में 62 रन दिए, लेकिन 4 विकेट भी चटकाए. फिर बल्लेबाजी में अर्धशतक जड़ा, पटेल ने 52 गेंदों में 1 छक्का और 5 चौकों की मदद से नाबाद 57 रन बनाए. पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

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वाशिंगटन सुंदर

ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने 4 ही ओवर डाले, लेकिन इसमें सिर्फ 13 रन दिए. पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी को आए सुंदर ने अर्धशतकीय पारी खेली. उन्होंने 1 छक्के, 4 चौकों की मदद से 63 गेंदों में नाबाद 52 रन बनाए.

जसप्रीत बुमराह

बुमराह के आने से भारतीय गेंदबाजी में धार नजर आई, उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाया. हालांकि उनके नाम 1 ही विकेट रहा, लेकिन वो इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का था. जसप्रीत बुमराह ने 9 ओवरों में मात्र 31 रन दिए, और ब्रूक को 1 के स्कोर पर चलता किया. ब्रूक ने भारत के खिलाफ टी20 में शानदार पारियां खेली थी.

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गुरनूर बरार

लंबे कद के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार का ये पहला विदेशी दौरा है, जिसके पहले मैच में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए. उन्होंने 9 ओवरों में 61 रन दिए, लेकिन इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेजकर इंग्लैंड के टॉप आर्डर को ध्वस्त किया. उन्होंने बेन डकेट (43) और जैकब बेथेल (14) के विकेट लिए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 15 Jul 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
IND Vs ENG 1st Odi India Vs England Odi VIRAT KOHLI Rohit SHarma AXAR PATEL JASPRIT BUMRAH SHUBMAN GILL
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